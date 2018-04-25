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Материалы по теме:

Провал плитки у Струковского сада сфотографировали в Самаре

Провал плитки у Струковского сада сфотографировали в Самаре

Самарец Николай Курлин сообщил об огромном провале плитки у Струковского сада, который сейчас закрыт на реконструкцию. Он опубликовал фото в «Твиттере».

«Плитку в Струкачах уже тестируют самарские черви», - прокомментировал автор сообщения.

«Выясним причину провала и устраним», - 
9 апреля 2018, 03:43
Названы сроки сдачи нового скейт-парка в Струковском саду Самары

Названы сроки сдачи нового скейт-парка в Струковском саду Самары

В Самаре в ближайшее время должны открыть новый скейт-парк. Эту тему сегодня обсуждали в городской думе.

«Скейт-парк в Струковском саду будет. Его оборудует специализированная организация из Санкт-Петербурга», - сообщили представители думы в «Твиттере».

Напомним, в прошлом году Струковский 
29 марта 2018, 03:13
В Самаре в Струковском саду нашли новое место для скейт-парка

В Самаре в Струковском саду нашли новое место для скейт-парка

В Самаре определили место для нового скейт-парка. Ожидалось, что площадку для скейтбордистов в Струковском саду откроют после реконструкции, однако несколько дней назад чиновники сообщили, что скейт-парка не будет, так как под местом его предполагаемого размещения проходят теплосети, а в 
16 января 2018, 11:12
В блогах: в Самаре запущен сбор подписей за сохранение скейт-парка

В блогах: в Самаре запущен сбор подписей за сохранение скейт-парка

Блогер Андрей Седогин призвал самарцев включиться в борьбу за сохранение скейт-парка в Струкачах. "Единственная в городе универсальная площадка для экстремальных видов спорта в Струковском была демонтирована еще в 2016 году, - пишет автор. - Все это время спортсмены жили 
12 января 2018, 07:04
В Самаре улицу Луначарского откроют в первом квартале 2018 года

В Самаре улицу Луначарского откроют в первом квартале 2018 года

В Самаре выезд на улицу  Луначарского с Московского шоссе до конца года не откроют. Ввести в эксплуатацию участок до Автобусного проезда планируют только в первом квартале следующего, 2018 года, сообщили в городском департаменте градостроительства.

«Планируем ввод до конца первого 
25 декабря 2017, 01:50
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