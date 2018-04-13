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«Бункер S» Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 11 апреля 2018г 
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Организаторы международной акции по проверке грамотности «Тотальный диктант - 2015» объявили имя автора текста, который будут диктовать в этом году. Это современный русский писатель Евгений Водолазкин, специалист по древней русской литературе, доктор филологических наук. Роман писателя «Лавр» оказался одним из 
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В Самаре

В Самаре "Тотальный диктант" пройдет в субботу, 18 апреля

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17 февраля 2015, 01:51
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