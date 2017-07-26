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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Трагедия на Волге: по факту гибели Ильи Бутовченко завели уголовное дело

Трагедия на Волге: по факту гибели Ильи Бутовченко завели уголовное дело

По факту гибели самарского адвоката, 33-летнего Ильи Бутовченко возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Дело завели по факту, подозреваемых пока нет, передает «Волга-Ньюс» со ссылкой на источник в следственных органах.

Как  уже сообщала «ТЕРРА», 
25 июля 2017, 07:38
Очистить Волгу: как спасти одну из самых грязных российских рек

Очистить Волгу: как спасти одну из самых грязных российских рек

Сегодня депутат Госдумы России, координатор Центра ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, первый вице-президент Союза Машиностроителей России Владимир Гутенев побывал на второй очереди набережной Волги, под Полевым спуском. Он оценил ситуацию на городских пляжах после паводка, а затем провел 

24 июля 2017, 06:27
Новый самарский вокзал на Волге откроют через 10 месяцев

Новый самарский вокзал на Волге откроют через 10 месяцев

Новый речной вокзал Самары должен открыться не позднее 1 июня 2018 года, сообщили в областном правительстве. Такое поручение дал губернатор Самарской области Николай Меркушкин. «Чтобы во время чемпионата мира по футболу мы могли в полной мере использовать возможности водного транспорта», 
24 июля 2017, 01:35
Трагедия на Волге: сын президента областной Палаты адвокатов погиб в аварии

Трагедия на Волге: сын президента областной Палаты адвокатов погиб в аварии

В субботу, 22 июля, на Волге в протоке напротив Восьмой просеки произошло столкновение гидроцикла и моторной лодки. По данным МЧС, информация о происшествии поступила спасателям в 19:25. Погиб 33-летний мужчина. Как стало известно, скончался Илья Бутовченко – сын президента Палаты 

24 июля 2017, 08:39
Чем опасны спиннеры?

Чем опасны спиннеры?

Роспотребнадзор приступил к проверке спиннеров - небольших устройств, набирающих популярность в детской и подростковой среде. Как сообщается на сайте ведомства, в последнее время в России наблюдается агрессивное продвижение игрушки. Учитывая тревогу родителей, Роспотребнадзор совместно с научно-исследовательскими организациями в сфере охраны 

19 июля 2017, 06:17
На самарских пляжах станет больше места

На самарских пляжах станет больше места

Самарские пляжи скоро увеличатся. На Жигулевской ГЭС объявили о снижении объемов сброса воды. Это связано с уменьшением притока к створу гидроузла. Напомним, всю первую половину лета в Самарской области шли дожди. В результате паводок затянулся и продолжается до сих пор. 

18 июля 2017, 09:59
В Самаре могут появиться отравленные арбузы

В Самаре могут появиться отравленные арбузы

В региональном управлении Роспотребнадзора самарцам посоветовали внимательно выбирать арбузы и дыни. Торговля бахчевыми, выращенными в южных регионах РФ, обычно начинается в августе-сентябре. Если купить продукт раньше этого срока, то риск отравиться нитратами выше.  
Надрезанные арбузы и дыни лучше не 

17 июля 2017, 09:03
Строго конфиденциально: Продавцам в России запретят задавать лишние вопросы

Строго конфиденциально: Продавцам в России запретят задавать лишние вопросы

В России организациям торговли и сферы услуг могут запретить интересоваться у клиентов их персональными данными без особой надобности. Как сообщают «Известия», данная инициатива родилась в Роспотребнадзоре.
В настоящее время идет работа над соответствующими законодательными поправками. Как отмечается, сейчас у россиян 

10 июля 2017, 09:08
Что угрожает самарцам на пляжах?

Что угрожает самарцам на пляжах?

В Самаре официально открыты 8 пляжей. Сегодня на них ни души. Желающих искупаться в шторм не находится. Тем не менее, на случай появления любителей экстрима, или просто нетрезвых граждан, там дежурят спасатели. Они работают ежедневно с 10-ти утра до девяти 

6 июля 2017, 05:50
Не по карману: Губернатор Нью-Джерси закрыл пляжи и парки штата ради экономии

Не по карману: Губернатор Нью-Джерси закрыл пляжи и парки штата ради экономии

Губернатор Нью-Джерси Крис Кристи задумал лишить жителей и гостей этого штата возможности провести время на пляжах и в парках. Такой шаг он объяснил экономией бюджетных средств.
По словам Кристи, решение ввести подобные ограничения для простых граждан вызвано отсутствием утвержденного бюджета. 

4 июля 2017, 12:11
На Мальорке несколько пляжей эвакуировали из-за акулы

На Мальорке несколько пляжей эвакуировали из-за акулы

Голубая акула, приблизившаяся к побережью Мальорки в минувший уик-энд, посеяла панику у отдыхавших. В итоге были эвакуированы несколько пляжей, сообщает Guardian.
Океанского хищника впервые увидели в субботу рядом с популярными пляжами в Кала-Махор и Кан-Пастилья. Акула проплыла буквально в считанных 

26 июня 2017, 12:05
Зараженные клещи покусали 350 самарцев

Зараженные клещи покусали 350 самарцев

Почти в каждом пятом клеще, укусившем самарцев, нашли энцефалит, сообщает региональный Роспотребнадзор. Всего с начала эпидемического сезона, то есть с 16 марта, в губернии зарегистрировали более 2800 пострадавших от укусов, в том числе более 700 детей. Это почти на 1 

9 июня 2017, 01:02
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