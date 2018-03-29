|
МЧС проверяет торговые центры «Амбар» и «Мегасити» в Самаре
|
29 марта 2018, 01:14
|
Видео в блогах: «Халатность при строительстве дорог в Самаре»
|
29 марта 2018, 11:54
|
В блогах: в Самаре демонтировали памятник Масленникову
Блогер psergeev77 рассказал, что накануне утром в Самаре на площадке ЗиМа демонтировали известный памятник русскому революционеру Александру Масленникову для последующей реставрации и переноса на новое место.
Монумент при демонтаже не пострадал. В ближайшее время он будет осмотрен специалистами …
|
29 марта 2018, 11:27
|
18-летний парень жестоко избил посетителя бара в Самаре
В Самаре в одном из баров Красноглинского района молодой парень избил другого посетителя. Пострадавший – 34-летний самарец, безработный. Он попал в больницу. По заключению экспертов, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред. По предварительным данным, ссора между посетителями бара возникла «на почве …
|
29 марта 2018, 11:08
|
В Самаре в Струковском саду нашли новое место для скейт-парка
В Самаре определили место для нового скейт-парка. Ожидалось, что площадку для скейтбордистов в Струковском саду откроют после реконструкции, однако несколько дней назад чиновники сообщили, что скейт-парка не будет, так как под местом его предполагаемого размещения проходят теплосети, а в …
|
16 января 2018, 11:12
|
В блогах: в Самаре запущен сбор подписей за сохранение скейт-парка
Блогер Андрей Седогин призвал самарцев включиться в борьбу за сохранение скейт-парка в Струкачах. "Единственная в городе универсальная площадка для экстремальных видов спорта в Струковском была демонтирована еще в 2016 году, - пишет автор. - Все это время спортсмены жили …
|
12 января 2018, 07:04
|
В Самаре новый скейт-парк в Струковском саду решили не строить
В Самаре от строительства нового скейт-парка в Струковском саду решили отказаться. Напомним, с прошлого года это популярное у горожан место отдыха закрыли на реконструкцию. Ранее сообщалось о планах по обустройству современной площадки для скейтбордистов.
В самарском департаменте городского хозяйства …
|
11 января 2018, 01:12
|
В Самаре выделят деньги на ремонт фонтана «Девочка и мальчик»
|
16 ноября 2017, 10:29