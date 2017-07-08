В блогах: про клуб самарских шахматистов … Блогер Наталья Ширяева рассказала , что в Самаре у шахматистов есть собственный клуб. "Это небольшое уютное и атмосферное место, которое находится в старой части города (на улице Красноармейской), существует уже несколько лет. Здесь продумана каждая деталь, нет ничего лишнего и