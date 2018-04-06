В Самаре определены участки дорог, которые будут перекрывать в связи с массовыми мероприятиями в апреле и мае. Мэрия Самары опубликовала список. Ограничения связаны с проведением массовых мероприятий на Пасху 8 апреля, в День Победы 9 мая, а также 15 апреля, 17 апреля и 26 мая 2018 года. Ограничения будут действовать на шести участках: по улицам Авроры (от Аэродромной до ул. Промышленности), Аэродромной (от Тушинской до ул. Энтузиастов), Ставропольской (от Пугачевской до Алма-Атинской), Новосельской (от Уральского шоссе до Нижнего въезда), а также в районе Хлебной площади и у городского кладбища по улицам Партизанской и Лунной. Исключения для спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны, а также транспорта с пропусками, утвержденными городским отделом ГИБДД.
«Ограничение для личного транспорта вводится для безопасной организации движения, разворота и стоянки большого числа автобусов, задействованных для перевозок на кладбища. При этом указанные участки будут открыты для маршрутов общественного транспорта, как городских, так и межмуниципальных. Обращаем внимание автомобилистов на необходимость заблаговременно планировать маршруты следования», - сообщила мэрия Самары.
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