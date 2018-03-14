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«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
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Потепление к концу недели прогнозируют синоптики в Самарской области

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Рекордные для начала марта морозы зафиксировали в Самарской области

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Похолоданием до минус 32 градусов начнется весна в Самарской области

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Появилось фото нового самарского фонтана высотой 6 метров

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1 марта 2017, 12:37
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