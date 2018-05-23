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«Бункер S» Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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Материалы по теме:

Парк Металлургов в Самаре откроют после ремонта осенью 2018 года

Парк Металлургов в Самаре откроют после ремонта осенью 2018 года

В Самаре парк имени 50-летия Октября (Парк Металлургов) откроется после ремонта только осенью. Об этом в «Твиттере» сообщил представитель МАУ «Парки Самары». Напомним, ремонтные работы в парке на Металлурге начались в конце лета 2017 года. Завершены первые два этапа ремонта. 

23 мая 2018, 05:04
Недострой на Урицкого в Самаре могут отдать судьям

Недострой на Урицкого в Самаре могут отдать судьям

В Самаре в недостроенной офисной высотке на улице Урицкого может разместиться Кассационный суд. Об этом в Самарской губернской думе сообщил временно исполняющий обязанности министра строительства области Александр Баландин. Напомним, изначально в этом 21-этажном здании планировали разместить региональные министерства. С 2013 
23 мая 2018, 02:33
Появились подробности о перекрытии к ЧМ-2018 дорог Самарской области

Появились подробности о перекрытии к ЧМ-2018 дорог Самарской области

В Самарской области во время ЧМ-2018 ограничат движение транспорта на участках федеральных трасс общего пользования. Об этом предупредили в Госавтоинспекции. Речь идет о трассах М-5 «Урал», подъезд к Оренбургу и дороге Самара - Большая Черниговка – граница с Казахстаном. Запрет 
23 мая 2018, 11:21
Труп мужчины обнаружен на дереве около Ботанического сада в Самаре

Труп мужчины обнаружен на дереве около Ботанического сада в Самаре

22 мая стало известно о ЧП, произошедшем рядом с Ботаническим садом в Самаре. Прохожие обнаружили на дереве около пересечения Московского шоссе и улицы Авроры труп неизвестного мужчины, сообщает 63.ru. На месте работали сотрудники полиции. Причины и обстоятельства гибели человека 
23 мая 2018, 09:13
К ЧМ-2018 закроют главный корпус областной библиотеки в Самаре

К ЧМ-2018 закроют главный корпус областной библиотеки в Самаре

В Самаре на период ЧМ-2018 по футболу закроют главный корпус областной универсальной научной библиотеки на проспекте Ленина, 14а. Там в это время будет работать городской пресс-центр для представителей средств массовой информации при FIFA. Обслуживать читателей с 6 июня по 17 

22 мая 2018, 09:00
Новые деньги к ЧМ-2018 представили в ЦБ России

Новые деньги к ЧМ-2018 представили в ЦБ России

Центробанк представил памятную банкноту номиналом в 100 рублей, посвященную ЧМ-2018 по футболу. По данным регулятора, купюры уже доставлены в Москву, Санкт-Петербург, Волгоград, 
22 мая 2018, 05:36
Названы даты шоу ДДТ и

Названы даты шоу ДДТ и "Чайф" на фан-фесте ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре назвали артистов, которые станут участниками фан-феста ЧМ-2018 – он пройдет на площади Куйбышева. Во время чемпионата в самарской фан-зоне состоится фестиваль болельщиков, на котором пройдут концерты музыкальных звезд. ЧМ-2018 стартует 14 июня. В этот день в Самаре выступит 

22 мая 2018, 02:48
«Двойная сплошная» неожиданно появилась и исчезла с проспекта Кирова в Самаре

«Двойная сплошная» неожиданно появилась и исчезла с проспекта Кирова в Самаре

В Самаре на проспекте Кирова у поворота на проспект Карла Маркса появилась «двойная сплошная», сообщил в соцсети очевидец 21 мая. Он опубликовал 
21 мая 2018, 05:00
Ученые помогут разработать самарскую стратегию дорожного движения

Ученые помогут разработать самарскую стратегию дорожного движения

В Самарской области потратят 51 миллион рублей на научные исследования по созданию двадцатилетней стратегии дорожного движения на территориях муниципальных образований региона. Тендер по определению подрядчика объявил региональный минтранс. Согласно техзаданию, исполнителю предстоит «создать математическую модель работы транспорта с использованием сети 

17 мая 2018, 07:00
Названы места установки новых камер ГИБДД на дорогах Самары

Названы места установки новых камер ГИБДД на дорогах Самары

В Самаре на Красноглинском шоссе установят новые камеры фиксации нарушений ПДД. Сроки, когда они начнут работать, пока не называют. Известно, что камеры появятся на шести участках дороги: у перекрестка с улицей Ногина, возле остановки «Дома ЭМО», на 31 километре, в 
17 мая 2018, 04:35
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