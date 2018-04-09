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Деталь паровой машины 19 века нашли в земле в Самаре
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9 апреля 2018, 01:26
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У православных сегодня Чистый четверг
У православных сегодня четвертый день Страстной седмицы – Чистый четверг, который еще называют Великим. В период богослужений в этот день вспоминают одно из основных евангельских происшествий: Тайную вечерю, в ходе которой Иисус Христос омыл ноги собственным ученикам, продемонстрировав таким образом …
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5 апреля 2018, 11:26
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Из-за долгов лишились воды жители 35 домов в Самаре
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27 марта 2018, 11:08
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Жилые дома на Ташкентской и Карла Маркса остались без холодной воды
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21 марта 2018, 05:08
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Стало известно об отключении воды из-за аварии на ул. Промышленности в Самаре
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19 марта 2018, 11:31
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Долги за воду спишут с банковских счетов неплательщиков из Самары
В Самаре средства на погашение подтвержденного судом долга за воду будут автоматически списываться со счетов злостных неплательщиков. Об этом заявили в компании «Самарские коммунальные системы». Организация сообщила о подписании соглашения с одним из крупнейших банков об обмене документами в электронном …
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2 марта 2018, 10:02
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Крупная коммунальная авария произошла в центре Тольятти
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28 февраля 2018, 09:56
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Ростовские изобретатели создали антивандальные пломбы для коммунальных счетчиков
Ростовские изобретатели Алексей Попов и Александр Процик придумали специальные антивандальные пломбы для коммунальных счетчиков. Они могут устанавливаться на приборы учета потребления газа, воды и электроэнергии.
«Магнитный индикатор показывает воздействие на прибор магнитного поля. Латексная технология печати, повышает устойчивость к …
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26 февраля 2018, 06:03
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«Накручивал пробег?»: Сызранцы засняли работающий вхолостую трактор коммунальщиков
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23 февраля 2018, 07:46
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В Самаре разгорается война на рынке ЖКХ
В Самаре разгорается война на рынке жилищно-коммунальных услуг. Управляющие компании все активнее пытаются увеличить зону обслуживания. В частности, компания «Возрождение», которая работает с 50 домами в Советском и Промышленном районах, активно пытается получить объекты одной из крупнейших УК региона - …
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22 февраля 2018, 05:12
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За анализ качества воды в Самаре заплатят 212 тысяч рублей
В Самаре потратят 212 тысяч рублей на исследование качества воды. Тендер по определению подрядчика объявило муниципальное предприятие «Самараводоканал». Согласно техзаданию, специалистам предстоит отобрать 44 пробы в поселках Рубежный, Ясная Поляна, Прибрежный и Береза. Воду проверят на альфа- и бета-активность и …
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19 февраля 2018, 07:01
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В Самаре с должников за воду взыщут более 113 млн рублей
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23 января 2018, 11:18