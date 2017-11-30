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Назван новый претендент на пост главы Самары
Во вторник, 28 ноября, городская дума опубликовала информацию о новом участнике конкурса по отбору кандидатур на пост главы Самары. На кресло мэра претендует сотрудник ФПК Владимир Григорьев, следует из данных, опубликованных на сайте городского парламента.
«Григорьев Владимир Викторович. Начальник …
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28 ноября 2017, 04:12
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Первую заявку на пост главы Самары подал бизнесмен Самарцев
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21 ноября 2017, 04:51
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Прием документов на пост мэра Самары стартует сегодня
В понедельник, 20 ноября, стартует прием документов на пост главы Самары.
Напомним, с датой проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы Самары депутаты Думы г.о. Самара определились в четверг, 16 ноября. Документы будет рассматривать специальная комиссия …
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20 ноября 2017, 11:11
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Стало известно, кто будет выбирать нового главу Самары
Дума городского округа Самара опубликовала списки членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города. Отметим, в требованиях к кандидатам убрали ограничения по возрасту и трудовому стажу, а также конкретизацию высшего профессионального образования.
«Сферы государственного, муниципального управления, экономики, …
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17 ноября 2017, 04:27
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В Самаре прокуратура обжалует бездействие гордумы
Прокуратура Самары намерена обжаловать бездействие местной гордумы в части несвоевременного рассмотрения представления надзорного органа об отстранении Олега Фурсова от исполнения обязанностей сити-менеджера. По неофициальной информации, из-за заинтересованности теперь уже бывшего главы города в работе коммерческих структур, которые осваивали муниципальный бюджет.
Как …
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17 ноября 2017, 12:11
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Самарская акция «Пожиратели незаконной рекламы» вошла в тройку лидеров лучших молодежных проектов на федеральном конкурсе
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15 ноября 2017, 08:49
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В Самаре назван «Студент года – 2017»
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14 ноября 2017, 03:11
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Самарцы хотят выиграть 334 миллиона рублей
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26 октября 2017, 01:49