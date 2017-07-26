Половина самарских пляжей не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Речь идет о четырех зонах отдыха на берегу Волги - на спуске Советской Армии, в Загородном парке, а на первой и второй очередях набережной (от Ленинградской до Вилоновской и от улицы Маяковского до Первомайской, соответственно).
Напомним, в Самаре есть еще три пляжа – на Барбошиной Поляне, у санатория «Можайский» и на Красной Глинке, а также дополнительный пляж фестивальной поляны в районе Мастрюковских озер.
Также не соответствует нормам вода на двух тольяттинских пляжах – в Центральном и Автозаводском районах, указано в сообщении Роспотребнадзора.
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