Кто будет главой Самары? В четверг, 16 ноября, в Самаре на заседании городской думы депутаты определились с датой проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы Самары, которая остается вакантной после того, как Олег Фурсов сложил с себя эти полномочия. Прием документов от кандидатов …