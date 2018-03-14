К концу недели на территории Самарской области потеплеет. Установление плюсовых температур произойдет только с 27 марта по 4 апреля, прогнозируют синоптики.
«Уже в пятницу пойдет небольшой умеренный снег, температура в ночные часы будет в пределах -5, -10, а днем она поднимется до -4 и даже до +1 градуса. В последующем, в субботу и воскресенье, температура воздуха в ночные часы будет немного пониже, в районе -9, -15 градусов, днем от -3 до -9, и тоже будет выпадать снег», - сообщила Татьяна Кожевникова, начальник отдела метеорологических прогнозов Приволжского гидрометцентра.
Напомним, в марте в Самарской области был побит очередной рекорд холода. Как говорят сами синоптики, этот месяц по погодным условиям считается зимним, так как снег обычно лежит до последней декады. С 1 по 4 марта на территории региона минимальная температура ночью опускалась до минус 33 градусов. А с 10 по 13-е - до минус 28.
|
Память почетного жителя города Владимира Золотарева увековечили в Самаре
|
14 марта 2018, 03:18
|
«АктивКапитал Банк» выдал кредит самарскому предприятию «Нефтегазмаш»
В феврале 2018 года АО «АК Банк» и ООО «Производственное предприятие «Нефтегазмаш» заключили кредитный договор на сумму 100 млн рублей. Данные средства будут направлены предприятием на исполнение условий контрактов по изготовлению и поставке резервуарных металлоконструкций.
Это предприятие входит в производственно-инжиниринговый холдинг …
|
14 марта 2018, 12:34
|
Известный дизайнер Артемий Лебедев оценил самарские мусорки по фото
|
14 марта 2018, 11:09
|
Вице-премьер Дмитрий Рогозин проведет совещание в Самаре
В среду, 14 марта, в Самару приедет заместитель председателя российского правительства Дмитрий Рогозин. По предварительной информации, он проведет совещание в областном правительстве, а также посетит два предприятия курируемой им космической отрасли - РКЦ «Прогресс» и завод «Кузнецов». Стоит вспомнить, что …
|
14 марта 2018, 06:13
|
Рекорд 1907 года побил мартовский мороз в Самарской области
|
13 марта 2018, 03:25
|
Потепление к концу недели прогнозируют синоптики в Самарской области
В Самарской области к концу недели ожидается потепление, прогнозируют синоптики.
«К концу рабочей недели с приближением фронтальных разделов к границам Поволжья будет выпадать снег различной интенсивности, температурный фон заметно повысится», - сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».
|
13 марта 2018, 10:43
|
Ещё один циклонический вихрь подойдет к Самаре
По данным Росгидрометцентра, во второй декаде марта средняя температура воздуха ожидается на четыре градуса ниже средних многолетних значений. «В начале недели ещё один циклонический вихрь подойдёт в наш регион», - сообщили синоптики ФГБУ «Приволжское УГМС». По прогнозам на ближайшие …
|
12 марта 2018, 12:39
|
Рекордные для начала марта морозы зафиксировали в Самарской области
|
12 марта 2018, 11:05
|
Похолоданием до минус 32 градусов начнется весна в Самарской области
Весна в Самарской области начнется похолоданием – в ночные часы синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до минус 32 градусов по Цельсию. Такой прогноз Приволжское УГМС дает как минимум до 3 марта. Как уже сообщала «ТЕРРА», в связи с этим …
|
1 марта 2018, 09:50
|
Появилось фото нового самарского фонтана высотой 6 метров
В Интернете появилось фото нового самарского фонтана-дерева, который планируют установить неподалеку от самарской набережной. Он изготовлен из бронзы и медных труб. Высота фонтана – шесть метров. Его запланировано разместить в сквере на пересечении улиц Галактионовской и Полевой. Начать работы должны …
|
16 марта 2017, 04:36
|
В блогах: «Есть в весенней Самаре удивительная пора»
Известный самарский публицист Джон Шемякин написал в "Фейсбуке", что "в весенней Самаре есть удивительная пора": "Она сопоставима с временем цветения сакуры в дворцовом саду ставки сёгуна 1685 года. Чарующая. Это когда ещё лежит лёд на дорогах и тротуарах, но …
|
13 марта 2017, 10:06
|
Самарские синоптики сделали прогноз на начало весны
|
1 марта 2017, 12:37