В министерстве промышленности и технологий Самарской области прокомментировали информацию о планах норвежской компании Statoil и Роснефти по добыче сланцевой нефти на территории региона. Речь идет о богатых залежах сланцев в Кашпирском месторождении под Сызранью.

В региональном минпроме считают, что далеко идущие …