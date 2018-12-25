На «АвтоВАЗе» сменился вице-президент по закупкам



Как сообщили в пресс-службе предприятия, Сирилл Дрюан-Шарно родился в 1975 … Новые назначения на тольяттинском «АвтоВАЗе»: с 1 января должность вице-президента по закупкам займет Сирилл Дрюан-Шарно. Венкатрам Мамиллапалле, занимавший эту позицию с 2014 года, продолжит свою карьеру в Альянсе Renault-Nissan-Mitsubishi.Как сообщили в пресс-службе предприятия, Сирилл Дрюан-Шарно родился в 1975