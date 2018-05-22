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Материалы по теме:

Новые деньги к ЧМ-2018 представили в ЦБ России

Новые деньги к ЧМ-2018 представили в ЦБ России

Центробанк представил памятную банкноту номиналом в 100 рублей, посвященную ЧМ-2018 по футболу. По данным регулятора, купюры уже доставлены в Москву, Санкт-Петербург, Волгоград, 
22 мая 2018, 05:36
Названы дома Самары, которые в честь ЧМ-2018 украсят стрит-артом

Названы дома Самары, которые в честь ЧМ-2018 украсят стрит-артом

В Самаре  на домах появятся изображения ярких событий Чемпионата мира по футболу. АНО «Дирекция-2018» запускает проект #ИсторииЧемпионов. Новый стрит-арт появится на фасадах домов в Самарском, Ленинском, Октябрьском, Промышленном и Красноглинском районах. 
22 мая 2018, 11:50
Сборная Швейцарии назвала дату своего приезда в Самарскую область

Сборная Швейцарии назвала дату своего приезда в Самарскую область

Сборная Швейцария планирует приехать в Тольятти 11 июня, сообщила Федерация футбола этой страны. Как известно, швейцарцы выбрали Автоград своим официальным местом размещения во время игр ЧМ-2018. «Тим-отелем» для сборной станет четырехзвездочная гостиница «Лада-Резорт», она будет в полном распоряжении 55 членов 

21 мая 2018, 04:28
«Последнюю милю» к стадиону ЧМ-2018 «Самара Арена» сняли с воздуха

«Последнюю милю» к стадиону ЧМ-2018 «Самара Арена» сняли с воздуха

В Самаре сняли с воздуха «последнюю милю» к стадиону ЧМ-2018. До старта чемпионата осталось 25 дней. Новое видео опубликовал в сети пользователь Александр Странник. Продолжительность ролика 3 минуты 56 секунд. Зрителю открывается вид на пешеходную дорогу, которая ведет от остановки 
21 мая 2018, 09:45
Оставить отзывы‍ смогут болельщики после матча на «Самара Арене» 6 мая

Оставить отзывы‍ смогут болельщики после матча на «Самара Арене» 6 мая

После второго тестового матча на стадионе «Самара Арена» «Крылья Советов» (Самара) – «Кубань» (Краснодар), который состоится в воскресенье, 6 мая, будет организован сбор отзывов. Болельщики смогут поделиться своими конструктивными предложениями по многоканальному телефону 8(846)200-01-27 (будет работать 6 и 7 мая), 
4 мая 2018, 11:38
Под 100 тысяч фанатов из Австралии и Колумбии приедут на ЧМ-2018 в Самару

Под 100 тысяч фанатов из Австралии и Колумбии приедут на ЧМ-2018 в Самару

В Самаре на ЧМ-2018 по футболу ожидается около 100 тысяч болельщиков из Австралии и Колумбии, следует из рейтинга популярности турнира среди иностранных туристов. Исследование опубликовало агентство «Турстат». Всего иностранцы купили почти 1 миллион билетов, это 55 процентов от предлагающегося 
21 апреля 2018, 06:00
До 1500 болельщиков из Швейцарии побывают во время ЧМ-2018 в Самаре

До 1500 болельщиков из Швейцарии побывают во время ЧМ-2018 в Самаре

Во время ЧМ-2018 Самару могут посетить до 1500 болельщиков из Швейцарии. Об этом стало известно в рамках визита делегации горной страны в регион.

"Мы настроены очень оптимистично и надеемся, что сборная Швейцарии дойдет до четвертьфинала. В этом случае Самару могут посетить 

13 апреля 2018, 09:27
Победу «Спартака» в Самаре предсказали болельщики Александр и Олег

Победу «Спартака» в Самаре предсказали болельщики Александр и Олег

Самара на один вечер превратилась в футбольную столицу страны. В среду, 4 апреля, в отложенном поединке 1/4 финала Кубка России соперником ФК «Крылья Советов» был чемпион прошедшего сезона РФПЛ - московский «Спартак». На берега Волги высадился почти двухтысячный десант красно-белых 
5 апреля 2018, 01:47
Баскетбольная команда Дмитрия Азарова победила в «Матче звезд» в Самаре

Баскетбольная команда Дмитрия Азарова победила в «Матче звезд» в Самаре

В Самаре в среду, 14 марта, состоялся баскетбольный «Матч звезд». Эта игра стала главным событием фестиваля баскетбола «Звезды в Самаре», который прошел на паркете «МТЛ Арены». В красной форме выступили врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров,  заместитель председателя правления «Роснано» 
15 марта 2018, 01:52
Из-за чемпионата мира по футболу фестиваль «Метафест» в Самарской области пройдет в августе

Из-за чемпионата мира по футболу фестиваль «Метафест» в Самарской области пройдет в августе

В 2018 году музыкальный фестиваль «Метафест» в Самарской области пройдет несколько позже, чем обычно. По традиции, это мероприятие назначали на последние выходные июля, однако в этом году в эти дни будет проходить чемпионат мира по футболу. Из-за этого организаторам и 

19 февраля 2018, 08:32
Саратовская область хочет отобрать у Самары

Саратовская область хочет отобрать у Самары "Рок над Волгой": сам не ам и другому не дам!

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров не собирается уступать саратовцам право проводить фестиваль "Рок над Волгой".

Об этом он написал в "Твиттере", оперативно отреагировав на инициативу депутата Саратовской облдумы Ивана Дзюбана, который предложил своим коллегам из комитета по туризму проработать вопрос 

14 декабря 2017, 11:32
В Самаре прошел гала-концерт юбилейного городского фестиваля

В Самаре прошел гала-концерт юбилейного городского фестиваля "Мир, в котором я живу"

В Самаре прошел гала-концерт юбилейного, 20-го по счету городского фестиваля "Мир, в котором я живу". Талантливые дети с ограниченными возможностями здоровья получили новый шанс раскрыть свои способности.
Творить может каждый независимо от физических возможностей. Это твердо знают  участники фестиваля "Мир, 

30 ноября 2017, 08:51
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