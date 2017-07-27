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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июля 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре проходит чемпионат бетона и арматуры

В Самаре проходит чемпионат бетона и арматуры

В Самаре готовятся к встрече известных футболистов и болельщиков со всего мира. 4 тысячи кубов бетона и 50 тонн арматуры уже ушло на строительство дорожной развязки на улице Демократической. Сейчас все опоры залиты, ведется монтаж пролетов. Возведение этого путепровода - 

27 июля 2017, 04:51
«Самара Арена» позеленеет

«Самара Арена» позеленеет

В Самаре прошло совещание, посвященное строительству в городе нового стадиона к ЧМ-2018. Готовность объекта превышает 71 процент, сообщили в областном правительстве. В главной стройке региона принимают участие больше 2000 человек, задействовано около 200 единиц техники. Купол почти готов. Смонтировано 94 

25 июля 2017, 03:39
В Самаре вырастили первого зеленого футболиста

В Самаре вырастили первого зеленого футболиста

На улице Лесной в районе четвертой очереди набережной, у Ладьи, появились новые зеленые скульптуры. Одна из них – футболист с номером «1» на «футболке» и «шортах». Вторая композиция выполнена в виде сердца с футбольным мячом внутри. Как уже сообщала «ТЕРРА», 
25 июля 2017, 07:10
В Самаре появятся бесплатные билеты на ЧМ-2018?

В Самаре появятся бесплатные билеты на ЧМ-2018?

Часть билетов на предстоящий чемпионат мира по футболу будет раздаваться бесплатно - пообещали  в оргкомитете «Россия-2018». Аналогичная схема уже применялась на Кубке конфедераций в этом году. В этот раз пригласительные смогут получить  социально незащищенные граждане, а именно  многодетные семьи и 

25 июля 2017, 12:27
Когда откроют вторую половину Южного моста?

Когда откроют вторую половину Южного моста?

В Самаре завершились ремонтные работы на левой стороне Южного моста и путепровода «Аврора». С 22 июля рабочие переместились на правую часть дороги. По данным мэрии, отремонтировано 6 тысяч 650 квадратных метров покрытия проезжей части, 2000 квадратных метров тротуара.
«Первоначально проект 

24 июля 2017, 01:22
В блогах: на Алма-Атинской начали портить свежеуложенный асфальт

В блогах: на Алма-Атинской начали портить свежеуложенный асфальт

Блогер stanislavsky063 задается вопросом, почему в Самаре водители не уважают труд дорожников? Автор посмотрел, как ремонтируют Алма-Атинку. «Несмотря на то, что там установлены знаки «кирпич» и «дорожные работы», некоторые несознательные граждане летят по отремонтированной дороге. И даже рабочие им 
21 июля 2017, 09:04
Полный вперед: Открыто движение по новому самарскому тоннелю

Полный вперед: Открыто движение по новому самарскому тоннелю

Событие грандиозного масштаба. В четверг утром в Самаре открыли движение по новому тоннелю на пересечении Московского и Ракитовского шоссе. Правда, пока в тестовом режиме - движение там идет только в направлении «из города».
Пересечение Московского и Ракитовского шоссе. Въезд в 

20 июля 2017, 05:32
В Самаре на Демократической столкнулись 9 машин

В Самаре на Демократической столкнулись 9 машин

Вечером в понедельник, 5 июня, на улице Демократической в течение часа произошло два ДТП с участием девяти автомобилей. По данным МЧС, сообщение о первой аварии поступило в 17:16. Столкнулись пять машин. Менее часа спустя еще одно ДТП с участием четырех 

6 июня 2017, 09:33
В Самаре на Демократической сгорел автомобиль

В Самаре на Демократической сгорел автомобиль

Вчера, 17 марта, поздно вечером в Самара на улице Демократической случился пожар.

По неустановленным причинам загорелся автомобиль. На тушение пожара выезжало пожарное подразделение в составе 7 человек личного состава на 2 единицах спецтехники, сообщает МЧС по Самарской области.

Пожарные устанавливают причину пожара и 

18 марта 2017, 02:50
В Самаре схема движения транспорта по Демократической изменится с 23 ноября

В Самаре схема движения транспорта по Демократической изменится с 23 ноября

Правительство Самарской области предупредило о том, что с 23 ноября в Самаре изменится схема движения транспорта по улице Демократической. Это связано с реконструкцией улицы Ташкентской, указано в сообщении. Подготовлена новая схема.

Движение транспорта будет скорректировано на пересечении улиц Ташкентской 
21 ноября 2016, 03:26
12 ноября улицу Демократическую в Самаре тоже перекроют

12 ноября улицу Демократическую в Самаре тоже перекроют

В ночь на субботу, 12 ноября, улица Демократическая тоже будет перекрыта с полуночи до 5 часов утра, сообщается в пресс-релизе областного правительства.

В течение четырех ночей с 9 ноября движение по улице Демократической в районе кольцевой развязки с Ташкентской будет ограничено. 

9 ноября 2016, 10:47
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