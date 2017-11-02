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Фото: «Ил-2» снова установили на Московском шоссе
Самолет-памятник «Ил-2» собран и снова установлен на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе. Пользователь Евгений Мокшанов опубликовал фото в социальной сети.
Напомним, легендарный штурмовик отправляли на реставрацию на завод «Авиакор». На его месте тем временем шла реконструкция. Сейчас там …
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30 октября 2017, 11:13
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В Самаре изменится схема движения транспорта
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27 октября 2017, 02:41
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В Самаре части Ил-2 привезли на Московское шоссе
В пятницу, 27 октября, в Самаре на площадку для самолета-памятника Ил-2, расположенную на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе, доставили два крыла легендарного штурмовика.
«В ближайшие дни на площадку также будет доставлен фюзеляж самолета, после чего начнется его сборка. После сборки …
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27 октября 2017, 10:34
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В блогах: "Нечто непонятное происходит на Московском шоссе"
Блогер a_n_a_r_x_i_s_t предположил, что "Яндекс" и ГИБДД могут находиться в сговоре: "Нечто непонятное происходит последние несколько дней на отреставрированном Московском шоссе. Едешь себе, никого не трогаешь, при разрешенной скорости в 60 км/ч и не наказании до 80, и тут …
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27 октября 2017, 09:43
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В Шэньчжэне стюардесса выпала из взлетающего самолета
Инцидент произошел в китайском аэропорту Шэньчжэнь. Стюардесса выпала из лайнера, который собирался взлететь. Бортпроводницу авиакомпании China Eastern доставили в стационар с многочисленными травмами.
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24 октября 2017, 05:03
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Авиационное ДТП: во Флориде самолет приземлился на дорогу и врезался в автомобили
Легкомоторный летательный аппарат Cessna, приземлившийся вчера вечером на трассу во Флориде, столкнулся с двумя машинами. Об этом необычном дорожно-транспортном происшествии рассказал телеканал Fox News.
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19 октября 2017, 10:02
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7 ноября на Московском шоссе установят памятник
Стала известная точная дата установки самолета-памятника «Ил-2» на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. По словам вице-губернатора Александра Фетисова, это произойдет 7 ноября. По предварительным данным, церемония открытия состоится сразу после проведения Парада Памяти. Сейчас рабочие занимаются подготовкой постамента. Он …
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13 октября 2017, 12:35
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В Самаре из-за высокой волны на Волге чуть не утонул самолет
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2 октября 2017, 02:16
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Самолет-памятник вернут на Московское шоссе в ноябре
Памятник - самолет Ил-2 вернут на свое место на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова в ноябре. Сейчас продолжается подготовка постамента для установки штурмовика. Об этом сообщил глава Кировского района Самары Игорь Рудаков, передает samru.ru.
Как уже сообщала «ТЕРРА», …
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11 сентября 2017, 09:43