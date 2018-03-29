В Самаре в Струковском саду нашли новое место для скейт-парка реконструкции , однако несколько дней назад чиновники сообщили, что скейт-парка не будет, так как под местом его предполагаемого размещения проходят теплосети, а в … В Самаре определили место для нового скейт-парка. Ожидалось, что площадку для скейтбордистов в Струковском саду откроют после, однако несколько дней назад чиновники сообщили, что скейт-парка не будет, так как под местом его предполагаемого размещения проходят теплосети, а в