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Вторую очередь космодрома Восточный возведет подрядчик «Самара Арены»
Фирма ПСО «Казань», которая строила стадион «Самара Арена», уже через месяц начнет возводить вторую очередь нового космодрома Восточный в Амурской области. Роскосмос получил положительное заключение по проекту стартового комплекса для ракет-носителей семейства «Ангара». Первый запуск запланировали через 3 года. Общий …
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28 мая 2018, 02:58
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В четвертый раз в космос полетит самарский космонавт Олег Кононенко
Самарский космонавт Олег Кононенко готовится к своему четвертому полету в космос. Его признали годным к очередному звездному путешествию. Напомним, Кононенко инструктор-космонавт-испытатель первого класса, 473-й космонавт мира, 102-й космонавт Российской Федерации. После окончания вуза он жил в нашем городе и работал …
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25 апреля 2018, 11:20
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Три ракеты «Союз-2.1а» за 3,6 млрд рублей Роскосмос получит из Самары
Самарское предприятие РКЦ «Прогресс» до конца 2019 года поставит Роскосмосу три ракеты-носителя «Союз-2.1а» для запуска грузовых кораблей «Прогресс МС». Стоимость контракта - 3 миллиарда 654 миллиона рублей. Информация опубликована на портале госзакупок. Согласно документу, размер прибыли завода составит 283 миллионов …
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11 апреля 2018, 11:26
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Двигатели новых сверхтяжелых ракет проверят в виртуальном мире
Двигатели для новых российских сверхтяжелых ракет опробуют в виртуальном мире. Спецпрограмму для моделирования огневых испытаний разработали в Научно-исследовательском центре ракетно-космической промышленности, сообщает «Роскосмос».
Проект позволит изучить деформацию виртуального двигателя во время включения, сократить сроки конструирования и сэкономить средства. Для моделирования планируется …
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22 марта 2018, 09:02
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Самарский областной суд не удовлетворил жалобу Александра Кирилина
Самарский областной суд отказал Александру Кирилину в удовлетворении апелляционной жалобы. Он пытался оспорить решение об отстранении его от должности гендиректора РКЦ «Прогресс».
Напомним, в феврале Кирилин стал фигурантом уголовного дела по статье «злоупотребление должностными полномочиями». Предприятие временно возглавил заместитель …
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12 марта 2018, 05:15
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Кирилин пытается обжаловать свое отстранение от должности гендиректора РКЦ «Прогресс»
Александр Кирилин пытается обжаловать решение по поводу его отстранения от должности гендиректора РКЦ «Прогресс», которое принял Самарский районный суд. Подана апелляционная жалоба. Эту информацию подтвердил представитель райсуда.
Как уже сообщала «ТЕРРА», в середине февраля на Кирилина завели уголовное дело …
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26 февраля 2018, 03:22
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Место гендиректора РКЦ «Прогресс» временно займет Равиль Ахметов
Место генерального директора РКЦ «Прогресс» временно займет Равиль Ахметов. Его кандидатуру в качестве временно исполняющего обязанности руководителя одобрили сегодня на внеочередном заседании совета директоров предприятия. До этого Равиль Ахметов занимал должность первого заместителя генерального директора - генерального конструктора "РКЦ "Прогресс".
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20 февраля 2018, 05:33
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«Прогресс» не будет платить неустойку «Роскосмосу»
Арбитражный суд Самарской области отказал «Роскосмосу» в удовлетворении иска о взыскании с РКЦ «Прогресс» 266 млн рублей за несоблюдение сроков контракта. По версии госкорпорации, в 2011 году самарские ракетостроители с опозданием завершили работу по изготовлению космического аппарата «Фотон-М». «Прогресс» свою …
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8 февраля 2018, 09:01