В Самаре матче 1/4 финала ЧМ-2018 встретятся сборные Швеции и Англии. Соперники определились по итогам двух вчерашних матчей 1/8. Шведы обыграли швейцарцев со счетом 1:0. Основное время игры англичан и колумбийцев закончилась со счетом 1:1, но по пенальти британцы выиграли. Матч состоится в субботу, 7 июля, на стадионе «Самара Арена». Напомним, эта встреча станет последней в рамках ЧМ-2018 на самарском поле. Ранее у нас прошли игры Коста-Рика – Сербия 0:1, Дания – Австралия 1:1, Россия – Уругвай – 0:3, Колумбия – Сенегал 1:0, Бразилия – Мексика 2:0.
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