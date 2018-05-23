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Парк Металлургов в Самаре откроют после ремонта осенью 2018 года
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23 мая 2018, 05:04
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Недострой на Урицкого в Самаре могут отдать судьям
В Самаре в недостроенной офисной высотке на улице Урицкого может разместиться Кассационный суд. Об этом в Самарской губернской думе сообщил временно исполняющий обязанности министра строительства области Александр Баландин. Напомним, изначально в этом 21-этажном здании планировали разместить региональные министерства. С 2013 …
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23 мая 2018, 02:33
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Появились подробности о перекрытии к ЧМ-2018 дорог Самарской области
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23 мая 2018, 11:21
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Труп мужчины обнаружен на дереве около Ботанического сада в Самаре
22 мая стало известно о ЧП, произошедшем рядом с Ботаническим садом в Самаре. Прохожие обнаружили на дереве около пересечения Московского шоссе и улицы Авроры труп неизвестного мужчины, сообщает 63.ru. На месте работали сотрудники полиции. Причины и обстоятельства гибели человека …
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23 мая 2018, 09:13
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К ЧМ-2018 закроют главный корпус областной библиотеки в Самаре
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22 мая 2018, 09:00
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Новые деньги к ЧМ-2018 представили в ЦБ России
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22 мая 2018, 05:36
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Названы даты шоу ДДТ и "Чайф" на фан-фесте ЧМ-2018 в Самаре
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22 мая 2018, 02:48
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«Двойная сплошная» неожиданно появилась и исчезла с проспекта Кирова в Самаре
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21 мая 2018, 05:00
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Ученые помогут разработать самарскую стратегию дорожного движения
В Самарской области потратят 51 миллион рублей на научные исследования по созданию двадцатилетней стратегии дорожного движения на территориях муниципальных образований региона. Тендер по определению подрядчика объявил региональный минтранс. Согласно техзаданию, исполнителю предстоит «создать математическую модель работы транспорта с использованием сети …
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17 мая 2018, 07:00
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Названы места установки новых камер ГИБДД на дорогах Самары
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17 мая 2018, 04:35