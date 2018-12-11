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В Тольятти 18-летний лихач без прав устроил гонки с полицейскими
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11 декабря 2018, 03:17
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Жители 60 домов в Куйбышевском районе остались без холодной воды
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11 декабря 2018, 02:44
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Рухнул с третьего этажа: во время ссоры самарец выкинул гостя из окна
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11 декабря 2018, 02:29
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Облава в бане: в Самаре задержали жриц любви
Сотрудники уголовного розыска из Самары нагрянули с проверкой в один из банно-гостиничных комплексов Кировского района, где посетителям оказывались интим-услуги. Полицейские задержали трех девушек, подозреваемых в занятии проституцией, и мужчину, который привез их в заведение. Одна из них уроженка соседней области, …
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11 декабря 2018, 12:45
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Баскетболисты «Самары» разгромили МБА
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19 ноября 2018, 10:58
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Владимир Аветисян избран новым президентом федерации баскетбола Самарской области
Владимир Аветисян возглавил федерацию баскетбола Самарской области. В понедельник его кандидатуру единогласно одобрили на общем отчетно-выборном собрании этой общественной организации. Федерация баскетбола Самарской области лишилась своего президента в сентябре этого года, когда из жизни ушел ее глава, председатель губернской думы …
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12 ноября 2018, 09:46
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Президентом Федерации баскетбола Самарской области стал Владимир Аветисян
В эти минуты в губернской столице проходит общее Отчетно-выборное собрание членов Федерации баскетбола Самарской области. Основной вопрос повестки дня - досрочные выборы президента Федерации. Напомним, занимавший этот пост Виктор Сазонов скончался в ночь на 20 сентября после продолжительной болезни. На …
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12 ноября 2018, 02:57
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Баскетболисты «Самары» потерпели первое поражение в этом сезоне
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1 ноября 2018, 12:44