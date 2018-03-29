Самарские страховщики выплатили более 10 млн рублей за ДТП, которых не было В Самарский областной суд передано уголовное дело о хищении страховых выплат на сумму более 10 млн рублей. Перед судом предстанут 10 жителей Самары в возрасте от 28 до 38 лет, в том числе два инспектора ДПС, которые, по версии следствия, …