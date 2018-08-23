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В микрорайоне «Крутые Ключи» обещают открыть школу искусств
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23 августа 2018, 04:57
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В сентябре стартуют первые прямые рейсы из Самары в Китай
Открылось новое направление из самарского аэропорта «Курумоч». Теперь пассажиров смогут доставлять в Китай. На сентябрь запланированы два перелета от авиакомпании «ИрАэро». Это будут первые прямые рейсы в эту страну из Самары. Приземляться путешественники будут в тропическом городе Хайкоу, столице южнокитайской …
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23 августа 2018, 03:16
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Почти 14 тысяч «первоклашек» пойдут в самарские школы в этом году
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23 августа 2018, 03:05
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В блогах: Минтранс объяснил появление над Самарой низко летающих самолетов
"Вам бояться нечего. Все в порядке!" - минтранс Самарской области в "Твиттере" успокаивает жителей Самары, которых взволновало появление над городом низко летающих пассажирских самолетов.
"А с каких это пор самолётам разрешили летать над Самарой? - вопрошает один из …
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13 августа 2018, 08:49
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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Самарцы выяснили, почему самолеты низко летают над городом
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13 августа 2018, 09:32
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Где отдыхают самарцы этим летом
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3 августа 2018, 12:35
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В «Курумоче» рассказали, куда самарцы летали этим летом
Более 61 тысячи пассажиров самарского аэропорта «Курумоч» этим летом слетали прямыми рейсами на отечественные курорты. Отпускники путешествовали в Сочи, Симферополь, Анапу. В июне-июле на российский Юг 217 раз вылетали самолеты из самарской воздушной гавани. Самым популярным направлением стало Самара - …
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1 августа 2018, 04:47
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Челюсть акулы, чучело морской черепахи и коралл пытались провезти через таможню в Самаре
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13 марта 2018, 08:43
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Уголовное дело заведено на поставщика РКЦ «Прогресс» в Самаре
Сотрудники ФСБ и таможенники из Самары уличили фирму «Самарская торговая компания – Экспорт 2002», поставлявшую оборудование на РКЦ «Прогресс», в уклонении от уплаты таможенных платежей, передает samru.ru. Сумма ущерба составила около 15 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по части второй …
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5 марта 2018, 02:32
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В Самару везли контрафакт под видом одежды известных брендов
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18 января 2018, 02:04
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Самарские таможенники изъяли 150 тонн контрафакта у границы с Казахстаном
Самарская таможня сообщила об изъятии 150 тонн контрафактных товаров. Мобильная группа ведомства нашла в фурах 80 тысяч подделок известных брендов. Это парфюм, одежда, обувь, сумки, аксессуары для телефонов, на которые фальсификаторы нанесли товарные знаки известных марок: Nike, Gucci, Armani, Zara, …
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22 декабря 2017, 01:08