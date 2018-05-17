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Движение по путепроводу на Красной Глинке откроют 17 мая
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17 мая 2018, 03:43
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Появилась схема перекрытия дорог в день «Последнего звонка» в Самаре
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17 мая 2018, 01:49
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Появились подробности о перекрытии дорог к ЧМ-2018 в Самаре
В Самаре во время ЧМ-2018, как уже сообщалось ранее, в центре города ограничат движение транспорта. В четверг, 17 мая, стали известны подробности. О деталях депутатам городской думы рассказал руководитель департамента транспорта Самары Юрий Тапилин. Напомним, предполагается два режима временного ограничения …
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17 мая 2018, 12:05
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К ЧМ-2018 проспект Карла Маркса ремонтируют в Самаре
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17 мая 2018, 11:02
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Руководитель ГИБДД Самарской области Игорь Антонов покинул свой пост
14 мая в структуре областной ГИБДД произошли изменения. Пост руководителя инспекции покинул Игорь Антонов. В качестве причины называется выход офицера на пенсию. В понедельник Игорь Антонов собрал своих подчиненных и сообщил о решении, сообщает 63.ru.
Исполнять обязанности начальника …
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14 мая 2018, 10:38
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В Самаре четверо полицейских оказались в больнице после нападения друзей нарушителя
Вчера, 1 мая, в Самаре было совершено нападение на сотрудников полиции. Инспекторы ГИБДД пытались остановить вазовскую легковушку, которой управлял пьяный водитель.
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2 мая 2018, 02:10
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Музей Госавтоинспекции откроют в заброшенном здании парка Гагарина
В Самаре планируют открыть музей Госавтоинспекции. Его предполагают разместить в заброшенном одноэтажном здании в парке Гагарина. Экспозицию предлагают разделить на четыре тематических блока: постовые и патрульные дежурства, оформление профессиональной документации, сопровождение организованных колонн и мониторинг аварийности дорог. Всего предложено семь …
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20 апреля 2018, 11:49
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ГИБДД назвала районы проведения «Контроля трезвости» в Самаре
В Самаре в пятницу, 23 марта, с 22 часов ГИБДД запустит «Контроль трезвости». Полицейские будут выявлять пьяных водителей. Для этого привлекут максимальное число полицейских. Они будут работать на территории Железнодорожного и Октябрьского районов. Останавливать обещают всех. С одними проведут профилактическую …
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23 марта 2018, 07:00
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Самарские спутники оснастят более мощными камерами
«Роскосмос» принял решение изменить конструкцию выпускаемых на самарском заводе «Прогресс» космических аппаратов «Ресурс-П», составляющих основу российской группировки дистанционного зондирования Земли. Решено отказаться от камер среднего разрешения из-за отсутствия коммерческого спроса на снимки с точностью от 60 до 120 метров на …
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31 августа 2017, 12:09
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Следят и записывают: в Самаре могут установить почти 300 новых камер видеонаблюдения
Владельцев автодорог в России обяжут оснащать железнодорожные переезды видеокамерами для фиксации нарушений ПДД. Соответствующий законопроект поддержало правительство России. Дороги могут принадлежать федеральному центру, регионам, муниципальным образованиям, ведомственным и частным организациям. Владельцы железнодорожных путей от обязанности оборудовать переезды техсредствами освобождаются.
Предполагается, что …
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3 мая 2017, 02:32
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В блогах: самарцы борются с наркоторговцами в подъезде
Блогер verqiz рассказал, как в одном из самарских подъездов жильцы сами решили бороться с наркоторговцами. "Полиция тут хоть и появлялась, но к прекращению продажи дури это не привело. В любое время суток можно было столкнуться с молодыми людьми, приехавшими …
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22 февраля 2017, 06:41
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Появились адреса новых камер ГИБДД в Самаре
В ГИБДД сообщили адреса, где в Самаре будут установлены новые камеры видеофиксации правонарушений. Об этом рассказала Ольга Писарева, исполняющая обязанности начальника Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений областного УГИБДД, передает samru.ru.
Полустационарные устройства будут установлены в декабре по следующим адресам:
Аэропортовское шоссе, 1 …
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23 ноября 2016, 01:45