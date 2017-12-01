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Самарские «Крылья Советов» ушли в отпуск
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29 ноября 2017, 08:08
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В Самаре пройдет праздник в честь финальной жеребьевки ЧМ-2018
В Самаре пройдет городской праздник, приуроченный к финальной жеребьевке ЧМ-2018. Церемония состоится в Москве в пятницу, 1 декабря. Прямую трансляцию в Самаре организуют в спорткомплексе МТЛ «Арена».
«Каждый участник получит памятный сувенир с символикой ЧМ-2018», - сообщает правительство Самарской области.
В …
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28 ноября 2017, 05:07
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Самара прощается с большим футболом до весны
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27 ноября 2017, 08:09
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Самара: общественный транспорт на грани банкротства
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24 ноября 2017, 07:47
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В Самаре появится семь Забивак за 1,5 миллиона рублей
В Самаре до конца года установят семь скульптур волка Забиваки - талисмана грядущего ЧМ-2018, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению исполнителя, который займется изготовлением и монтажом инсталляции в формате 3D, объявило муниципальное бюджетное учреждение «Самараинформресурс». Ему готовы …
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24 ноября 2017, 09:08
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На стадионе «Самара Арена» установили первый козырек
В Самаре строители начали монтировать козырьки на стадионе «Самара Арена». Об этом в пятницу, 24 ноября, в соцсети сообщила Анна Ситник, главный консультант департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области. Она опубликовала фото с площадки.
«На стадионе «Самара Арена» начался монтаж …
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24 ноября 2017, 11:19
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Через несколько минут начнется товарищеский матч по мини-футболу
Буквально через несколько минут начнётся товарищеский матч по мини-футболу между командой министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области АО "ССК" и командой открытого акционерного общества "МРСК Волги". Игра будет посвящена пуску электроснабжения фан-зоны к Чемпионату мира по футболу-2018, участвуют любители.
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22 ноября 2017, 06:02
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На стадионе «Самара Арена» побывала специальная комиссия Совета Федерации
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17 ноября 2017, 04:56