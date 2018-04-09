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«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Крупная коммунальная авария произошла в центре Тольятти

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Для устранения утечки были привлечены 24 человека и 10 единиц техники. Во время ликвидации 

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В Самаре разгорается война на рынке ЖКХ

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За анализ качества воды в Самаре заплатят 212 тысяч рублей

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В Самаре с должников за воду взыщут более 113 млн рублей

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«Если абонент не оплачивает услуги водоснабжения и водоотведения в течение трёх месяцев, то долги взыскиваются через суд», - 

23 января 2018, 11:18
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