Объявлены итоги голосования по облику стены у пл. Славы в Самаре В Самаре стали известны результаты голосования горожан по поводу внешнего вида подпорной стены на площади Славы. Оно состоялось в минувшее воскресенье, 18 марта. Самарцы могли проголосовать за один из двух вариантов: «Оставить подпорную стену такой, как есть» или «Открыть вид …