Суммарная задолженность ликвидированных самарских региональных банков перед вкладчиками и кредиторами на настоящий момент превышает 36 миллиардов рублей. Такие данные содержатся в отчетах их конкурсных управляющих. При этом самый большой долг у тольяттинского «Фиа-Банка» - более 17 миллиардов рублей. На второй строчке «Волга-Кредит Банк» - 7 миллиардов 640 миллионов рублей. Долг «Волго-Камского Банка» составляет 5 миллиардов 853 миллиона, около 5,5 миллиардов – «Эл Банка» из Тольятти. Процесс ликвидации еще одного кредитного учреждения – «Ипозембанка» завершен.
Задолженность ликвидированных банков Самарской области перед кредиторами:
«Фиа-Банк» - 17 млрд. 172 млн. руб.
«Волга-Кредит Банк» - 7 млрд. 640 млн. руб.
«Волго-Камский банк» - 5 млрд. 835 млн. руб.
«Эл Банк» - 5 млрд. 480 млн. руб.
|
Российские банки приступили к сбору биометрических данных клиентов
В ряде отечественных финансово-кредитных организаций начали сбор биометрических данных своих клиентов. Об этом рассказывают "Известия".
|
26 октября 2017, 09:10
|
В банки из топ-20 пытались внедрить «плохого кролика»
В ночь на 25 октября новый вирус-шифровальщик BadRabbit (в переводе "плохой кролик") попытался атаковать российские банки, входящие в топ-20. Информацию об этом распространили федеральные СМИ со ссылкой на руководство компании, которая занимается предотвращением киберпреступлений. Зараженные файлы начали приходить в кредитные …
|
25 октября 2017, 12:33
|
Вирус-вымогатель Bad Rabbit атаковал крупнейшие российские банки
Вирус-вымогатель Bad Rabbit попытался атаковать инфраструктуру ряда крупных отечественных финансово-кредитных учреждений из ТОП-20. Об этом рассказывают российские СМИ со ссылкой на экспертов компании Group IB.
|
25 октября 2017, 11:11
|
В Госдуму внесут законопроект о дифференциации штрафов управляющих при банкротстве граждан
Глава кабмина распорядился внести в Государственную Думу проект закона, который, в частности, устанавливает дифференцированную административную ответственность и одновременно снижает штрафы за неправомерные действия финансовых управляющих при банкротстве граждан. Об этом информирует официальный правительственный портал.
|
24 октября 2017, 11:07
|
«Сбербанк» ищет охрану для денег в Самаре и Тольятти
|
20 октября 2017, 05:06
|
СМИ: количество дел о банкротствах в России увеличилось почти в два раза
Свыше 13 000 граждан России были признаны банкротами за последние шесть месяцев. По данным арбитражных управляющих, на которые опираются «Известия», увеличение числа дел о банкротствах по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом оказалось на уровне 79 процентов.
|
11 октября 2017, 11:13
|
Банкротство за долги
Компания «ЭнергосбыТ Плюс Самара» подала иск о признании банкротом сызранского МУП «ЖЭС». По состоянию на 1 октября долг последнего перед поставщиком превышает 512 миллионов рублей - это примерная стоимость десятимесячного объема потребления тепла клиентами муниципального предприятия. Ранее существующие договоренности о …
|
9 октября 2017, 02:37
|
Остатки свинокомплекса Гриншпуна согласились купить за миллион
Фермерское хозяйство "Кутузовское" из Сергиевского района победило на торгах по продаже имущества обанкроченного свинокомплекса "СВ-Поволжское", следует из сообщения на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Фермерам достанется недвижимое имущество филиала "СВ" в поселке Кутузовский. Речь идет о помещении для …
|
6 октября 2017, 09:21
|
В Тольятти взыскали 870 000 рублей для рабочих
Последние 36 производств по взысканию задолженности на сумму почти 870 тысяч рублей с одной из дочек "АвтоВАЗагрегата" завершили приставы Комсомольского района Тольятти.
Напомним, тольяттинское предприятие «АвтоВАЗагрегат», которое ранее являлось одним из крупнейших поставщиков сидений на АвтоВАЗ, сейчас находится в последней стадии …
|
26 сентября 2017, 02:53
|
12 тысяч самарцев оказались на грани банкротства
Аналитики Объединенного Кредитного Бюро посчитали количество и задолженность потенциальных банкротов на основе данных о 47 миллионах заемщиков с открытыми счетами, информация о которых хранится в бюро. К потенциальным банкротам были отнесены граждане, которые попадают под действие Закона о банкротстве – …
|
13 сентября 2017, 09:38
|
Сызранское МУП "ЖЭС" обанкротят за долги
Компания «ЭнергосбыТ Плюс Самара» планирует начать процедуру банкротства сызранского муниципального унитарного предприятия «ЖЭС». Причиной такого шага стали его долги перед поставщиками энергоресурсов.
|
7 сентября 2017, 01:15