В Самаре объявлены цены на билеты на второй тестовый матч на стадионе «Самара Арена». 6 мая в рамках первенства ФНЛ сыграют «Крылья Советов» (Самара) и «Кубань» (Краснодар). Планируется, что игра состоится при полной заполняемости трибун, рассчитанных на 45 тысяч человек. Напомним, первый тестовый матч «Крылья Советов» - «Факел» (Воронеж) намечен на субботу, 28 апреля. Продано 15 тысяч билетов по цене от 200 до 400 рублей. Билеты на второй тестовый матч начнут продавать с 27 апреля. Они также будут стоить от 200 рублей. Самые дорогие места на трибуне А – 400 рублей.
«Начало игры в 17:00. Билеты будут продаваться как на нижний, так и на верхний ярусы. Продажа будет осуществляться в удаленных кассах и на стадионе «Металлург». Все кассы начнут свою работу с 12:00. В кассах «Самара Арены» билеты продаваться не будут», - сообщили в ФК «Крылья Советов».
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