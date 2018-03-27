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Материалы по теме:

Азаров выбрал нового главу департамента по делам молодежи Самарской области

Азаров выбрал нового главу департамента по делам молодежи Самарской области

В Самарской области временно исполняющим обязанности руководителя регионального департамента по делам молодежи стал Сергей Бурцев (на фото). Ранее он возглавлял «Самарский Дом молодежи». Постановление о назначении Бурцева на новую должность 12 марта подписал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

«Сергей Бурцев 

12 марта 2018, 02:04
Новым главой Железнодорожного района Самары стал Вадим Тюнин

Новым главой Железнодорожного района Самары стал Вадим Тюнин

Новым главой Железнодорожного района Самары стал Вадим Тюнин. Именно за его кандидатуру в среду единогласно проголосовали местные народные избранники, подводя итоги конкурса на замещение должности руководителя данного муниципалитета.

Ранее Тюнин возглавлял управляющую компанию «Ремжилуниверсал», железнодорожный филиал «ПТС-Сервис», городской департамент ЖКХ. Потом 

21 февраля 2018, 04:00
Новым прокурором Самары стал 33-летний Никита Зубко

Новым прокурором Самары стал 33-летний Никита Зубко

В Самаре назначен новый прокурор города. Этот пост занял 33-летний Никита Зубко, ранее возглавлявший прокуратуру Красноярского района. Приказ о его назначении был подписан 19 февраля, сообщает samara.ru.

Никита Зубко – выпускник Самарского госуниверситета. В органах прокуратуры работает более 
20 февраля 2018, 09:46
В Райффайзенбанке назначили нового директора самарского отделения

В Райффайзенбанке назначили нового директора самарского отделения

В Самаре назначен новый руководитель регионального отделения Райффайзенбанка. Директором самарской сети операционных офисов с 1 февраля стала Елена Попова. Она работает в Райффайзенбанке с 2013 года, до назначения директором курировала направление розничного бизнеса. Её предшественник Артем Саркисян теперь будет работать 

1 февраля 2018, 02:49
В Самарской области грядут сокращения персонала

В Самарской области грядут сокращения персонала

В областном министерстве промышленности выясняют причины возможного увольнения сотрудников на заводе «Кузнецов». Сокращают штаты на заводе имени Тарасова и несколько предприятий в Жигулевске. По прогнозам, в Самаре работы лишатся как минимум тысяча человек, и ещё примерно столько же в Жигулевске. 

15 ноября 2013, 02:31
Главу минпрома Самарской области планируют назначить зампредом правительства

Главу минпрома Самарской области планируют назначить зампредом правительства

На рассмотрении в Самарской Губернской Думе находится кандидатура министра промышленности и технологий Сергея Безрукова. Его планируют назначить 10-м заместителем председателя правительства региона.

Как сообщается на сайте регионального правительства, Самарская область всегда имела статус одного из крупнейших промышленных центров страны. Вместе с 

23 сентября 2013, 05:11
Самарским «Рысачком» заинтересовались представители Минобороны и ульяновского училища

Самарским «Рысачком» заинтересовались представители Минобороны и ульяновского училища

Легкий турбовинтовой самолет «Рысачок» производства самарского предприятия «ЦСКБ-Прогресс» открывал летную программу международного авиационно-космического салона "МАКС-2013" в Подмосковье. Вторая машина, окрашенная в камуфляжные цвета, была представлена на стенде предприятия. Сейчас самолет существует только в двух экземплярах. Для начала серийного производства машине 

5 сентября 2013, 04:44
Переходить на сланцевую нефть преждевременно, считают эксперты

Переходить на сланцевую нефть преждевременно, считают эксперты

В министерстве промышленности и технологий Самарской области прокомментировали информацию о планах норвежской компании Statoil и Роснефти по добыче сланцевой нефти на территории региона. Речь идет о богатых залежах сланцев в Кашпирском месторождении под Сызранью.

В региональном минпроме считают, что далеко идущие 

26 августа 2013, 04:39
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