Во время ЧМ-2018 Самару могут посетить до 1500 болельщиков из Швейцарии. Об этом стало известно в рамках визита делегации горной страны в регион.

"Мы настроены очень оптимистично и надеемся, что сборная Швейцарии дойдет до четвертьфинала. В этом случае Самару могут посетить …