6
12
46
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 5 апреля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
6 + 6 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Цены на речные перевозки выросли в Самаре

Цены на речные перевозки выросли в Самаре

В Самаре опубликованы цены на проезд в речном транспорте в навигацию 2018 года. Новые тарифы на перевозки опубликовало Самарское речное пассажирское предприятие. Уже с субботы, 7 апреля, цены повысятся на 5-10 рублей практически на всех направлениях. За переправу в Рождествено 
6 апреля 2018, 01:48
Появилось фото и подробности по остановке движения трамваев в Самаре

Появилось фото и подробности по остановке движения трамваев в Самаре

В Самаре в пятницу, 6 апреля, из-за нескольких дорожных происшествий было нарушено движение 
6 апреля 2018, 01:11
К ЧМ-2018 Самара арендует биотуалеты за 2 млн рублей

К ЧМ-2018 Самара арендует биотуалеты за 2 млн рублей

Самара потратит два миллиона рублей на аренду биотуалетов для ЧМ-218, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению исполнителя на оказание услуг по сбору и вывозу канализационных отходов посредством установки данных санитарных объектов, объявил департамент городского хозяйства и экологии.
6 апреля 2018, 12:59
ДТП с пожаром перекрыло движение трамваев в Самаре

ДТП с пожаром перекрыло движение трамваев в Самаре

В Самаре в пятницу, 6 апреля, в центре города встали трамваи. Причина – 
6 апреля 2018, 11:49
Движение транспорта перекроют в день «Космического забега» в Самаре

Движение транспорта перекроют в день «Космического забега» в Самаре

В Самаре в субботу, 7 апреля, стартует легкоатлетический сезон 2018 года. В этот день на второй очереди набережной реки Волга пройдет открытый 
5 апреля 2018, 10:47
Стало известно, кто отремонтирует дороги Тольятти за 691 млн рублей

Стало известно, кто отремонтирует дороги Тольятти за 691 млн рублей

Дороги в Тольятти за 691 миллион рублей отремонтирует фирма «Автодоринжиниринг», говорится в сообщении на портале госзакупок. На тендер была подана всего одна заявка - от компании, которая считается аффилированной семье известных сызранских бизнесменов Серперов. Почти 90 процентов из указанной суммы 

4 апреля 2018, 05:02
Самые «убитые» дороги отремонтируют картами в Тольятти

Самые «убитые» дороги отремонтируют картами в Тольятти

В самое ближайшее время в Тольятти начнется карточный ремонт дорог. Таким методом будут приводиться в порядок наиболее разрушенные участки, которые не попали под плановый ремонт 2018 года. Всего картами планируется отремонтировать 30 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Из них 12,2 

4 апреля 2018, 10:08
На проект Южной обводной дороги в Самаре выделят 22 млн рублей

На проект Южной обводной дороги в Самаре выделят 22 млн рублей

В Самаре появится Южная обводная дорога. Новая дорога протянется от улицы Водников до Южного шоссе. На проектирование предполагается потратить 22 миллиона рублей. В проекте должны быть предусмотрены выезды на мосты – Фрунзенский, Южный и по улице Главной. Работы должны быть выполнены 

3 апреля 2018, 09:51
Самара потратит на дороги 720 млн рублей

Самара потратит на дороги 720 млн рублей

В Самаре потратят 720 миллионов рублей на содержание автомобильных дорог местного значения, тротуаров и элементов их обустройства, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика объявило Управление организации торгов мэрии города. Согласно техзаданию, за указанную сумму победитель должен 

2 апреля 2018, 09:00
Две центральные улицы перекроют 18 марта в Самаре

Две центральные улицы перекроют 18 марта в Самаре

В Самаре в выходные перекроют дороги в центре города – в районе площади Куйбышева. Это связано с проведением там массового мероприятия – акции «Россия – Крым: вместе навсегда». В ночь на 18 марта – с 0:00 до 22 часов будут 

16 марта 2018, 05:22
Движение фур ограничат с 1 апреля в Самарской области

Движение фур ограничат с 1 апреля в Самарской области

С 1 по 30 апреля в Самарской области введут временные ограничения для движения фур по региональным и межмуниципальным дорогам, сообщает региональные минтранс. Мера необходима для обеспечения сохранности асфальта. Весной из-за переизбытка влаги на проезжей части происходит резкое снижение прочности покрытия. 

12 марта 2018, 07:01
Сегодня в Самаре частично перекроют Ново-Вокзальную

Сегодня в Самаре частично перекроют Ново-Вокзальную

В Самаре в пятницу, 2 февраля, частично перекроют улицу Ново-Вокзальную. Это связано с проведением ремонтных работ на водоводе, расположенном около 124-го дома. На время работ на проезжей части будет организовано реверсивное движение транспорта на участке от улицы Фадеева до улицы 
2 февраля 2018, 04:02
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх