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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Строить новый речной вокзал в Самаре начнут в мае

Строить новый речной вокзал в Самаре начнут в мае

На совещании у губернатора Самарской области обсудили ход работ по строительству нового речного вокзала в Самаре, который должен открыться к лету 2018 года. Пока идут работы над проектом. Начать стройку планируют в конце мая. Площадь объекта составит до 2000 квадратных 
27 марта 2017, 12:44
Сегодня Николай Меркушкин встретился с представителями Ассоциации инновационных регионов России

Сегодня Николай Меркушкин встретился с представителями Ассоциации инновационных регионов России

Сегодня губернатор Николай Меркушкин встретился с представителями Ассоциации инновационных регионов России
 
Сегодня губернатор Николай Меркушкин встретился с представителями Ассоциации инновационных регионов России, которая способствует продвижению новых разработок по всей стране.
Ассоциация постоянно готовит рейтинги инновационной активности регионов и условий 

23 марта 2017, 06:08
Фрунзенский мостовой переход построен на треть

Фрунзенский мостовой переход построен на треть

Фрунзенский мостовой переход построен на треть. Темпы возведения могли быть выше вдвое, но тормозит работу недостаточное финансирование.
Осложняет строительство и найденная в русле Самарки затонувшая баржа. Ее планируют поднять в апреле примерно за 50 миллионов рублей. Строительство Фрунзенского перехода ведется 

23 марта 2017, 05:48
В Самаре начали строить новую развязку на Московском шоссе, есть фото

В Самаре начали строить новую развязку на Московском шоссе, есть фото

В Самаре началось строительство развязки на пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского. Пока подрядчик - компания «Самаратрансстрой» - вывозит с будущей стройплощадки грунт. Также в первую очередь будет необходимо обустроить инженерные сети и перенести коммуникации.

На данном участке изменится схема движения. 

22 марта 2017, 10:56
В Кировском районе Самары построят 10 новых спортплощадок

В Кировском районе Самары построят 10 новых спортплощадок

Это подарок району от областных властей на 75-летие со дня образования. Кроме того, сегодня глава региона Николай Меркушкин пообещал привести в порядок Дом культуры им. Литвинова. Первая часть денег - 9 миллионов рублей на подготовку проекта реконструкции уже выделена. Кроме 

16 марта 2017, 11:05
В Самаре будут работать 355 общественных советов территорий и 135 советов микрорайонов

В Самаре будут работать 355 общественных советов территорий и 135 советов микрорайонов

Они будут заниматься проверкой технического состояния жилых домов для подготовки предложений о проведении ремонта, а также участвовать в организации публичных слушаний по проекту планировки территорий и приемке работ по благоустройству. Об этом стало известно в ходе совещания, которое провел губернатор 

16 марта 2017, 04:00
Строительство важнейшего инженерного сооружения к ЧМ-2018 выходит на финишную прямую

Строительство важнейшего инженерного сооружения к ЧМ-2018 выходит на финишную прямую

Строительство важнейшего инженерного сооружения, которое будет обеспечивать отвод канализационных стоков с объектов чемпионата мира по футболу 2018 года в Самаре, выходит на финишную прямую. Стоимость нового коллектора 1 миллиард 700 миллионов рублей. Сейчас работы по строительству коллектора к чемпионату мира 

14 марта 2017, 05:24
В Самаре началось заседание Совета самарского реготделения «СоюзМаш России»

В Самаре началось заседание Совета самарского реготделения «СоюзМаш России»

В эти минуты в самарском национальном исследовательском университете им. Королева началось заседание Совета самарского регионального отделения «Союза машиностроителей России». Его ведет председатель реготделения, зампредседателя правления УК «Роснано» Владимир Аветисян. На нем также присутствуют губернатор Самарской области Николай Меркушкин, первый вице-президент 

3 марта 2017, 02:30
Проект нового самарского Дворца спорта на улице Молодогвардейской сегодня обсуждали в резиденции главы региона

Проект нового самарского Дворца спорта на улице Молодогвардейской сегодня обсуждали в резиденции главы региона

Проект нового самарского Дворца спорта, который построят на улице Молодогвардейской на месте существующего, сегодня обсуждали в резиденции главы региона. Архитекторы предложили новый вариант, в котором предусмотрели почти 2 с половиной тысячи метров дополнительных площадей. В зоне раздевалок будет располагаться  еще 

11 января 2017, 02:33
Стало известно, как будет выглядеть самарский Дворец спорта на Молодогвардейской

Стало известно, как будет выглядеть самарский Дворец спорта на Молодогвардейской

Стало известно, как в перспективе будет выглядеть  самарский дворец спорта на улице Молодогвардейской. Напомним, старое здание собираются сносить.  Новое будет рассчитано на  пять тысяч мест с дополнительной ледовой площадкой и баскетбольным залом.
Согласно проекту, спортсмены будут находиться на первом этаже 

8 декабря 2016, 12:39
Новую ледовую арену в Самаре начнут строить после ЧМ-2018

Новую ледовую арену в Самаре начнут строить после ЧМ-2018

Строительство в Самаре нового спорткомплекса с ледовой ареной, по словам губернатора Николая Меркушкина, может начаться после возведения футбольного стадиона для ЧМ-2018 и реконструкции Дворца спорта. Вместимость последнего планируется увеличить, чтобы хоккейные матчи могли посещать более пяти тысяч человек. Спортобъект ждут 
31 июля 2015, 03:41
Самарский Дворец спорта не прошел проверку ВХЛ

Самарский Дворец спорта не прошел проверку ВХЛ

Эксперты Высшей хоккейной лиги пришли к выводу, что один из крупнейших спортивных объектов 63-го региона – Ледовый дворец спорта в Самаре не соответствует ни одному пункту требований регламента ВХЛ. Больше всего претензий к качеству льда, который в Самаре готовится на 
9 июня 2015, 11:22
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