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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Материалы по теме:

В Самаре реконструируют Загородный парк и ряд зон отдыха

В Самаре реконструируют Загородный парк и ряд зон отдыха

В Самаре определены территории, за благоустройство которых местные жители голосовали 18 марта. Зоны отдыха будут приведены в порядок по проекту «Формирование комфортной городской среды». В Самаре должны реконструировать Загородный парк. На голосовании его поддержали 166 393 самарца. Кроме того, самарцы 

22 марта 2018, 02:49
Объявлены итоги голосования по облику стены у пл. Славы в Самаре

Объявлены итоги голосования по облику стены у пл. Славы в Самаре

В Самаре стали известны результаты голосования горожан по поводу внешнего вида подпорной стены на площади Славы. Оно состоялось в минувшее воскресенье, 18 марта. Самарцы могли проголосовать за один из двух вариантов: «Оставить подпорную стену такой, как есть» или «Открыть вид 

22 марта 2018, 10:06
На 240 тысяч рублей оштрафовали МП «Благоустройство» в Самаре

На 240 тысяч рублей оштрафовали МП «Благоустройство» в Самаре

Самарское муниципальное предприятие «Благоустройство» оштрафовали на 240 тысяч рублей. Прокуратура установила, что руководство компании задерживало оплату работ при осуществлении закупок для нужд города. В отношении директора МП возбуждено 8 дел об административном правонарушении. В частности, он несвоевременно расплатился за поставку 

20 марта 2018, 08:01
Против дороги через лес проголосовали жители Тольятти

Против дороги через лес проголосовали жители Тольятти

В Самарской области подводят итоги общественного голосования по проектам благоустройства. Напомним, оно проводилось в воскресенье, 18 марта.

В Тольятти предварительные результаты уже огласили. На аппаратном совещании в администрации их озвучил глава города Сергей Анташев.
Тольяттинцы голосовали по поводу строительства новых дорог, 

19 марта 2018, 02:05
Выборы президента России начались в Самарской области

Выборы президента России начались в Самарской области

Выборы президента России в Самарской области начались.

Избирательные участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00. Всего на территории  региона живут 2 442 330 человек, имеющих право голоса. Для того, чтобы они смогли выразить свои политические предпочтения фкнкционируют 1789 избирательных 

18 марта 2018, 08:30
Судьбу стены у площади Славы на голосовании решат жители Самары

Судьбу стены у площади Славы на голосовании решат жители Самары

В Самаре утвержден порядок проведения голосования по поводу внешнего вида подпорной стены на площади Славы. Горожанам будет предложено два варианта: «Оставить подпорную стену такой как есть» или «Открыть вид на Волгу, сделав стену ниже». Голосование пройдет 18 марта с 8:00 

16 марта 2018, 09:37
Известный дизайнер Артемий Лебедев оценил самарские мусорки по фото

Известный дизайнер Артемий Лебедев оценил самарские мусорки по фото

Самарские мусорки получили оценку известного дизайнера Артемия Лебедева. Фото урны с изображением «Ладьи» ему прислал один из пользователей. Он сообщил Лебедеву, что новые урны в Самаре установили к ЧМ-2018. И опубликовал снимок «мусорки», установленной в районе бывшего «Ипподрома». «Как вам?» 

14 марта 2018, 11:09
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