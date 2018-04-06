В Самаре объявили день пробного запуска нового фонтана на набережной Волги у Ладьи. Запланированная дата – 20 апреля, за день до пробного пуска остальных самарских фонтанов и общегородского субботника, сообщает мэрия Самары. Напомним, на четвертой очереди набережной протяженностью около километра завершается реконструкция и благоустройство территории площадью более семи гектаров.
«Мы более чем на 90% выполнили работы по самым крупным объектам, в том числе по монументу «Ладья», и по новому фонтану. Осталось выполнить незначительный объем по облицовке архитектурных форм и озеленению территории», - рассказал руководитель проекта Денис Шапошников.
Напомним, официальное открытие сезона фонтанов намечено на 1 мая.
|
Разноцветной плиткой украсят набережную к ЧМ-2018 в Самаре
|
6 апреля 2018, 02:11
|
Ремонт набережной у Ладьи в Самаре продлили до мая
В Самаре названы новые сроки окончания ремонта на четвертой очереди набережной у Ладьи. Изначально предполагалось, что работы завершатся в марте 2018 года, но они до сих пор продолжаются. Замруководителя гордепартамента градостроительства Олег Захаров сообщил, что построены поливочный водопровод, ливневая канализация, …
|
30 марта 2018, 10:37
|
1 млн рублей потребовали авторы лишенного смальты фонтана у пл. Славы в Самаре
|
15 марта 2018, 04:46
|
К 20 марта закончат ремонт четвертой очереди набережной в Самаре
В Самаре ремонт четвертой очереди набережной у «Ладьи» закончат 20 марта. Работы выполнены на 62,3 процента. Об этом сообщила пресс-служба Думы городского округа Самары. Вопрос реконструкции набережной обсуждали на заседании комитета по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям.
Реставрация …
|
22 февраля 2018, 02:15
|
К 23 февраля на самарской набережной установят гаубицы
|
20 февраля 2018, 03:19
|
В блогах: «В Самаре Ленин продолжает лежать в бесхозном фонтане»
Блогер Евгений Синюков снова пишет про "осколки Ильича и бесхозный фонтан на улице Партизанской". "Этой теме уже 5 лет. Впервые заброшенные артефакты из ушедшей эпохи были обнаружены 11 ноября 2012 года. Тогда останки вождя мирового пролетариата показали почти по …
|
28 ноября 2017, 11:34
|
В Самаре выделят деньги на ремонт фонтана «Девочка и мальчик»
|
16 ноября 2017, 10:29
|
В Самаре у Ладьи построят 24-этажный ЖК
|
16 ноября 2017, 09:16
|
В Самаре построят амфитеатр на набережной у Ладьи
Во вторник, 14 ноября, врио главы Самары Владимир Василенко провел выездное совещание возле набережной у Ладьи. Оно было посвящено благоустройству территории у Софийского собора (Собора Софии Премудрости Божией). Рабочие начали строить лестничный спуск с амфитеатром, который соединит площадку храма с …
|
14 ноября 2017, 03:59
|
В Самаре фонтан у пл. Куйбышева включат с подсветкой весной
|
10 ноября 2017, 03:43
|
В блогах: о цвете самарского герба на «Ладье»
Блогер Виталий Политов vot_tak_da отреагировал на предложение властей Самары сделать герб города на парусе стелы "Ладья" цветным. По замыслу авторов, это для того, чтобы герб не сливался с общим белым фоном. Решение по этому поводу сейчас прорабатывается. "Предлагаю тогда …
|
9 ноября 2017, 09:39
|
Видео: что изменилось на четвертой очереди самарской набережной?
Самарский видеоблогер Александр Карягин опубликовал ролик, снятый над четвертой очередью набережной Волги, где сейчас проходит реконструкция. На кадрах, снятых с воздуха, видно, что продолжается покраска стелы «Ладья». Напомним, ранее стало известно, что сооружение будут перекрашивать. Всего обновят более …
|
7 августа 2017, 11:24