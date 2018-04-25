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Провал плитки у Струковского сада сфотографировали в Самаре
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9 апреля 2018, 03:43
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Названы сроки сдачи нового скейт-парка в Струковском саду Самары
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29 марта 2018, 03:13
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В Самаре в Струковском саду нашли новое место для скейт-парка
В Самаре определили место для нового скейт-парка. Ожидалось, что площадку для скейтбордистов в Струковском саду откроют после реконструкции, однако несколько дней назад чиновники сообщили, что скейт-парка не будет, так как под местом его предполагаемого размещения проходят теплосети, а в …
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16 января 2018, 11:12
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В блогах: в Самаре запущен сбор подписей за сохранение скейт-парка
Блогер Андрей Седогин призвал самарцев включиться в борьбу за сохранение скейт-парка в Струкачах. "Единственная в городе универсальная площадка для экстремальных видов спорта в Струковском была демонтирована еще в 2016 году, - пишет автор. - Все это время спортсмены жили …
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12 января 2018, 07:04
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В Самаре улицу Луначарского откроют в первом квартале 2018 года
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25 декабря 2017, 01:50