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Материалы по теме:

К ЧМ-2018 в Самаре проверили качество воздуха на пл. Куйбышева

К ЧМ-2018 в Самаре проверили качество воздуха на пл. Куйбышева

В Самаре на площади Куйбышева, которая во время ЧМ-2018 станет официальной фан-зоной, начали проверять качество воздуха. Дополнительный мобильный пункт Росгидрометра работает в Самаре с 1 мая. Ежедневно специалисты делают замеры чистоты воздуха на 3 точках: в зоне проведения фестиваля болельщиков 

29 мая 2018, 04:10
Названо имя главного тренера «Крыльев Советов» на новый сезон

Названо имя главного тренера «Крыльев Советов» на новый сезон

В Самаре назвали имя наставника футбольного клуба «Крылья Советов» на ближайший год. Пост главного тренера самарских футболистов, по данным "Спорт-экспресса" сохранит Андрей Тихонов. Контракт с ним будет продлен на один год, передает sport-express.ru. Предыдущее соглашение истекало по итогам сезона в 
29 мая 2018, 02:26
11 июня сборная Швейцарии приедет в Самарскую область

11 июня сборная Швейцарии приедет в Самарскую область

11 июня в Самарскую область прибудет футбольная сборная Швейцарии. Самолет с игроками на борту приземлится в аэропорту «Курумоч». После этого команда отправится на свою базу, отель «Лада Ресорт» в Тольятти.

На 12 июня у подопечных Владимира Петковича запланирована открытая тренировка. 15 

28 мая 2018, 01:13
«Сызрань-2003» взяла бронзовые медали ПФЛ

«Сызрань-2003» взяла бронзовые медали ПФЛ

Завершился сезон Профессиональной футбольной лиги. В зоне «Урал-Приволжье» выступали сразу три клуба из самарского региона: «Сызрань - 2003», «Лада-Тольятти» и «Крылья Советов - 2».

Лучший результат показали сызранцы. По итогам сезона они завоевали бронзовые медали. В заключительном матче футболисты упустили серебряные медали, 

28 мая 2018, 09:51
Трое футболистов «Крыльев Советов» стали лучшими игроками в ФНЛ

Трое футболистов «Крыльев Советов» стали лучшими игроками в ФНЛ

Футбольная национальная лига подвела итоги прошедшего сезона. На общем собрании клубов был определен список лучших игроков. В него вошли сразу три футболиста «Крыльев Советов».

Вратарь Евгений Конюхов был признан лучшим голкипером. Из 37 проведенных матчей в 23 он отстоял «насухо». Также, 

23 мая 2018, 09:31
На стадионе «Металлург» уложат искусственный газон вместо натурального

На стадионе «Металлург» уложат искусственный газон вместо натурального

В Самаре запланирована масштабная реконструкция стадиона «Металлург». Работы там стартуют после ЧМ, когда «Крылья Советов» окончательно обоснуются на «Самаре Арене».

Реконструкция пройдет в два этапа. Для начала там постелют синтетический газон вместо натурального, который есть сейчас. Это поле станет 
11 мая 2018, 12:47
Матч «Крылья Советов» - «Кубань» стал самым посещаемым для самарского клуба в XXI веке

Матч «Крылья Советов» - «Кубань» стал самым посещаемым для самарского клуба в XXI веке

Матч «Крылья Советов» - «Кубань» стал самым посещаемым для волжской команды в нынешнем веке. 6 мая на стадионе «Самара Арена» собрались 40 619 человек. Эта посещаемость совсем немного не дотянула до рекорда ФНЛ, который был установлен в этот же день 

7 мая 2018, 09:45
Главный тренер ФК «Крылья Советов»: Мы умеем играть в футбол, но без усиления команда будет стоять на месте

Главный тренер ФК «Крылья Советов»: Мы умеем играть в футбол, но без усиления команда будет стоять на месте

- Если говорить о сборах. Зимой вы брали на них троих игроков из второй команды. Как вы оцениваете уровень футболистов? Можно ли рассчитывать на то, что они окажутся в основном составе хотя бы к следующему сезону?

- Если они будут прогрессировать, 

11 апреля 2018, 11:01
Дмитрий Азаров и Андрей Тихонов обсудили перспективы «Крыльев Советов»

Дмитрий Азаров и Андрей Тихонов обсудили перспективы «Крыльев Советов»

Глава 63-го региона Дмитрий Азаров впервые лично встретился c главным тренером футбольного клуба "Крылья Советов" Андреем Тихоновым. О необходимости этого визита ранее неоднократно упоминал наставник самарской команды. Стороны обсудили сложную ситуацию в клубе и перспективы в борьбе за путевку в 

2 ноября 2017, 04:39
Андрей Тихонов: «Крылья» не должны были проигрывать «Факелу»

Андрей Тихонов: «Крылья» не должны были проигрывать «Факелу»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов после матча 17-го тура ФНЛ, в котором его подопечные проиграли воронежскому «Факелу» со счетом 0:1, высказал мнение о прошедшей встрече. По словам Тихонова, самарцы не должны были терять очки в этой игре.
 
8 октября 2017, 04:09
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