Вкладчики «АктивКапитал Банка», у которого ЦБ сегодня отозвал лицензию, начнут получать страховые выплаты не позднее 12 апреля 2018 года. Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Банки-агенты будут определены на конкурсной основе до 5 апреля. О времени, месте, форме и приеме заявлений о выплате возмещения, объявят дополнительно.
Как уже сообщала «ТЕРРА», в четверг, 29 марта, Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у самарского «АктивКапитал Банка». Соответствующий приказ, подписанный первым зампредседателя Банка России, председателем Комитета банковского надзора Дмитрием Тулиным, опубликован на сайте регулятора.
Как говорится в официальном сообщении ЦБ, "в марте текущего года АО «АК Банк» был проведен ряд операций, направленных на вывод значительной части активов, что привело к резкому ухудшению финансового состояния кредитной организации, возникновению острого дефицита ликвидности и неспособности своевременно исполнять обязательства перед клиентами. Таким образом, в деятельности банка возникли основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности, что свидетельствует о наличии реальной угрозы интересам его вкладчиков и кредиторов. Кроме того, в деятельности АО «АК Банк» установлены неоднократные нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части корректности направлявшейся кредитной организацией в уполномоченной орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю. Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. Более того, в их действиях прослеживались признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов. Информация об указанных фактах, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы".
По данным Банка России, на 1 марта по величине активов эта кредитная организация занимала 117-е место в банковской системе. Стоит отметить, что весь последний год «АктивКапитал Банк» демонстрировал убытки, и лишь на конец февраля продемонстрировал прибыль в 70 миллионов рублей. Впрочем, его это не спасло.
Отметим, «АктивКапитал Банк» занимает в Самарской области первое место по объему вкладов – 23 млрд 326 млн рублей по состоянию на 1 марта. Организации и предприятия положили в банк 5 миллиардов рублей.
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