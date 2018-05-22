В Самаре назвали артистов, которые станут участниками фан-феста ЧМ-2018 – он пройдет на площади Куйбышева. Во время чемпионата в самарской фан-зоне состоится фестиваль болельщиков, на котором пройдут концерты музыкальных звезд. ЧМ-2018 стартует 14 июня. В этот день в Самаре выступит группа ДДТ. 25 июня в день матча сборных России и Уругвая перед самарцами сыграет группа «Чайф». Хэдлайнерами фестиваля также станут «Дискотека Авария», Горан Брегович (Goran Bregovich), Gottard, Пол Окенфолд (Paul Oakenfold) и более сотни самарских коллективов. О деталях мероприятия 22 мая говорили на выездном совещании, которое на площади Куйбышева провел врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
«Фанфест стартует 14 июня и продлится 25 дней. Каждый день фестивальная площадка будет доступна за три часа до начала первого матча и завершит работу через час после последней трансляции дня. Доступ на фестиваль будет бесплатным, на самой крупной площади Европы смогут разместиться около 20 тысяч человек», - сообщили в пресс-службе главы региона.
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