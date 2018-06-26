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Назначен новый главный архитектор Самары – Игорь Галахов
В Самаре названо имя нового главного архитектора. Руководителем профильного управления назначен один из авторов стелы «Ладья» на четвертой очереди набережной Игорь Галахов, сообщили в мэрии Самары. Он также возглавлял авторский коллектив по разработке корректировки генплана и карты правового зонирования региональной …
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26 июня 2018, 05:44
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В топ-3 лучших фан-зон ЧМ-2018 попала площадь Куйбышева в Самаре
Самара оказалась в топе лучших фан-зон ЧМ-2018. Рейтинг по итогам опроса туристов в соцсетях составил российский сервис бронирования жилья Tvil.ru. По результатам исследования лучшей признана фан-зона в Москве, расположенная на Воробьевых горах у МГУ. На втором месте - Конюшенная …
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26 июня 2018, 04:12
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Дополнительные места в детских садах распределят 26 июня в Самаре
В Самаре 26 июня будут дополнительно распределять места в детских садах. В связи с этим сотрудники городского департамента образования рекомендуют родителям еще раз проверить данные, внесенные ими в автоматизированную информационную систему. Если надо внести правки, лучше обратиться в МФЦ. Напомним, …
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25 июня 2018, 09:01
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370 млн бюджетных рублей выделили дополнительно ФК «Крылья Советов»
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25 июня 2018, 03:21
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Общежитие за 65,5 млн рублей построят полицейским в Самаре
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21 июня 2018, 03:31
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Возобновлено строительство проблемной долевки на улице Димитрова в Самаре
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19 июня 2018, 02:30
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В дни матчей ЧМ будет продлена работа метро в Самаре
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13 июня 2018, 11:47
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12 июня изменится режим работы метрополитена в Самаре
12 июня, в рамках празднования Дня России будет изменена схема работы самарского метрополитена. Это необходимо для обеспечения безопасности жителей областного центра. В связи с этим, станция метро «Алабинская» прекратит принимать пассажиров уже в 22:00. Отправление горожан после проведения праздничных фейерверков …
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10 июня 2018, 08:59
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«Трансгруз» отсудил право на строительство 25-этажки в центре Самары
«Трансгруз» через суд получил право на строительство 25-этажного жилого дома в историческом центре Самары - в границах улиц Ульяновской, Галактионовской и Самарской. Строительной компании, аффилированной известному самарскому бизнесмену Эдуарду Волкову, удалось в арбитраже оспорить постановление мэрии, отменяющее выданное ранее разрешение …
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7 июня 2018, 11:19
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Ледовый дворец спорта в Самаре перепроектируют и сделают больше
В Самаре новый Ледовый дворец спорта решили сделать больше, чем планировалось ранее. Новый спортобъект планируют построить на месте старой снесенной арены на улице Молодогвардейской. Объявлены торги на корректировку проектной документации. Из областного бюджета на эти цели предусмотрено выделение 121,5 миллиона …
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31 мая 2018, 02:02
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За 185 млн рублей спроектируют станцию метро «Самарская»
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30 мая 2018, 08:01
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В блогах: «Суровое самарское метро»
Самарец Андрей Шмуров пишет в "Фейсбуке", что уже года три не был на станции метро "Гагаринская" и его "радует, что ничего с тех пор не изменилось". Все то же самое: тряпочки, ведра, предупреждающие о падении штендеры, скользкая плитка... "Хотя …
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20 мая 2018, 09:05