1
51
02
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 28 марта 2018г  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
8 + 3 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

ЦБ лишил лицензии «АктивКапитал Банк» из Самары

ЦБ лишил лицензии «АктивКапитал Банк» из Самары

ЦБ  отозвал лицензию на осуществление банковских операций у самарского «АктивКапитал Банка». Соответствующий приказ, под которым подпись поставил первый зампредседателя Банка России, председатель Комитета банковского надзора Дмитрий Тулин, опубликован на сайте регулятора.

«Отозвать 29 марта 2018 года лицензию на осуществление банковских операций 

29 марта 2018, 09:33
ЦБ снизил ключевую ставку до 7,25% годовых

ЦБ снизил ключевую ставку до 7,25% годовых

Совет директоров Банка России в пятницу, 23 марта, принял решение снизить ключевую ставку на четверть процента - до 7,25% годовых. По оценке регулятора, основная причина - уровень годовой инфляции, которая остается устойчиво слабой. Она, по прогнозу ЦБ, составит 3–4% в 

23 марта 2018, 04:58
«Солидарность» банкротит Титова

«Солидарность» банкротит Титова

Самарский банк «Солидарность» обратился в областной Арбитражный суд с иском о банкротстве своего бывшего бенефициара Алексея Титова, сына экс-губернатора. Финансовое учреждение также намерено взыскать задолженность с бывшего депутата губдумы Сергея Ракитина и известных бизнесменов Александра Швидака и Вадима Егиазарова.

С 2000 

22 марта 2018, 10:57
В «Газбанке» назначат нового председателя правления

В «Газбанке» назначат нового председателя правления

Совет директоров АО АКБ «Газбанк» принял решение о назначении на пост председателя правления Владимира Аверина (на фото). ЦБ должен утвердить его кандидатуру в течение месяца с момента подачи документов. В настоящее 
21 марта 2018, 09:36
Вкладчики рухнувших банков начнут получать страховое возмещение онлайн

Вкладчики рухнувших банков начнут получать страховое возмещение онлайн

В следующем году вкладчики обанкротившихся банков смогут получить компенсации через интернет. Соответствующий проект готовят в Агентстве по страхованию вкладов. По мнению экспертов, если подобный механизм запустят, то при крахе финансовой организации клиенты смогут быстрее получать свои средства, банки-агенты избавятся от 

12 марта 2018, 09:00
Ликбез по оформлению европротокола провела ГИБДД в Самаре

Ликбез по оформлению европротокола провела ГИБДД в Самаре

Сумма страховых выплат при самостоятельном оформлении ДТП по европротоколу с 1 июня этого года будет увеличена с 50 000 до 100 тысяч рублей. Об этих изменениях на брифинге в Самаре рассказали представители ГИБДД. С вступлением в силу новых правил также 

1 марта 2018, 12:35
Избран новый состав Совета директоров «АктивКапитал Банка»

Избран новый состав Совета директоров «АктивКапитал Банка»

На днях в одном из крупнейших банков региона – «АктивКапитал Банке» - состоялось внеочередное общее собрание акционеров, на котором был избран новый состав Совета директоров.

В него вновь вошли Алексей Леушкин (Председатель Совета директоров), Председатель Правления «АК Банка» Григорий Оганесян, ректор 

14 февраля 2018, 11:32
«АктивКапитал Банк» провел соревнования по плаванию с участием Юлии Ефимовой

«АктивКапитал Банк» провел соревнования по плаванию с участием Юлии Ефимовой

10 сентября в рамках празднования Дня города «АктивКапитал Банк» принял участие в двух спортивных мероприятиях.
11 сентября 2017, 04:33
Председатель правления «АктивКапитал Банка» Григорий Оганесян возглавил Союз банков Самарской области

Председатель правления «АктивКапитал Банка» Григорий Оганесян возглавил Союз банков Самарской области

6 июня 2017 года в Самаре состоялось восемнадцатое заседание НП «Союз банков Самарской области», в котором приняли участие представители банков. Один из ключевых вопросов повестки заседания касался избрания кандидатов на замещение выборных должностей союза.
6 июля 2017, 04:05
Акционеры ПАО «АК Банк» приняли решение об увеличении уставного капитала Банка на 596 млн рублей

Акционеры ПАО «АК Банк» приняли решение об увеличении уставного капитала Банка на 596 млн рублей

11 мая 2017 года в Самаре состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «АктивКапитал Банк», на котором были утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка за 2016 год.
15 мая 2017, 10:23
Полмиллиарда самарцам: вкладчики лишенного лицензии «Росэнергобанка» получат денежные компенсации

Полмиллиарда самарцам: вкладчики лишенного лицензии «Росэнергобанка» получат денежные компенсации

ВТБ24 начал принимать заявления для выплаты денежной компенсации вкладчикам «Росэнергобанка», лишенного лицензии 10 апреля. ВТБ24 был выбран Агентством по страхованию вкладов в качестве банка-агента.

В Самаре клиенты «Росэнергобанка» получат 406 млн рублей. Уточнить отделения ВТБ можно на официальном сайте учреждения. Граждане 

25 апреля 2017, 11:59
333 вкладчика требуют от «Эл банка» 216 млн рублей

333 вкладчика требуют от «Эл банка» 216 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) опубликовало отчет о ходе конкурсного производства в тольяттинском «Эл банке».
По данным АСВ, по состоянию на начало августа требование вернуть деньги предъявили 333 заявителя на общую сумму 216 миллионов рублей. Дата закрытия реестра - 5 

29 августа 2016, 03:55
Вкладчикам тольяттинского «Эл банка» начали выплачивать деньги

Вкладчикам тольяттинского «Эл банка» начали выплачивать деньги

19 мая стартовали выплаты денежных компенсаций вкладчикам тольяттинского «Эл банка», сообщает Агентство по страхованию вкладов. Возмещение равно сумме всех счетов клиента, но не может превышать 1,4 млн рублей в совокупности. Остаток, не компенсированный страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации учреждения 

19 мая 2016, 11:34
В Самаре вкладчики «Внешпромбанка» начали получать страховые выплаты

В Самаре вкладчики «Внешпромбанка» начали получать страховые выплаты

Самарские вкладчики лишенного лицензии в конце прошлого года «Внешпромбанка» могут получать страховые выплаты. Их начал выдавать в понедельник с двух часов дня банк «ВТБ 24». «Внешпромбанк» оказался одним из крупнейших кредитных учреждений страны, лишенных регулятором лицензии. По данным Forbes, его 
12 января 2016, 09:54
Самарские страховщики выплатили более 10 млн рублей за ДТП, которых не было

Самарские страховщики выплатили более 10 млн рублей за ДТП, которых не было

В Самарский областной суд передано уголовное дело о хищении страховых выплат на сумму более 10 млн рублей. Перед судом предстанут 10 жителей Самары в возрасте от 28 до 38 лет, в том числе два инспектора ДПС, которые, по версии следствия, 

14 марта 2014, 12:53
В Самаре 14 человек судят за незаконное получение страховок

В Самаре 14 человек судят за незаконное получение страховок

В Самарском районном суде идут прения по делу о незаконном получении страховых выплат.

На скамье подсудимых 14 человек. По версии следствия, организатором инсценировок 18 аварий был Андрей Зызлаев. За них он вместе с остальными 13 подельниками получил незаконные страховые выплаты на 

28 октября 2013, 12:40
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх