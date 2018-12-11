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Материалы по теме:

В Тольятти 18-летний лихач без прав устроил гонки с полицейскими

В Тольятти 18-летний лихач без прав устроил гонки с полицейскими

В полицию обратился житель Тольятти, который рассказал, что в районе дома № 34 на площади Свободы едет автомобиль ВАЗ 2115, водитель которого, предположительно, может быть пьян. Экипаж ДПС попытался остановить легковушку, но не тут-то было: шофер попробовал скрыться, инспектора ГИБДД 
11 декабря 2018, 03:17
Жители 60 домов в Куйбышевском районе остались без холодной воды

Жители 60 домов в Куйбышевском районе остались без холодной воды

Во вторник, 11 декабря, из-за порыва на водоводе диаметром 300 миллиметров и 700 миллиметров в поселке Озерный и Кирзавод № 6 была отключена подача холодной воды в 60 многоквартирных домов. 
 
- Ремонтные работы ведёт Автодорстрой, планируемое время завершения - 12:00 
11 декабря 2018, 02:44
Рухнул с третьего этажа: во время ссоры самарец выкинул гостя из окна

Рухнул с третьего этажа: во время ссоры самарец выкинул гостя из окна

Прохожие нашли под окнами одного из домов по улице Победы мужчину с многочисленными травмами и ссадинами. Пострадавший лежал в снегу. Очевидцы тут же позвонили в полицию и «скорую помощь».

Оперативно-следственная группа опросила жителей дома, и выяснилось, что 34-летний потерпевший 
11 декабря 2018, 02:29
Облава в бане: в Самаре задержали жриц любви

Облава в бане: в Самаре задержали жриц любви

Сотрудники уголовного розыска из Самары нагрянули с проверкой в один из банно-гостиничных комплексов Кировского района, где посетителям оказывались интим-услуги. Полицейские задержали трех девушек, подозреваемых в занятии проституцией, и мужчину, который привез их в заведение. Одна из них уроженка соседней области, 
11 декабря 2018, 12:45
Баскетболисты «Самары» разгромили МБА

Баскетболисты «Самары» разгромили МБА

В воскресенье, 18 ноября, баскетболисты «Самары» в очередном матче чемпионата Суперлиги на своей площадке выиграли у столичного клуба МБА со счетом 77:54.  
 
- Эта победа позволит самарцам укрепить свои позиции в лидирующей группе - сейчас наша команда входит в тройку лидеров 
19 ноября 2018, 10:58
Владимир Аветисян избран новым президентом федерации баскетбола Самарской области

Владимир Аветисян избран новым президентом федерации баскетбола Самарской области

Владимир Аветисян возглавил федерацию баскетбола Самарской области. В понедельник его кандидатуру единогласно одобрили на общем отчетно-выборном собрании этой общественной организации. Федерация баскетбола Самарской области лишилась своего президента в сентябре этого года, когда из жизни ушел ее глава, председатель губернской думы 
12 ноября 2018, 09:46
Президентом Федерации баскетбола Самарской области стал Владимир Аветисян

Президентом Федерации баскетбола Самарской области стал Владимир Аветисян

В эти минуты в губернской столице проходит общее Отчетно-выборное собрание членов Федерации баскетбола Самарской области. Основной вопрос повестки дня - досрочные выборы президента Федерации. Напомним, занимавший этот пост Виктор Сазонов скончался в ночь на 20 сентября после продолжительной болезни. На 
12 ноября 2018, 02:57
Баскетболисты «Самары» потерпели первое поражение в этом сезоне

Баскетболисты «Самары» потерпели первое поражение в этом сезоне

В среду, 31 октября, в матче лидеров чемпионата Суперлиги «Самара» проиграла первый раз в этом сезоне. На своей площадке она уступила «Темп-СУМЗ-УГМК» со счетом 62:70. Почти весь матч гости играли более активно, постоянно перехватывали инициативу. За полторы минуты до конца 
1 ноября 2018, 12:44
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