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Материалы по теме:

Фото: «Ил-2» снова установили на Московском шоссе

Фото: «Ил-2» снова установили на Московском шоссе

Самолет-памятник «Ил-2» собран и снова установлен на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе. Пользователь Евгений Мокшанов опубликовал фото в социальной сети.

Напомним, легендарный штурмовик отправляли на реставрацию на завод «Авиакор». На его месте тем временем шла реконструкция. Сейчас там 
30 октября 2017, 11:13
В Самаре изменится схема движения транспорта

В Самаре изменится схема движения транспорта

В областном правительстве сообщили об изменении движения транспорта, в связи с завершением необходимых работ на участке Московского шоссе от проспекта Кирова до выезда из Самары в районе ТЦ «Мега».

На Ново-Вокзальной и улице Аминева по постоянной схеме организуется двустороннее движение от 

27 октября 2017, 02:41
В Самаре части Ил-2 привезли на Московское шоссе

В Самаре части Ил-2 привезли на Московское шоссе

В пятницу, 27 октября, в Самаре на площадку для самолета-памятника Ил-2, расположенную на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе, доставили два крыла легендарного штурмовика.

«В ближайшие дни на площадку также будет доставлен фюзеляж самолета, после чего начнется его сборка. После сборки 

27 октября 2017, 10:34
В блогах:

В блогах: "Нечто непонятное происходит на Московском шоссе"

Блогер a_n_a_r_x_i_s_t предположил, что "Яндекс" и ГИБДД могут находиться в сговоре: "Нечто непонятное происходит последние несколько дней на отреставрированном Московском шоссе. Едешь себе, никого не трогаешь, при разрешенной скорости в 60 км/ч и не наказании до 80, и тут 
27 октября 2017, 09:43
В Шэньчжэне стюардесса выпала из взлетающего самолета

В Шэньчжэне стюардесса выпала из взлетающего самолета

Инцидент произошел в китайском аэропорту Шэньчжэнь. Стюардесса выпала из лайнера, который собирался взлететь. Бортпроводницу авиакомпании China Eastern доставили в стационар с многочисленными травмами.
Как оказалась, стюардесса сорвалась, когда закрывала дверь воздушного судна. При этом, поясняют специалисты, в соответствующей инструкции оговаривалось, 

24 октября 2017, 05:03
Авиационное ДТП: во Флориде самолет приземлился на дорогу и врезался в автомобили

Авиационное ДТП: во Флориде самолет приземлился на дорогу и врезался в автомобили

Легкомоторный летательный аппарат Cessna, приземлившийся вчера вечером на трассу во Флориде, столкнулся с двумя машинами. Об этом необычном дорожно-транспортном происшествии рассказал телеканал Fox News.
По сведениям сотрудников правоохранительных органов, в результате этого инцидента пострадали пять человек. Троим из них, в 

19 октября 2017, 10:02
7 ноября на Московском шоссе установят памятник

7 ноября на Московском шоссе установят памятник

Стала известная точная дата установки самолета-памятника «Ил-2» на пересечении Московского шоссе  и проспекта Кирова. По словам вице-губернатора Александра Фетисова, это произойдет 7 ноября. По предварительным данным, церемония открытия состоится сразу после проведения Парада Памяти. Сейчас рабочие занимаются подготовкой постамента. Он 

13 октября 2017, 12:35
В Самаре из-за высокой волны на Волге чуть не утонул самолет

В Самаре из-за высокой волны на Волге чуть не утонул самолет

В понедельник, 2 октября, в Самаре на реке Волге произошла авария с легкомоторным гидросамолетом.

«Высокая волна повредила винт, и самолет начал тонуть», - сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области. Инцидент произошел в фарватере Волги в районе «Ладьи». В кабине 
2 октября 2017, 02:16
Самолет-памятник вернут на Московское шоссе в ноябре

Самолет-памятник вернут на Московское шоссе в ноябре

Памятник - самолет Ил-2 вернут на свое место на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова в ноябре. Сейчас продолжается подготовка постамента для установки штурмовика. Об этом сообщил глава Кировского района Самары Игорь Рудаков, передает samru.ru.
Как уже сообщала «ТЕРРА», 
11 сентября 2017, 09:43
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