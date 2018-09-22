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Обгоревший труп мужчины нашли в Сызрани около теплотрассы
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22 сентября 2018, 03:17
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Полицейские выяснили, чей скелет был найден на одном из островов под Сызранью
Полицейские установили личность человека, чей скелет был найден летом на одном из волжских островов недалеко от Сызрани. Как только стало известно о его обнаружении, к правоохранителям обратилась женщина, сообщившая, что погибший может быть ее родственником. Проведенный анализ ДНК подтвердил данную …
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19 сентября 2018, 02:01
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Три человека пострадали в аварии с тремя машинами под Сызранью
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18 сентября 2018, 11:58
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В блогах: памятник "черным гусарам" в Самаре
Валерий Мокштадт в «Фейсбуке» решил рассказать про новый памятник "черным гусарам", установленный в Самаре около Дома офицеров.
"Прообразом для него стал самарец, герой гусарского полка Константин Батюшков. Автор - известный самарский скульптор Иван Мельников. Мне, в принципе, памятник …
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13 сентября 2018, 08:13
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В Самаре установили скамейки с цитатами из произведений Маяковского
В воскресенье, 9 сентября, на пересечении улиц Димитрова и Стара-Загора в Кировском районе областной столицы появились новые арт-объекты. Как рассказали в Твиттере местные жители, выпускники и учащиеся ДШИ №8 "Радуга" изготовили и расписали несколько скамеек в «стиле русского революционного …
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10 сентября 2018, 01:55
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В Фабрике-кухне в Самаре откроется филиал Третьяковки
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6 сентября 2018, 04:56
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В Сызрани мужчина спас мальчика за секунду до падения в колодец
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6 сентября 2018, 11:11
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В День города в музеях Самары можно побывать бесплатно
В День города, 9 сентября, постоянные экспозиции самарских музеев можно увидеть совершенно бесплатно. Как сообщили в городском департаменте культуры, в акции участвуют 10 музеев: Детская картинная галерея, «Самара Космическая», Музей истории города Самары имени М.Д.Челышова, Самарский литературно-мемориальный музей имени М.Горького, …
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5 сентября 2018, 11:17