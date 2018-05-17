6
33
59
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 мая 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 15 мая 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
3 + 1 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Движение по путепроводу на Красной Глинке откроют 17 мая

Движение по путепроводу на Красной Глинке откроют 17 мая

В Самаре в четверг, 17 мая, в 20 часов откроют рабочее движение по всей ширине через путепровод по ул. Полтавской, расположенный на Красной Глинке у завода «Пепси-Кола», сообщили в пресс-службе главы региона. Путепровод ремонтировали в рамках работ на Красноглинском шоссе 

17 мая 2018, 03:43
Появилась схема перекрытия дорог в день «Последнего звонка» в Самаре

Появилась схема перекрытия дорог в день «Последнего звонка» в Самаре

В Самаре в день праздника «Последний звонок - 2018», который состоится 24 мая, в центре города перекроют дорогу по улице Ленинградской. Как уже сообщала «ТЕРРА», в этот день почти 3 тысячи 
17 мая 2018, 01:49
Появились подробности о перекрытии дорог к ЧМ-2018 в Самаре

Появились подробности о перекрытии дорог к ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре во время ЧМ-2018, как уже сообщалось ранее, в центре города ограничат движение транспорта. В четверг, 17 мая, стали известны подробности. О деталях депутатам городской думы рассказал руководитель департамента транспорта Самары Юрий Тапилин. Напомним, предполагается два режима временного ограничения 
17 мая 2018, 12:05
К ЧМ-2018 проспект Карла Маркса ремонтируют в Самаре

К ЧМ-2018 проспект Карла Маркса ремонтируют в Самаре

В Самаре 17 мая планируют закончить основные работы по ремонту участка дороги по проспекту Карла Маркса от улицы Гагарина до Третьего проезда. Его протяженность – 1,3 километра. Эта дорога ведет к самарской городской детской больнице №1 и клиникам медуниверситета. Проезжую 

17 мая 2018, 11:02
Руководитель ГИБДД Самарской области Игорь Антонов покинул свой пост

Руководитель ГИБДД Самарской области Игорь Антонов покинул свой пост

14 мая в структуре областной ГИБДД произошли изменения. Пост руководителя инспекции покинул Игорь Антонов. В качестве причины называется выход офицера на пенсию. В понедельник Игорь Антонов собрал своих подчиненных и сообщил о решении, сообщает 63.ru.

Исполнять обязанности начальника 
14 мая 2018, 10:38
В Самаре четверо полицейских оказались в больнице после нападения друзей нарушителя

В Самаре четверо полицейских оказались в больнице после нападения друзей нарушителя

Вчера, 1 мая, в Самаре было совершено нападение на сотрудников полиции. Инспекторы ГИБДД пытались остановить вазовскую легковушку, которой управлял пьяный водитель.
 
Нарушителя все же остановили на пересечении улиц Куйбышева и Ленинградской. Пока оформляли протокол, пассажиры автомобиля, по версии полицейских, 

2 мая 2018, 02:10
Музей Госавтоинспекции откроют в заброшенном здании парка Гагарина

Музей Госавтоинспекции откроют в заброшенном здании парка Гагарина

В Самаре планируют открыть музей Госавтоинспекции. Его предполагают разместить в заброшенном одноэтажном здании в парке Гагарина. Экспозицию предлагают разделить на четыре тематических блока: постовые и патрульные дежурства, оформление профессиональной документации, сопровождение организованных колонн и мониторинг аварийности дорог. Всего предложено семь 

20 апреля 2018, 11:49
ГИБДД назвала районы проведения «Контроля трезвости» в Самаре

ГИБДД назвала районы проведения «Контроля трезвости» в Самаре

В Самаре в пятницу, 23 марта, с 22 часов ГИБДД запустит «Контроль трезвости». Полицейские будут выявлять пьяных водителей. Для этого привлекут максимальное число полицейских. Они будут работать на территории Железнодорожного и Октябрьского районов. Останавливать обещают всех. С одними проведут профилактическую 

23 марта 2018, 07:00
Самарские спутники оснастят более мощными камерами

Самарские спутники оснастят более мощными камерами

«Роскосмос» принял решение изменить конструкцию выпускаемых на самарском заводе «Прогресс» космических аппаратов «Ресурс-П», составляющих основу российской группировки дистанционного зондирования Земли. Решено отказаться от камер среднего разрешения из-за отсутствия коммерческого спроса на снимки с точностью от 60 до 120 метров на 

31 августа 2017, 12:09
Следят и записывают: в Самаре могут установить почти 300 новых камер видеонаблюдения

Следят и записывают: в Самаре могут установить почти 300 новых камер видеонаблюдения

Владельцев автодорог в России обяжут оснащать железнодорожные переезды видеокамерами для фиксации нарушений ПДД. Соответствующий законопроект поддержало правительство России. Дороги могут принадлежать федеральному центру, регионам, муниципальным образованиям, ведомственным и частным организациям. Владельцы железнодорожных путей от обязанности оборудовать переезды техсредствами освобождаются.

Предполагается, что 

3 мая 2017, 02:32
В блогах: самарцы борются с наркоторговцами в подъезде

В блогах: самарцы борются с наркоторговцами в подъезде

Блогер verqiz рассказал, как в одном из самарских подъездов жильцы сами решили бороться с наркоторговцами. "Полиция тут хоть и появлялась, но к прекращению продажи дури это не привело. В любое время суток можно было столкнуться с молодыми людьми, приехавшими 
22 февраля 2017, 06:41
Появились адреса новых камер ГИБДД в Самаре

Появились адреса новых камер ГИБДД в Самаре

В ГИБДД сообщили адреса, где в Самаре будут установлены новые камеры видеофиксации правонарушений. Об этом рассказала Ольга Писарева, исполняющая обязанности начальника Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений областного УГИБДД, передает samru.ru.

Полустационарные устройства будут установлены в декабре по следующим адресам:

Аэропортовское шоссе, 1 

23 ноября 2016, 01:45
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх