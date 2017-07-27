В ночь на субботу, 12 ноября, улица Демократическая тоже будет перекрыта с полуночи до 5 часов утра, сообщается в пресс-релизе областного правительства.

В течение четырех ночей с 9 ноября движение по улице Демократической в районе кольцевой развязки с Ташкентской будет ограничено. …