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Депутат Виталий Милонов заявил, что актера Михаила Ефремова надо принудительно лечить от алкоголизма после выходки на гастролях в Самаре
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9 марта 2018, 10:33
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Нельзя доверять только слухам: директор «Современника» пообещал разобраться с сообщениями и пьянстве и мате Михаила Ефремова во время спектакля в Самаре
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9 марта 2018, 09:38
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Главное событие этой среды - визит в Самару президента Владимира Путина
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7 марта 2018, 06:09
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Больничные палаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018 выделят в Самаре
В российских клиниках оборудуют спецпалаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018, сообщает оргкомитет «Россия-2018». Несмотря на то, что футбольные турниры не обходятся без массовых возлияний фанатов, у FIFA до сих пор нет специальных требований по этому поводу. Организация пунктов помощи нетрезвым любителям …
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8 марта 2018, 08:34
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К ЧМ-2018 назвали максимальные цены на номера в гостиницах Самары
Роспотребнадзор опубликовал максимальные цены на номера в гостиницах Самары на период проведения ЧМ-2018.
«На период проведения спортивных соревнований чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года для муниципальных образований Самарской области установлена максимальная …
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7 марта 2018, 04:22
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Московский театр «Современник» покажет 2 спектакля на гастролях в Самаре
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7 марта 2018, 12:19
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Никита Михалков показал самарцам «Метаморфозы-2»
Впервые на сцене Самарского академического театра оперы и балета в рамках гастролей состоялся показ спектакля творческой лаборатории Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова «Метаморфозы-2: Жены артистов». Перед премьерой художественный руководитель постановки пообщался с журналистами.
«Метаморфозы-2» - это определенного рода бренд …
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21 февраля 2018, 09:05
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В Самарском драмеатре покажут новую версию "Амадеуса"
В эти выходные в Самарском театре драмы состоится премьера восстановленного спектакля "Амадеус". Накануне постановку в новой редакции представили зрителям на закрытом предпоказе. В основе сюжета, пережившего второе рождение - драматическая история взаимоотношений двух композиторов, Моцарта и Сальери. Впервые пьесу Питера …
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13 января 2017, 08:55
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В Самаре поставят спектакль об истории города
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10 февраля 2016, 10:21
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Станции московского метро будет объявлять актер Михаил Ефремов
2 апреля на радиостанции московского метрополитена Михаил Ефремов провел запись объявлений остановок столичной подземки. Популярный актер стал одним из участников проекта «Голос метро», который приурочен к 80-летнему юбилею московского метрополитена. Торжественная дата отмечается 15 мая. Предполагается, что с этого дня …
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3 апреля 2015, 03:05