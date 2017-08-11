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В Тольятти создают внедорожник-«невидимку» на базе «Нивы»
В Тольятти разрабатывают внедорожник-«невидимку». Над проектом работает резидент технопарка «Жигулевская долина» - научный консультационно-технологический центр «Пролог» совместно с Тольяттинским государственным университетом. Прототип новинки был презентован на Международном военно-техническом форуме «Армия – 2017».
Новинку создают на базе «Нивы», ее планируют …
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11 августа 2017, 10:41
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Forbes включил «Магнит» и «Норникель» в список самых инновационных компаний мира
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10 августа 2017, 10:08
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«Лады» отвоевывают рынок
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9 августа 2017, 11:57
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Цены на бензин в Самаре оказались самыми высокими в ПФО
Непрерывно растущей статьей расходов в бюджете самарских автомобилистов традиционно является топливо. По данным Росстата, в столице губернии самый дорогой бензин среди крупнейших городов Приволжского федерального округа. Средняя стоимость литра в июле равнялась 38 рублям 11 копейкам. При этом цена бензина …
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8 августа 2017, 05:02
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Прогноз стабильный: агентство Fitch оценило финансовую устойчивость Самары
Международное агентство Fitch подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги Самары в иностранной и национальной валютах на уровне ВВ+ со «стабильным» прогнозом. Краткосрочный рейтинг - на уровне В.
Такое решение аналитики объясняют хорошими бюджетными показателями Самары, которые обусловлены стабильными налоговыми поступлениями и текущими трансфертами …
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8 августа 2017, 01:00
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Самарец оставил возле телецентра машину, и она начала белеть
В паблике "Самара" социальной сети "ВКонтакте" напоминают, чтобы местные водители "не совались без особой надобности в район пересечения Советской Армии и Московского шоссе". "Сегодня утром обнаружил, что на моем автомобиле вся поверхность в капельках белой краски, та же история …
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3 августа 2017, 07:27
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Самарская область вылетела из жилищного топа
По итогам первого полугодия Самарская область заняла 12-е место среди регионов России по объему ввода жилья в эксплуатацию. По данным портала Единого реестра застройщиков, в лидерах отрасли находятся Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Татарстан, Башкортостан, Ростовская, Свердловская и …
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31 июля 2017, 11:50
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Самарское ЖКХ понизили: горожане высказались по поводу качества работы коммунальщиков
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27 июля 2017, 04:20