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«Бункер S» Эфир передачи от 28 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 30 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

Самарские «Крылья Советов» ушли в отпуск

Самарские «Крылья Советов» ушли в отпуск

Футболисты  самарского ФК «Крылья Советов» ушли в отпуск, сообщает пресс-служба клуба. Игрой с ярославским «Шинником», состоявшейся в прошедшие выходные, самарцы завершили осеннюю часть первенства ФНЛ. В 25 состоявшихся матчах волжане набрали 51 очко и обосновались на третьей строчке в турнирной 
29 ноября 2017, 08:08
В Самаре пройдет праздник в честь финальной жеребьевки ЧМ-2018

В Самаре пройдет праздник в честь финальной жеребьевки ЧМ-2018

В Самаре пройдет городской праздник, приуроченный к финальной жеребьевке ЧМ-2018. Церемония состоится в Москве в пятницу, 1 декабря. Прямую трансляцию в Самаре организуют в спорткомплексе МТЛ «Арена».  

«Каждый участник получит памятный сувенир с символикой ЧМ-2018», - сообщает правительство Самарской области.

В 

28 ноября 2017, 05:07
Самара прощается с большим футболом до весны

Самара прощается с большим футболом до весны

«Крылья Советов» провели последний матч в 2017 году. Уйти на зимний перерыв максимально приблизившись к лидирующим «Оренбургу» и «Енисею», набрав 3 очка - такая задача стояла перед подопечными Андрея Тихонова во встрече с «Шинником". Казалось, "Крылья" решили исход поединка еще в 
27 ноября 2017, 08:09
Самара: общественный транспорт на грани банкротства

Самара: общественный транспорт на грани банкротства

Власти Самары самостоятельно не справятся с обеспечением работы общественного транспорта в ходе проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года. Для этого дополнительно к имеющемуся парку необходимо приобрести еще 150 новых автобусов - на что требуется порядка миллиарда рублей. Однако, как 

24 ноября 2017, 07:47
В Самаре появится семь Забивак за 1,5 миллиона рублей

В Самаре появится семь Забивак за 1,5 миллиона рублей

В Самаре до конца года установят семь скульптур волка Забиваки - талисмана грядущего ЧМ-2018, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению исполнителя, который займется изготовлением и монтажом инсталляции в формате 3D, объявило муниципальное бюджетное учреждение «Самараинформресурс». Ему готовы 

24 ноября 2017, 09:08
На стадионе «Самара Арена» установили первый козырек

На стадионе «Самара Арена» установили первый козырек

В Самаре строители начали монтировать козырьки на стадионе «Самара Арена». Об этом в пятницу, 24 ноября, в соцсети сообщила Анна Ситник, главный консультант департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области. Она опубликовала фото с площадки.

«На стадионе «Самара Арена» начался монтаж 

24 ноября 2017, 11:19
Через несколько минут начнется товарищеский матч по мини-футболу

Через несколько минут начнется товарищеский матч по мини-футболу

Буквально через несколько минут начнётся товарищеский матч по мини-футболу между командой министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области АО "ССК" и командой открытого акционерного общества "МРСК Волги". Игра будет посвящена пуску электроснабжения фан-зоны к Чемпионату мира по футболу-2018, участвуют любители. 
22 ноября 2017, 06:02
На стадионе «Самара Арена» побывала специальная комиссия Совета Федерации

На стадионе «Самара Арена» побывала специальная комиссия Совета Федерации

Новая дилемма возникла перед строителями  стадиона "Самара Арена". В ближайшие дни  властям необходимо определиться, каким способом формировать поле, на котором меньше чем через 300 дней будут играть сборные - участники чемпионата мира по футболу.
Вариантов два - укладка рулонного газона 

17 ноября 2017, 04:56
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