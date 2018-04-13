В Самаре в субботу, 14 апреля, пройдет акция проверки грамотности «Тотальный диктант 2018». В этом году для него выбрали текст, автором которого является российская писательница Гузель Яхина, она стала известна после выхода в 2015 году ее дебютного романа «Зулейха открывает глаза».
«Три отрывка текста с названиями «Утро», «День» и «Вечер» рассказывают об одном дне из жизни учителя немецкой словесности. Текст диктанта на площадке Самарской областной универсальной научной библиотеки прочтет писатель, кандидат филологических наук Леонид Немцев», - сообщили в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Места проведения акции «Тотальный диктант 2018» в Самаре:
Самарский университет (улица Лукачева, 45, корпус 5)
Самарские государственный социально-педагогический университет (улица Льва Толстого, 47)
Самарский государственный медицинский университет (улица Чапаевская, 89)
Московский городской педагогический университет – самарский филиал (улица Стара-Загора, 76)
Самарская областная универсальная научная библиотека (проспект Ленина, 14а)
Самарская областная юношеская библиотека (проспект Ленина, 14)
Самарская областная детская библиотека (улица Невская, 8)
Детский технопарк «Кванториум – 63 регион» (проспект Масленникова, 37)
Исторический парк «Россия – моя история» (улица Красноармейская, 131, ТЦ «Гудок», 3 этаж)
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