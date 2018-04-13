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«Бункер S» Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 11 апреля 2018г 
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В торговых центрах Самары начались учения по эвакуации

В торговых центрах Самары начались учения по эвакуации

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По данным ГУ МЧС России по Самарской области, за прошлый год и первые месяцы 2018 года 
28 марта 2018, 09:01
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