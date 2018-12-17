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В Самаре УК поймали на плохой уборке снега и льда
В областной столице проверили, как убирают от снега территории, которые закреплены за управляющими компаниями. Оказалось, что многие работы велись некачественно.
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17 декабря 2018, 05:01
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Новые назначения в правительстве Самарской области
В понедельник, 17 декабря, Дмитрий Азаров произвел ряд кадровых перестановок в региональном правительстве. Как и прогнозировала "Терра", министром строительства стал Евгений Чудаев, ранее занимавший должность гендиректора одного из крупнейших девелоперов области - компании "Древо". Он является сыном бенефициара компании Николая …
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17 декабря 2018, 04:55
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Не пропустил: в Тольятти на виновника ДТП завели уголовное дело
В Тольятти завели уголовное дело на водителя, спровоцировавшего ДТП. В результате одному из участников аварии был нанесен тяжкий вред здоровью.
66-летний житель Автозаводского района ехал на автомобиле «Лада Калина» по улице Транспортной. На перекрестке неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной …
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17 декабря 2018, 04:18
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В Самаре появились 69 катков
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17 декабря 2018, 03:11
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Главой Жигулевска стал Дмитрий Холин
В четверг, 13 декабря, были подведены итоги конкурса на должность главы Жигулевска. Ее занял и.о. руководителя администрации губернатора Самарской области Дмитрий Холин.
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13 декабря 2018, 02:46
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Главой Жигулевска хотят стать пятеро мужчин и гламурная домохозяйка
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12 декабря 2018, 01:16
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Дмитрия Азарова избрали в Высший совет партии "Единая Россия"
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10 декабря 2018, 09:26
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В Самаре сменились руководитель аппарата администрации и глава дептранса
В понедельник, 19 ноября, на совещании в администрации областной столицы анонсировали ряд новых кадровых рокировок. Руководителем аппарата администрации стала Елена Москвичева. Она более 15 лет находится на муниципальной службе, ранее занималась развитием системы образования в районе, а затем была заместителем …
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19 ноября 2018, 03:02
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Главой самарского Фонда обязательного медстрахования стал Владислав Романов
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13 ноября 2018, 02:43
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Владимир Терентьев возглавил Департамент государственного управления в региональном правительстве
Новые назначения в областном правительстве. Департамент государственного управления возглавил Владимир Терентьев, два дня назад уволившийся из городской администрации с должности зама главы Самары, где трудился последние 6 лет. Теперь Терентьев еще и замруководителя администрации губернатора. Будет отвечать в том числе …
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18 октября 2018, 11:15
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Новым начальником самарского Департамента физкультуры и спорта стал Андрей Вдовин
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16 октября 2018, 01:23