Движение транспорта перекроют в день «Космического забега» в Самаре В Самаре в субботу, 7 апреля, стартует легкоатлетический сезон 2018 года. В этот день на второй очереди набережной реки Волга пройдет открытый … В Самаре в субботу, 7 апреля, стартует легкоатлетический сезон 2018 года. В этот день на второй очереди набережной реки Волга пройдет открытый