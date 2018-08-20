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Какой музей разместить в здании «Фабрики-кухни», спрашивают у жителей Самары
В субботу, 1 сентября, в Самару должен приехать с рабочим визитом министр культуры России Владимир Мединский. Одним из центральных вопросов обсуждения будет дальнейшая судьба «Фабрики-кухни».
По словам советника директора Росгвардии Александра Хинштейна, вместе с врио губернатора Дмитрием Азаровым он …
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20 августа 2018, 03:28
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Сызранец получил 8,5 лет тюрьмы за убийство друга
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20 августа 2018, 02:40
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На Солнечной в Самаре «двенадцатую» смял КАМАЗ
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20 августа 2018, 02:26
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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Созерцание познания: В Самаре массово отметят День йоги
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15 мая 2017, 07:25
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Самарцев с 1 июня начнут бесплатно обучать искусству медитации
С 1 июня жители Самары смогут бесплатно заниматься йогой в городских парках. Социальный некоммерческий проект проходит при поддержке муниципальных предприятий "Парки города Самара" и «Самарская набережная», студии йоги и медитации Dorje.
Регулярные занятия будут проводить профессиональные инструкторы. Каждую неделю …
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29 мая 2016, 07:27
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В парках Самары появятся именные лавки
Муниципальное предприятие «Парки Самары» запустило новый проект благоустройства “Именная лавка”. Компания предлагает посетителям городских парков сделать именной любую понравившуюся скамейку в зоне отдыха либо заказать новую лавочку по индивидуальному (или типовому) проекту. Разместить табличку или установить новую лавочку можно …
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5 апреля 2016, 10:33
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Вход на каток в парке Гагарина останется бесплатным
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11 декабря 2013, 05:33