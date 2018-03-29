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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 марта 2018г  
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МЧС проверяет торговые центры «Амбар» и «Мегасити» в Самаре

Сотрудники прокуратуры и МЧС приступили к массовым проверкам самарских торговых центров. Сегодня рейды проходят в «Мегасити» и «Амбаре».
 
Напомним, мероприятия проходят в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Трагедия унесла жизни 64 человек, большинство из них 
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Видео в блогах: «Халатность при строительстве дорог в Самаре»

Блогер mihail_ivanovic пишет про халатность при строительстве дорог в Самаре. Он опубликовал видео. 
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В блогах: в Самаре демонтировали памятник Масленникову

В блогах: в Самаре демонтировали памятник Масленникову

Блогер psergeev77 рассказал, что накануне утром в Самаре на площадке ЗиМа демонтировали известный памятник русскому революционеру Александру Масленникову для последующей реставрации и переноса на новое место.

Монумент при демонтаже не пострадал. В ближайшее время он будет осмотрен специалистами 
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18-летний парень жестоко избил посетителя бара в Самаре

В Самаре в одном из баров Красноглинского района молодой парень избил другого посетителя. Пострадавший – 34-летний самарец, безработный. Он попал в больницу. По заключению экспертов, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред. По предварительным данным, ссора между посетителями бара возникла «на почве 

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В Самаре в Струковском саду нашли новое место для скейт-парка

В Самаре в Струковском саду нашли новое место для скейт-парка

В Самаре определили место для нового скейт-парка. Ожидалось, что площадку для скейтбордистов в Струковском саду откроют после реконструкции, однако несколько дней назад чиновники сообщили, что скейт-парка не будет, так как под местом его предполагаемого размещения проходят теплосети, а в 
16 января 2018, 11:12
В блогах: в Самаре запущен сбор подписей за сохранение скейт-парка

В блогах: в Самаре запущен сбор подписей за сохранение скейт-парка

Блогер Андрей Седогин призвал самарцев включиться в борьбу за сохранение скейт-парка в Струкачах. "Единственная в городе универсальная площадка для экстремальных видов спорта в Струковском была демонтирована еще в 2016 году, - пишет автор. - Все это время спортсмены жили 
12 января 2018, 07:04
В Самаре новый скейт-парк в Струковском саду решили не строить

В Самаре новый скейт-парк в Струковском саду решили не строить

В Самаре от строительства нового скейт-парка в Струковском саду решили отказаться. Напомним, с прошлого года это популярное у горожан место отдыха закрыли на реконструкцию. Ранее сообщалось о планах по обустройству современной площадки для скейтбордистов.

В самарском департаменте городского хозяйства 
11 января 2018, 01:12
В Самаре выделят деньги на ремонт фонтана «Девочка и мальчик»

В Самаре выделят деньги на ремонт фонтана «Девочка и мальчик»

На ремонт Струковского сада в Самаре выделят ещё более 56,5 миллиона рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Подрядчика ищет департамент городского хозяйства и экологии мэрии Самары. Согласно техзаданию, победителю тендера до 1 мая 2018 года предстоит отремонтировать фонтан «Девочка 

16 ноября 2017, 10:29
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