Появился еще один потенциальный кандидат на пост губернатора Самарской области. Реготделение партии «Яблоко» выдвигает на этот пост своего идейного лидера Игоря Ермоленко. Конкуренцию ему составят областные парламентарии: коммунист Алексей Лескин и либерал-демократ Александр Степанов, а также действующий глава региона Дмитрий Азаров. Он идет по линии «Единой России». Напомню, сами выборы состоятся 9 сентября.
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Прайс-лист на размещение политической рекламы в эфире телеканала «ТЕРРА РЕН-ТВ»
АО «Телерадиокомпания «ТЕРРА» сообщает, что стоимость эфирного времени для размещения агитационных материалов при проведении дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Самарская область – Самарский одномандатный избирательный округ №158, досрочных выборов Губернатора …
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28 июня 2018, 01:37
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Дмитрий Азаров выдвинут от "ЕР" на выборы губернатора Самарской области
В Самарской области на региональной партийной конференции «Единой России» состоялась процедура предварительного голосования по выбору кандидата на пост губернатора Самарской области. Она прошла в ДК «Тольятти». Максимальную поддержку получил Дмитрий Азаров, который с 25 сентября 2017 года исполняет обязанности главы …
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20 июня 2018, 09:57
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Александр Хинштейн хочет баллотироваться в Госдуму от Самарской области
Советник директора Росгвардии Александр Хинштейн заявил о желании баллотироваться на довыборах депутата Госдумы от Самарской области. Соответствующее предложение ему сделал врио губернатора Дмитрий Азаров на открытии концертно-театрального комплекса "Дирижабль" в Самаре, сообщает ВолгаНьюс.
Вакантное место представителя региона в федеральном парламенте …
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18 июня 2018, 09:35
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Самарский обком КПРФ определился с кандидатами на выборах 9 сентября
Самарский обком КПРФ определился с кандидатами на предстоящих выборах 9 сентября. В субботу прошла отчётно-выборная конференция местного отделения партии. В результате, коммунисты приняли решение, что за кресло губернатора будет бороться руководитель обкома Алексей Лескин. Депутат губернской думы Михаил Матвеев примет …
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18 июня 2018, 07:01