Ещё один циклонический вихрь подойдет к Самаре … По данным Росгидрометцентра, во второй декаде марта средняя температура воздуха ожидается на четыре градуса ниже средних многолетних значений. «В начале недели ещё один циклонический вихрь подойдёт в наш регион», - сообщили синоптики ФГБУ «Приволжское УГМС» . По прогнозам на ближайшие