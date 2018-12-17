5
08
27
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11.12.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 14.12.2018 
Все видео

Материалы по теме:

В Самаре УК поймали на плохой уборке снега и льда

В Самаре УК поймали на плохой уборке снега и льда

В областной столице проверили, как убирают от снега территории, которые закреплены за управляющими компаниями. Оказалось, что многие работы велись некачественно. 

- Основные недоработки наблюдаются по уборке входных групп в подъезды, по очистке внутридворовых тротуаров и проездов, - сказал директор городской 
17 декабря 2018, 05:01
Новые назначения в правительстве Самарской области

Новые назначения в правительстве Самарской области

В понедельник, 17 декабря, Дмитрий Азаров произвел ряд кадровых перестановок в региональном правительстве. Как и прогнозировала "Терра", министром строительства стал Евгений Чудаев, ранее занимавший должность гендиректора одного из крупнейших девелоперов области - компании "Древо". Он является сыном бенефициара компании Николая 
17 декабря 2018, 04:55
Не пропустил: в Тольятти на виновника ДТП завели уголовное дело

Не пропустил: в Тольятти на виновника ДТП завели уголовное дело

В Тольятти завели уголовное дело на водителя, спровоцировавшего ДТП. В результате одному из участников аварии был нанесен тяжкий вред здоровью.

66-летний житель Автозаводского района ехал на автомобиле «Лада Калина» по улице Транспортной. На перекрестке неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной 
17 декабря 2018, 04:18
В Самаре появились 69 катков

В Самаре появились 69 катков

В областной столице залили 69 ледовых площадок из запланированных 125. Об этом рассказал в понедельник, 17 декабря, глава департамента физической культуры и спорта Андрей Вдовин. 29 из них расположены во дворах, еще столько же - на территориях школ, также появились 
17 декабря 2018, 03:11
Главой Жигулевска стал Дмитрий Холин

Главой Жигулевска стал Дмитрий Холин

В четверг, 13 декабря, были подведены итоги конкурса на должность главы Жигулевска. Ее занял и.о. руководителя администрации губернатора Самарской области Дмитрий Холин. 
 
- Результаты конкурса на замещение должности главы Жигулевска подвели на заседании городской Думы. Конкурсная комиссия предложила три кандидатуры 
13 декабря 2018, 02:46
Главой Жигулевска хотят стать пятеро мужчин и гламурная домохозяйка

Главой Жигулевска хотят стать пятеро мужчин и гламурная домохозяйка

Уже в четверг, 13 декабря, будут подведены итоги конкурса по выбору нового главы Жигулевска. Пока на это кресло претендуют шесть кандидатов, прием документов завершился накануне. Напомним, что должность стала вакантной после отставки Владимира Классена, занимавшего ее с 2013 года. Свой 
12 декабря 2018, 01:16
Дмитрия Азарова избрали в Высший совет партии

Дмитрия Азарова избрали в Высший совет партии "Единая Россия"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров избран в Высший совет партии "Единая Россия". Такое решение было принято в минувшие выходные в Москве на 18-м съезде единороссов. Всего в состав партийного руководства вошли четыре представителя нашего региона: помимо Азарова, это депутат Госдумы 
10 декабря 2018, 09:26
В Самаре сменились руководитель аппарата администрации и глава дептранса

В Самаре сменились руководитель аппарата администрации и глава дептранса

В понедельник, 19 ноября, на совещании в администрации областной столицы анонсировали ряд новых кадровых рокировок. Руководителем аппарата администрации стала Елена Москвичева. Она более 15 лет находится на муниципальной службе, ранее занималась развитием системы образования в районе, а затем была заместителем 
19 ноября 2018, 03:02
Главой самарского Фонда обязательного медстрахования стал Владислав Романов

Главой самарского Фонда обязательного медстрахования стал Владислав Романов

Новым главой самарского Фонда обязательного медицинского страхования назначен Владислав Романов. На этом посту он сменил Виктора Мокшина, который руководил ТФОМС с мая 2009 года. В 2014 году он был назначен представителем ФФОМС в Приволжском федеральном округе и совмещал две должности. 
13 ноября 2018, 02:43
Владимир Терентьев возглавил Департамент государственного управления в региональном правительстве

Владимир Терентьев возглавил Департамент государственного управления в региональном правительстве

Новые назначения в областном правительстве. Департамент государственного управления возглавил Владимир Терентьев, два дня назад уволившийся из городской администрации с должности зама главы Самары, где трудился последние 6 лет. Теперь Терентьев еще и замруководителя администрации губернатора. Будет отвечать в том числе 

18 октября 2018, 11:15
Новым начальником самарского Департамента физкультуры и спорта стал Андрей Вдовин

Новым начальником самарского Департамента физкультуры и спорта стал Андрей Вдовин

Новое назначение в структуре администрации Самары. 16 октября к работе в должности главы Департамента физической культуры и спорта приступил Андрей Вдовин.

В мэрии Самары Вдовин трудился в 2004 году. Он работал в городском департаменте управления имуществом. Потом он перешел в региональное 

16 октября 2018, 01:23
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх