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«Бункер S» Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Парк футбола ЧМ-2018 приедет в Самару

Парк футбола ЧМ-2018 приедет в Самару

21 и 22 апреля в Самаре на площади Куйбышева будет работать передвижной парк Парк футбола ЧМ-2018. Наш город станет пятым, в который он приедет, после Сочи, Ростова-на-Дону, Волгограда и Саранска.

Гостей парка ожидают игры на открытом воздухе, мастер-классы, автограф-сессии с футболистами 

19 апреля 2018, 08:53
Экстремисты собирались сорвать ЧМ-2018 по футболу в Самаре

Экстремисты собирались сорвать ЧМ-2018 по футболу в Самаре

В Самаре сотрудники правоохранительных органов пресекли планы экстремистов сорвать матчи ЧМ-2018 по футболу, говорится в докладе генпрокурора России Юрия Чайки Совету Федерации. Осуществить задуманное злоумышленники намеревались с помощью самарских футбольных фанатов из радикальной группировки «Тойс», признанной экстремистской в 2017 году. 
18 апреля 2018, 11:18
Появились схемы перекрытия улиц ЧМ-2018 и адреса выдачи пропусков

Появились схемы перекрытия улиц ЧМ-2018 и адреса выдачи пропусков

В Самаре в дни ЧМ-2018 перекроют ряд улиц в историческом центре города – Ленинском и Самарском районах. На площади Куйбышева будет официальная фан-зона ФИФА. Общественный транспорт ходить будет, а вот чтобы проехать на автомобиле – нужно будет получить пропуск, и 
18 апреля 2018, 10:34
Очевидец снял провал асфальта на дороге к стадиону «Самара Арена»

Очевидец снял провал асфальта на дороге к стадиону «Самара Арена»

В Самаре на новой дороге по улице Арена 2018, ведущей к стадиону ЧМ-2018 «Самара Арена», провалился асфальт, сообщает со ссылкой на очевидца  progorodsamara.ru. Издание опубликовало видео. 

«На данный момент я нахожусь на участке дороги Арена-18, по-моему, если мне память 
17 апреля 2018, 03:51
Будьте бдительны: розыгрыш формы ЧМ-2018 якобы от «Самара Арены» - это фейк!

Будьте бдительны: розыгрыш формы ЧМ-2018 якобы от «Самара Арены» - это фейк!

В социальных сетях появляются фейковые страницы к ЧМ-2018, в том числе «Самара Арены», на которых якобы от имени  спортобъектов предлагаются призы за подписку, сообщает заказчик спортобъектов ФГУП «Спорт-Инжинирнг». Например, на фейк-странице самарского стадиона сообщается, что «первые 20 тысяч подписчиков получат 

17 апреля 2018, 02:32
Появилось видео и фото нового поля ЧМ-2018 на стадионе «Самара Арена»

Появилось видео и фото нового поля ЧМ-2018 на стадионе «Самара Арена»

В Самаре на стадионе ЧМ-2018 на футбольном поле уложен новый газон. Фото и видео появилось в Сети. Отметим, в настоящее время идет 
17 апреля 2018, 12:02
Укладку газона на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» завершат сегодня

Укладку газона на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» завершат сегодня

Сегодня, 16 апреля, на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» завершат укладку газона, передает пресс-служба главы региона. Работы завершатся к концу понедельника, заявил заместитель гендиректора компании-подрядчка ПСО «Казань» Сергей Пономарев. Как уже сообщала «ТЕРРА», газон для самарского стадиона был срезан в питомнике 
16 апреля 2018, 01:37
Средняя стоимость жилья упала на 8% на вторичном рынке Самары

Средняя стоимость жилья упала на 8% на вторичном рынке Самары

В Самаре средняя стоимость жилья за март 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го упала на восемь процентов. Результаты мониторинга опубликовал Самарский областной фонд жилья и ипотеки – СОФЖИ. Средняя удельная цена 1 квадратного метра во «вторичке» составила 58 

11 апреля 2018, 12:57
Цены на речные перевозки выросли в Самаре

Цены на речные перевозки выросли в Самаре

В Самаре опубликованы цены на проезд в речном транспорте в навигацию 2018 года. Новые тарифы на перевозки опубликовало Самарское речное пассажирское предприятие. Уже с субботы, 7 апреля, цены повысятся на 5-10 рублей практически на всех направлениях. За переправу в Рождествено 
6 апреля 2018, 01:48
Цена литра бензина в России бьет рекорды

Цена литра бензина в России бьет рекорды

Стоимость 92-го и 95-го бензина с начала года в России выросла на 9 и 12% соответственно. Оптовые цены на топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, где приобретает горючее половина самарских автозаправок, в конце марта достигли исторического максимума за весь период 

3 апреля 2018, 02:30
Цены на новые квартиры и «вторичку» сравнили в Самаре

Цены на новые квартиры и «вторичку» сравнили в Самаре

Цены на квартиры в самарских новостройках на 16 процентов ниже, чем на вторичном рынке. К та­кому выводу пришли эксперты портала Domofond.ru, проанализировав статистику в 70 городах Рос­сии с населе­нием более 250 тысяч человек. Исследование показало, что в 54 из 
30 марта 2018, 02:23
ФАС выявила нарушения при переоформлении билетов РЖД

ФАС выявила нарушения при переоформлении билетов РЖД

Антимонопольное ведомство заявило, что Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочернее предприятие РЖД) устанавливает свои требования к переоформлению билетов, идущие вразрез с интересами пассажиров. Как утверждается, ФПК нарушает установленные нормы при переоформлении билетов граждан на другой поезд.
В итоге, отмечается в сообщении, 

25 декабря 2017, 05:23
Билеты на предновогодние поезда в Самару почти распроданы

Билеты на предновогодние поезда в Самару почти распроданы

Компания РЖД на новогодние праздники запустит 610 дополнительных поездов - это на 8,5 процентов больше, чем в прошлом году. Однако не исключено, что на ряде направлений билет в плацкартный вагон купить будет сложно. Федеральная пассажирская компания использовала почти все допустимые 

19 декабря 2017, 04:54
За спекуляции билетами на ЧМ-2018 введут штраф до 1 млн рублей

За спекуляции билетами на ЧМ-2018 введут штраф до 1 млн рублей

Правительство России предложило штрафовать на сумму до 1 миллиона рублей спекулянтов билетами на матчи ЧМ-2018. Соответствующий проект поправки в административный кодекс опубликован на сайте кабмина. Радикальная мера «позволит выполнить обязательства России перед FIFA в части запрета на незаконную реализацию входных 

15 ноября 2017, 02:08
ФАС: Цены на билеты в плацкарт должны стать ниже на 10%

ФАС: Цены на билеты в плацкарт должны стать ниже на 10%

Эксперты Федеральной антимонопольной службы выступили с инициативой снизить цены на железнодорожные билеты на 10%. Об этом журналистам поведал замруководителя ФАС Александр Редько.
По его словам, поднимать стоимость билетов в плацкартные и общие вагоны, отталкиваясь исключительно от увеличения зарплат населения, - 

1 ноября 2017, 10:06
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