В Самаре объявлены цены билетов на первый матч на стадионе «Самара Арена». Как уже сообщала «ТЕРРА», игра состоится на следующий неделе - в субботу, 28 апреля. «Крылья Советов» (Самара) и «Факел» (Воронеж) сыграют в рамках 35 тура первенства ФНЛ. Опубликованы расценки на места и схема трибун. Стоимость билетов – 200, 300 и 400 рублей. Продажа билетов на эту игру начнется 23 апреля. Их можно будет купить в кассах стадиона «Металлург» и точках продаж в самарских торговых центрах.
«В кассах «Самара Арены» билеты продаваться не будут. В связи с требованием FIFA к тестовым матчам, количество билетов на первую игру будет ограничено», - сообщили в ФК «Крылья Советов».
Владельцы абонементов ПФК «Крылья Советов» смогут пройти на тестовые игры по своим сезонным картам. Для них будут определены 9 секторов.
Напомним, второй тестовый матч «Крылья Советов» (Самара) – «Кубань» (Краснодар) намечен на 6 мая. Цены назовут позднее.
Летом на «Самара Арене» состоятся матчи ЧМ-2018: четыре игры группового этапа – 17, 21, 25 и 28 июня, 1/8 финала – 2 июля, 1/4 – 7 июля.
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