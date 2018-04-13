В блогах: «Тотальный диктант» в Новокуйбышевске Блогер natanieln рассказала, как прошел «Тотальный диктант» в Новокуйбышевске. Здесь международная акция проводилась уже во второй раз. Организатор - Центральная библиотека имени Пушкина. «И если в прошлом году в акции принимали участие 35 человек, то в 2015-м уже 125, - …