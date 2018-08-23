Самарцы выяснили, почему самолеты низко летают над городом Над Самарой стали низко летать самолеты, причем происходит это как днем, так и по ночам. Встревоженные горожане говорят, что воздушные суда могут пролететь над областной столицей 4-5 раз в день очень низко, а по ночам их даже слышно. … Непривычное явление объяснили