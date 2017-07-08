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Ищите под плинтусом: В Сызрани змея напугала жильцов квартиры на Комарова
Жильцов квартиры одного из многоэтажных домов на улице Комарова Юго-Западного района Сызрани напугала … змея, передает портал «КТВ ЛУЧ». Заметив нежданного гостя, хозяева тут же бросились звонить в городскую единую дежурно-диспетчерскую службу.
Инцидент случился вчера, 2 июля. Сызранцы …
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3 июля 2017, 10:43
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Сызрань возглавил Николай Лядин
В понедельник, 3 июля, главой Сызрани был выбран Николай Лядин. Нового руководителя определили на внеочередном заседании гордумы. Кроме Лядина на должность претендовали еще трое: предприниматель из Октябрьска Виктор Русин, депутат Сергей Гришин, председатель местной ТИК Антон Рыжков. Комиссия под председательством …
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3 июля 2017, 05:09
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Сызранец закрылся в квартире с включенным газом и угрожал взорвать весь дом
Как пишет «КТВ-Луч», инцидент случился вчера, 29 июня, около 23:00 в квартире одного из многоквартирных домов по проспекту Гагарина. Подвыпивший мужчина повздорил со своей супругой, после чего решился на неожиданную провокацию. Сызранец закрылся в квартире, открыл газ на кухне …
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30 июня 2017, 10:04
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Смерть на рельсах: в Сызрани 15-летний велосипедист выскочил прямо под поезд
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26 июня 2017, 12:41
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Красноярский ювелир создал шахматы с королями Обамой и Путиным
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29 марта 2017, 02:19
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В блогах: про клуб самарских шахматистов
Блогер Наталья Ширяева рассказала, что в Самаре у шахматистов есть собственный клуб. "Это небольшое уютное и атмосферное место, которое находится в старой части города (на улице Красноармейской), существует уже несколько лет. Здесь продумана каждая деталь, нет ничего лишнего и …
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3 февраля 2017, 05:02
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Родные погибшего тольяттинского гроссмейстера Ивана Букавшина считают, что его отравили
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14 сентября 2016, 09:41
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«ТЕРРА» определила лучшего гроссмейстера компании
Закончился стартовавший 20 июня шахматный турнир телерадикомпании «ТЕРРА». В финал внутрикорпоративного шахматного чемпионата «ТЕРРЫ» вышли представитель технической службы Андрей Серов и директор радиовещания по программной политике Дмитрий Кузнецов. После захватывающего сражения сильнейших игроков звание главного гроссмейстера телерадиокомпании «ТЕРРА» получил Андрей …
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13 июля 2016, 02:43