|
Порушенную тротуарную плитку в этом месяце восстановят в Самаре
|
10 апреля 2018, 10:07
|
Провал плитки у Струковского сада сфотографировали в Самаре
|
9 апреля 2018, 03:43
|
Проверку Московского шоссе и Ново-Садовой проведет облминтранс в Самаре
В Самаре с понедельника, 9 апреля, облминтранс начинает проверку состояния Московского шоссе и улицы Ново-Садовой. Эту информацию подтвердил в «Твиттере» глава ведомства Иван Пивкин.
«С понедельника начинаем гарантийный осмотр Ново-Садовой и Московского шоссе. Все выявляемые гарантийные дефекты будут актироваться …
|
9 апреля 2018, 09:53
|
Разноцветной плиткой украсят набережную к ЧМ-2018 в Самаре
|
6 апреля 2018, 02:11
|
Мужчина погиб при пожаре в подвале дома на Мехзаводе в Самаре
|
5 апреля 2018, 12:19
|
Дмитрий Азаров отчитал врио министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина
Глава региона Дмитрий Азаров отчитал врио министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина за проблемы, возникшие на недавно отремонтированном Московском шоссе. Поводом послужил инцидент, который случился там в выходные. Из-за сильных порывов ветра на 18-м километре развернуло светофоры.
«На ремонт …
|
3 апреля 2018, 12:29
|
Появились комментарии по открытию улицы Луначарского в Самаре
В Самаре автомобилисты в минувшие выходные сообщили, что блоки, перегораживавшие выезд с Московского шоссе на улицу Луначарского, убрали. «Наконец-то движение на Луначарского открыли», - написали очевидцы в соцсети. Один из автомобилистов опубликовал видео, как выезжает с Московского шоссе на …
|
2 апреля 2018, 03:43
|
Фото в блогах: «В Самаре «растаяла» тактильная плитка»
В "Твиттере" пользователь avtosamara выложил фотографии контактной плитки на гостевом маршруте по Галактионовской, которая после уборки снега просто «растаяла». Такую плитку используют для того, чтобы люди со слабым зрением могли самостоятельно передвигаться по городу - она нужна для предупреждения …
|
29 марта 2018, 07:00
|
В блогах: в Самаре исчезли секундомеры на Московском шоссе
Блогер Ольга Потапова поведала, что вчера в Самаре на многих перекрестках Московского шоссе загадочным образом исчезли секундомеры рядом со светофорами.
«А те, которые остались, не работают. Существует, конечно, версия, что на новом Московском шоссе секундомеров не будет, так …
|
15 марта 2018, 08:00
|
Фермерская ярмарка откроется в Красноглинском районе Самары
|
7 марта 2018, 10:51
|
Появились адреса бойлеров с водой для Мехзавода и Новой Самары
|
21 декабря 2017, 11:31
|
Изменилось время подачи воды в поселки Мехзавод и Крутые Ключи
|
10 ноября 2017, 02:40