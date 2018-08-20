3
59
38
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14.08.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 15.08.2018  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d888   .d8888b.    d888                        888       888  8888888b.  
 d88P"   d88P  Y88b  d8888                        888   o   888  888   Y88b 
 888     888           888                        888  d8b  888  888    888 
 888888  888d888b.     888     .d88b.   888  888  888 d888b 888  888   d88P 
 888     888P "Y88b    888    d88P"88b  888  888  888d88888b888  8888888P"  
 888     888    888    888    888  888  888  888  88888P Y88888  888        
 888     Y88b  d88P    888    Y88b 888  Y88b 888  8888P   Y8888  888        
 888      "Y8888P"   8888888   "Y88888   "Y88888  888P     Y888  888        
                                   888       888                            
                              Y8b d88P  Y8b d88P                            
                               "Y88P"    "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.

Материалы по теме:

Какой музей разместить в здании «Фабрики-кухни», спрашивают у жителей Самары

Какой музей разместить в здании «Фабрики-кухни», спрашивают у жителей Самары

В субботу, 1 сентября, в Самару должен приехать с рабочим визитом министр культуры России Владимир Мединский. Одним из центральных вопросов обсуждения будет дальнейшая судьба «Фабрики-кухни».

По словам советника директора Росгвардии Александра Хинштейна, вместе с врио губернатора Дмитрием Азаровым он 
20 августа 2018, 03:28
Сызранец получил 8,5 лет тюрьмы за убийство друга

Сызранец получил 8,5 лет тюрьмы за убийство друга

В Сызрани прошел суд над местным 46-летним жителем. Его обвиняли в убийстве знакомого.

Инцидент произошел еще 13 декабря. Подсудимый повздорил со своим приятелем. В какой-то момент перепалка перешла в драку. Злоумышленник выхватил нож и нанес им своему оппоненту два 
20 августа 2018, 02:40
На Солнечной в Самаре «двенадцатую» смял КАМАЗ

На Солнечной в Самаре «двенадцатую» смял КАМАЗ

Поздно вечером в воскресенье, 19 августа, произошла авария в Промышленном районе Самары. В 23:50 56-летний мужчина ехал на своем ВАЗ-21120 по улице Солнечной со стороны 5-й Просеки. Около дома № 21 по Солнечной при повороте налево автомобилист не уступил дорогу 
20 августа 2018, 02:26
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
Созерцание познания: В Самаре массово отметят День йоги

Созерцание познания: В Самаре массово отметят День йоги

Принять участие в необычные мероприятия могут все горожане, независимо от уровня физподготовки, совершенно бесплатно. В программе: общая практика йоги, мастер-классы «Как снять хроническую усталость и компенсировать стресс», «Как избавиться от болей в спине и сделать так, чтобы они никогда не 

15 мая 2017, 07:25
Самарцев с 1 июня начнут бесплатно обучать искусству медитации

Самарцев с 1 июня начнут бесплатно обучать искусству медитации

С 1 июня жители Самары смогут бесплатно заниматься йогой в городских парках. Социальный некоммерческий проект проходит при поддержке муниципальных предприятий "Парки города Самара" и «Самарская набережная», студии йоги и медитации Dorje.

Регулярные занятия будут проводить профессиональные инструкторы. Каждую неделю 
29 мая 2016, 07:27
В парках Самары появятся именные лавки

В парках Самары появятся именные лавки

Муниципальное предприятие «Парки Самары» запустило новый проект благоустройства “Именная лавка”. Компания предлагает посетителям городских парков сделать именной любую понравившуюся скамейку в зоне отдыха либо заказать новую лавочку по индивидуальному (или типовому) проекту. Разместить табличку или установить новую лавочку можно 
5 апреля 2016, 10:33
Вход на каток в парке Гагарина останется бесплатным

Вход на каток в парке Гагарина останется бесплатным

Однако решается вопрос о введении платы за посещение сервисной зоны, где можно переодеться, взять напрокат коньки, а также работает кафе. Цена - 50 рублей. Работы по заливке катков в городе уже начались, сообщил арт-директор МП «Парки Самары» Вадим Коробов. Ледовые 

11 декабря 2013, 05:33
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх