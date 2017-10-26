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Материалы по теме:

Российские банки приступили к сбору биометрических данных клиентов

Российские банки приступили к сбору биометрических данных клиентов

 В ряде отечественных финансово-кредитных организаций начали сбор биометрических данных своих клиентов. Об этом рассказывают "Известия".
Как отмечается, пока проводится тестирование в рамках пилотного проекта, а полномасштабный сбор изображений лица и голосовых данных россиян стартует только в следующем году. Эксперты считают, 

26 октября 2017, 09:10
В банки из топ-20 пытались внедрить «плохого кролика»

В банки из топ-20 пытались внедрить «плохого кролика»

В ночь на 25 октября новый вирус-шифровальщик BadRabbit (в переводе "плохой кролик") попытался атаковать российские банки, входящие в топ-20. Информацию об этом распространили федеральные СМИ со ссылкой на руководство компании, которая занимается предотвращением киберпреступлений. Зараженные файлы начали приходить в кредитные 

25 октября 2017, 12:33
Вирус-вымогатель Bad Rabbit атаковал крупнейшие российские банки

Вирус-вымогатель Bad Rabbit атаковал крупнейшие российские банки

Вирус-вымогатель Bad Rabbit попытался атаковать инфраструктуру ряда крупных отечественных финансово-кредитных учреждений из  ТОП-20. Об этом рассказывают российские СМИ со ссылкой на экспертов компании Group IB.
Как отметили специалисты, неудачные попытки заражения отметили в некоторых банках, которые пользуются защитными системами компании. 

25 октября 2017, 11:11
В Госдуму внесут законопроект о дифференциации штрафов управляющих при банкротстве граждан

В Госдуму внесут законопроект о дифференциации штрафов управляющих при банкротстве граждан

Глава кабмина распорядился внести в Государственную Думу проект закона, который, в частности, устанавливает дифференцированную административную ответственность и одновременно снижает штрафы за неправомерные действия финансовых управляющих при банкротстве граждан. Об этом информирует официальный правительственный портал.
Как поясняют эксперты, новый документ призван 

24 октября 2017, 11:07
«Сбербанк» ищет охрану для денег в Самаре и Тольятти

«Сбербанк» ищет охрану для денег в Самаре и Тольятти

«Сбербанк России» объявил конкурс по определению подрядчика, который в ближайшие два года займется перевозкой наличных денег и ценностей между его многочисленными отделениями и кассово-инкассаторскими центрами. Один из них находится в Самаре, и два - в Тольятти. Максимальная цена контракта - 

20 октября 2017, 05:06
СМИ: количество дел о банкротствах в России увеличилось почти в два раза

СМИ: количество дел о банкротствах в России увеличилось почти в два раза

Свыше 13 000 граждан России были признаны банкротами за последние шесть месяцев. По данным арбитражных управляющих, на которые опираются «Известия», увеличение числа дел о банкротствах по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом оказалось на уровне 79 процентов.
По мнению аналитиков, это обуславливается 

11 октября 2017, 11:13
Банкротство за долги

Банкротство за долги

Компания «ЭнергосбыТ Плюс Самара» подала иск о признании банкротом сызранского МУП «ЖЭС». По состоянию на 1 октября долг последнего перед поставщиком превышает 512 миллионов рублей - это примерная стоимость десятимесячного объема потребления тепла клиентами муниципального предприятия. Ранее существующие договоренности о 

9 октября 2017, 02:37
Остатки свинокомплекса Гриншпуна согласились купить за миллион

Остатки свинокомплекса Гриншпуна согласились купить за миллион

Фермерское хозяйство "Кутузовское" из Сергиевского района победило на торгах по продаже имущества обанкроченного свинокомплекса "СВ-Поволжское", следует из сообщения на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Фермерам достанется недвижимое имущество филиала "СВ" в поселке Кутузовский. Речь идет о помещении для 

6 октября 2017, 09:21
В Тольятти взыскали 870 000 рублей для рабочих

В Тольятти взыскали 870 000 рублей для рабочих

Последние 36 производств по взысканию задолженности на сумму почти 870 тысяч рублей с одной из дочек "АвтоВАЗагрегата" завершили приставы Комсомольского района Тольятти.

Напомним, тольяттинское предприятие «АвтоВАЗагрегат», которое ранее являлось одним из крупнейших поставщиков сидений на АвтоВАЗ, сейчас находится в последней стадии 

26 сентября 2017, 02:53
12 тысяч самарцев оказались на грани банкротства

12 тысяч самарцев оказались на грани банкротства

Аналитики Объединенного Кредитного Бюро посчитали количество и задолженность потенциальных банкротов на основе данных о 47 миллионах заемщиков с открытыми счетами, информация о которых хранится в бюро. К потенциальным банкротам были отнесены граждане, которые попадают под действие Закона о банкротстве – 

13 сентября 2017, 09:38
Сызранское МУП

Сызранское МУП "ЖЭС" обанкротят за долги

Компания  «ЭнергосбыТ Плюс Самара» планирует начать процедуру банкротства сызранского муниципального унитарного предприятия «ЖЭС». Причиной такого шага стали его долги перед поставщиками энергоресурсов.
Задолженность перед Сызранской ТЭЦ "Т Плюс" составляет 495 миллионов рублей. Эта сумма может покрыть примерно 10-месячный объем потребления 

7 сентября 2017, 01:15
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