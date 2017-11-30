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«Бункер S» Эфир передачи от 28 ноября 2017г 
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Назван новый претендент на пост главы Самары

Назван новый претендент на пост главы Самары

Во вторник, 28 ноября, городская дума опубликовала информацию о новом участнике конкурса по отбору кандидатур на пост главы Самары. На кресло мэра претендует сотрудник ФПК Владимир Григорьев, следует из данных, опубликованных на сайте городского парламента. 

«Григорьев Владимир Викторович. Начальник 
28 ноября 2017, 04:12
Первую заявку на пост главы Самары подал бизнесмен Самарцев

Первую заявку на пост главы Самары подал бизнесмен Самарцев

Самарский бизнесмен Валерий Самарцев намерен побороться за кресло главы Самары. Во вторник, 21 ноября, он сообщил, что подал заявку в Думу городского округа Самара.  

 «Официально заявляю, что я, Самарцев В.В., сегодня подал документы для участия в конкурсе по 
21 ноября 2017, 04:51
Прием документов на пост мэра Самары стартует сегодня

Прием документов на пост мэра Самары стартует сегодня

В понедельник, 20 ноября, стартует прием документов на пост главы Самары.  

Напомним, с датой проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы Самары депутаты Думы г.о. Самара определились в четверг, 16 ноября. Документы будет рассматривать специальная комиссия 
20 ноября 2017, 11:11
Стало известно, кто будет выбирать нового главу Самары

Стало известно, кто будет выбирать нового главу Самары

Дума городского округа Самара опубликовала списки членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города. Отметим, в требованиях к кандидатам убрали ограничения по возрасту и трудовому стажу, а также конкретизацию высшего профессионального образования.

«Сферы государственного, муниципального управления, экономики, 
17 ноября 2017, 04:27
В Самаре прокуратура обжалует бездействие гордумы

В Самаре прокуратура обжалует бездействие гордумы

Прокуратура Самары намерена обжаловать бездействие местной гордумы в части несвоевременного рассмотрения представления надзорного органа об отстранении Олега Фурсова от исполнения обязанностей сити-менеджера. По неофициальной информации, из-за заинтересованности теперь уже бывшего главы города в работе коммерческих структур, которые осваивали муниципальный бюджет.

Как 

17 ноября 2017, 12:11
Самарская акция «Пожиратели незаконной рекламы» вошла в тройку лидеров лучших молодежных проектов на федеральном конкурсе

Самарская акция «Пожиратели незаконной рекламы» вошла в тройку лидеров лучших молодежных проектов на федеральном конкурсе

Самарский проект под названием «Пожиратели незаконной рекламы» в ноябре этого года в Москве вошел в тройку лучших молодежных проектов. Всего на конкурс, который провела Общественная палата России, заявки представили 97 регионов. Акция продолжается, в этом году в ней приняли участие 

15 ноября 2017, 08:49
В Самаре назван «Студент года – 2017»

В Самаре назван «Студент года – 2017»

В Самаре в «МТЛ Арене» 12 ноября прошла торжественная церемония награждения победителей ежегодного конкурса «Студент года». В этот раз в нем приняли участие более 400 человек. Из них отобрали 183 самых перспективных и талантливых. Распределили по 11 номинациям, в том 

14 ноября 2017, 03:11
Самарцы хотят выиграть 334 миллиона рублей

Самарцы хотят выиграть 334 миллиона рублей

180 проектов из Самарской области поборются за президентские гранты во втором конкурсе. 
26 октября 2017, 01:49
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