На пересечении улиц Демократической и Ташкентской уже осенью завершится строительство двухуровневой автомобильной развязки. Возведение объекта длиной 90 метров обходится в 160 млн рублей. Здесь организуют 4 полосы движения - по две в каждую сторону. Путепровод на две трети уже готов.
Валерий Аткин, начальник участка АО «Гипрострой-Самара»:
- Опоры мы все вывели. Уже один пролет мы смонтировали. Сейчас сделаем сопряжение на первом пролете, на первой опоре, чтобы дать дорожникам еще ближе подойти к асфальту. И через 3-4 дня мы готовы монтировать следующий пролеты.
Ташкентская реконструируется на участке в почти 4 км - от Демократической до больницы имени Середавина. На это выделено около 800 млн рублей. Осталось уложить верхний слой асфальта, установить дорожные знаки и пешеходные ограждения, а также благоустроить прилегающую территорию. Около больницы появился пешеходный бульвар, выложенный серо-бело-красной плиткой. В ближайшие дни здесь засеют газон.
Дмитрий Тумаев, директор по строительству автомобильных дорог ООО «Хрипунов и К»:
- Лавочки будут, конечно. 28 лавочек получается на этом участке, они уже в процессе изготовления. Вокруг лавочек по три ели высаживаются и на 2-х метрах от дороги от трамвайных путей - живая изгородь.
Реконструированная Ташкентская соединит улицы Демократическую и Солнечную, раньше проезда не было. Все работы планируют завершить к ноябрю этого года.
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