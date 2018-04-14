В Самаре попала в рейтинг по уровню зарплат. Исследование подготовили аналитики из «Авито». Самый высокий средний оклад по-прежнему предлагают в Москве - почти 51 тысячу рублей в месяц. Средняя самарская зарплата в 1-м квартале 2018 года составляла 31 тысячу 600 рублей, увеличившись почти на 5 с половиной процентов за год и на 1 процент с января, говорится в отчете. Самара обогнала Иркутск, Челябинск, Пермь и Воронеж и заняла в рейтинге 12 место. По итогам квартала наиболее востребованы в Самаре специалисты сфер продаж, производства, перевозок, строительства и автобизнеса. На них приходится 64 процента существующих вакансий.
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Самарская область получит 254 млн рублей на повышение зарплат бюджетников
Самарская область получит 254 миллионов рублей на повышение оплаты труда бюджетникам, говорится в соответствующем постановлении правительства России. Документ за подписью премьера Дмитрия Медведева опубликован на официальном сайте кабмина. Согласно тексту, ассигнования в размере 20 млрд рублей направят в субъекты Федерации …
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Самарская область вошла в Топ-10 регионов с наибольшим автопарком
В первой десятке рейтинга российских регионов с наибольшим количеством автомобилей оказалась Самарская область. Исследование провело аналитическое агентство «Автостат». Всего специалисты насчитали в регионе 1 миллион 20 тысяч машин. С этим показателем Самарская область замыкает Топ-10. Самый крупный автопарк ожидаемо зафиксирован …
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16 марта 2018, 05:02
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Самарская область вошла в Топ-10 самых «предвыборно-активных» регионов
Самарская область попала в Топ-10 регионов России с самой высокой предвыборной активностью. Об этом говорится в отчете Фонда "Петербургская политика". Больше всего штабы кандидатов в президенты агитируют за своих лидеров также в Москве, Санкт-Петербурге, Алтайском крае, Новосибирской, Ростовской, Псковской, Саратовской …
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7 марта 2018, 08:44
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Самара попала в десятку российских городов будущего
Самара вошла в десятку российских городов будущего. Об этом говорят данные рейтинга, составленного экспертами Foreign Direct Investment Intelligence.
При распределении мест учитывалось около сотни различных параметров, таких как, экономический потенциал, уровень деловой активности, транспортная доступность, эффективность затрат и многое …
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2 марта 2018, 09:07
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Зарплату за ноябрь и декабрь дали хоккеистам ЦСК ВВС в Самаре
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Как уже рассказывала «ТЕРРА», долги по зарплате стали …
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28 февраля 2018, 05:47
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В блогах: «Вазовцы рассказали о ночевках на работе ради «большой» зарплаты»
В «Паблике Тольятти» соцсети «ВКонтакте» рассказали про «вазовцев с линии B0, которые ночуют на работе ради «большой» зарплаты». Бытует мнение, что на АвтоВАЗе в последние годы низкие зарплаты. Однако, отмечают ночные ударники труда, это утверждение справедливо только для тех, …
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23 февраля 2018, 10:04
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В Самарской области отмечен рост объема автокредитов и ипотеки
Обновлены рейтинги самых кредитно активных регионов России. Исследование провели аналитики Объединенного кредитного бюро. В первые десятки по общему объему выданных кредитов и кредитов, выданных наличными, Самарская область не попала. Объем выданных ипотечных кредитов в Самарской области составил почти 34,7 миллиарда …
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19 февраля 2018, 11:24
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Самара вошла в Топ-10 мегаполисов с самыми высокими зарплатами
Самара попала в десятку городов-миллионников с самыми высокими зарплатами. Рейтинг подготовили исследователи из HeadHunter. При ранжировании были проанализированы данные, которые ежеквартально вносили в онлайн-систему портала более 750 работодателей на протяжении 2017 года. Сравнивались города с населением свыше 1 миллиона человек. …
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17 января 2018, 07:34