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Появилось фото, как отремонтировали главный вход в парк Щорса в Самаре
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7 июня 2018, 11:15
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Видео жуткого ДТП: 7 человек попали в больницу после столкновения двух маршруток в Тольятти
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6 июня 2018, 09:36
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Водитель автобуса сбил 84-летнего велосипедиста в Тольятти
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5 июня 2018, 03:41
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Автоледи сбила 10-летнего мальчика в Тольятти
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5 июня 2018, 03:17
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Байкера на Ducati сбил 80-летний пенсионер в центре Самары
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5 июня 2018, 01:23
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Появилось фото жуткого ДТП с участием фуры и «Нексии» у Самары
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5 июня 2018, 01:10
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Фото в блогах: «Девушки и тропические бабочки в Сызрани»
В паблике "Тропические бабочки" соцсети "ВКонтакте" поведали, что в Сызрани прошла необычная фотосессия. Девушки в легких летних платьях спокойных цветов позировали …
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5 июня 2018, 09:58
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Появилось фото отремонтированной набережной у Ладьи в Самаре
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4 июня 2018, 04:24
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Пассажирка и водитель «Гранты» пострадали в ДТП с автобусом в Тольятти
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1 июня 2018, 02:01
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Три пассажира маршрутки пострадали в ДТП в Тольятти
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28 мая 2018, 12:36
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Из-за автоледи мужчина пострадал в аварии в Самарской области
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28 мая 2018, 11:34