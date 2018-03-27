Опубликован список территорий, за благоустройство которых проголосовали жители Самарской области. В нем приняли участие около миллиона человек. Всего в списке 151 объект, сообщили в правительстве Самарской области.
Напомним, голосование состоялось 18 марта. Территории, получившие больше всего голосов, будут благоустроены в 2018 году по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды». Отметим, самарцы проголосовали за благоустройство 22 площадок – это скверы, бульвары и другие популярные места отдыха горожан. Приводим полный список самарских объектов благоустройства:
Железнодорожный район:
- Сквер по ул. Аэродромной у памятника О. Санфировой;
- Бульвар по ул. Революционной от ул. Гагарина до ул. Аэродромной;
Кировский район:
- Сквер на ул. Ташкентской (д.120,122,124,134,138а,138,140,142,146);
- Сквер "Дубовый колок с прудом";
- Сквер на пересечении улиц Победы и Юбилейной;
Красноглинский район:
- Сквер "Октябрь" (п. Мехзавод);
- Сквер 2 квартала п. Красная Глинка;
Куйбышевский район:
- Сквер по ул. Зеленой (с ограждением);
- Сквер Ветеранов;
- Сквер Нефтяников (с ограждением);
Ленинский район:
- Сквер им. Мичурина;
- Сквер у Губернского рынка;
Октябрьский район:
- Бульвар вдоль улицы Осипенко, от дома №22 по улице Ново-Садовая до улицы Лесной;
- Бульвар Челюскинцев;
- Сквер по проспекту Масленникова;
Промышленный район:
- Сквер "Солнечная поляна" между домами № 236-244 по ул. Ново-Садовой;
- Сквер от ул. Г. Димитрова, 115 до ул. Ташкентской, 236;
Самарский район:
- Сквер на пересечении улиц Ленинградской и Садовой;
- Территория, прилегающая к трамвайному кольцу на Хлебной площади;
Советский район:
- Сквер на пересечении улиц Гагарина и Победы;
- Сквер им. Чехова;
- Сквер «Родничок надежды».
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