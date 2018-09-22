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Материалы по теме:

Обгоревший труп мужчины нашли в Сызрани около теплотрассы

Обгоревший труп мужчины нашли в Сызрани около теплотрассы

Установить личность пострадавшего пока не удалось: тело сильно обгорело.

Следователи смогли только установить, что мужчина скончался около 2-х дней назад. Он был одет в синие спортивные штаны и коричневые кроссовки. Возраст также определить пока не удалось: идентификации мешают сильнейшие 
22 сентября 2018, 03:17
Полицейские выяснили, чей скелет был найден на одном из островов под Сызранью

Полицейские выяснили, чей скелет был найден на одном из островов под Сызранью

Полицейские установили личность человека, чей скелет был найден летом на одном из волжских островов недалеко от Сызрани. Как только стало известно о его обнаружении, к правоохранителям обратилась женщина, сообщившая, что погибший может быть ее родственником. Проведенный анализ ДНК подтвердил данную 
19 сентября 2018, 02:01
Три человека пострадали в аварии с тремя машинами под Сызранью

Три человека пострадали в аварии с тремя машинами под Сызранью

Крупное ДТП с тремя пострадавшими произошло в ночь на 18 сентября на трассе М-5. По данным полиции, 26-летний мужчина на «Шевроле Авео» ехал от Сызрани в сторону Тольятти. На 907-м километре дороги он вырулил на встречную полосу, и там легковушка 

18 сентября 2018, 11:58
В блогах: памятник

В блогах: памятник "черным гусарам" в Самаре

Валерий Мокштадт в «Фейсбуке» решил рассказать про новый памятник "черным гусарам", установленный в Самаре около Дома офицеров.

"Прообразом для него стал самарец, герой гусарского полка Константин Батюшков. Автор - известный самарский скульптор Иван Мельников. Мне, в принципе, памятник 
13 сентября 2018, 08:13
В Самаре установили скамейки с цитатами из произведений Маяковского

В Самаре установили скамейки с цитатами из произведений Маяковского

В воскресенье, 9 сентября, на пересечении улиц Димитрова и Стара-Загора в Кировском районе областной столицы появились новые арт-объекты. Как рассказали в Твиттере местные жители,  выпускники и учащиеся ДШИ №8 "Радуга" изготовили и расписали несколько скамеек в «стиле русского революционного 
10 сентября 2018, 01:55
В Фабрике-кухне в Самаре откроется филиал Третьяковки

В Фабрике-кухне в Самаре откроется филиал Третьяковки

В здании Фабрики-кухни на улице Ново-Садовой в Самаре разместят филиал Третьяковской галереи. Об этом рассказал в четверг, 6 сентября, во время рабочего визита в наш город и.о. министра культуры России Николай Малаков.
 
- Считаю, что филиалу Третьяковской галереи здесь быть! 
6 сентября 2018, 04:56
В Сызрани мужчина спас мальчика за секунду до падения в колодец

В Сызрани мужчина спас мальчика за секунду до падения в колодец

Быстрая реакция жителя Сызрани помогла спасти маленького мальчика от несчастного случая. Мужчина по имени Иван заметил, как ребенок наступил ногой на деревянную крышку колодца, расположенного около детсада на улице Циолковского, и провалился. Не теряя ни секунды, горожанин в пару прыжков 
6 сентября 2018, 11:11
В День города в музеях Самары можно побывать бесплатно

В День города в музеях Самары можно побывать бесплатно

В День города, 9 сентября, постоянные экспозиции самарских музеев можно увидеть совершенно бесплатно. Как сообщили в городском департаменте культуры, в акции участвуют 10 музеев: Детская картинная галерея, «Самара Космическая», Музей истории города Самары имени М.Д.Челышова, Самарский литературно-мемориальный музей имени М.Горького, 
5 сентября 2018, 11:17
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