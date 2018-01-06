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Испортили людям праздник: В Тольятти двое воров украли подъездную гирлянду и попали на видео
В ночь со среды на четверг, с 27 на 28 декабря, около 2:00 в Тольятти на улице Ворошилова, дом 31 произошла "самая дерзкая и кощунственная кража года", иронизирует портал Прогород. Там двое молодых пацанов похитили гирлянду. Инцидент попал на …
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31 декабря 2017, 05:02
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Самарцы добровольно сдали оружия на 193 тысячи рублей
В управлении Росгвардии по Самарской области подвели итоги операции «Оружие» в 2017 году, проведенной совместно с полицией. Общая сумма вознаграждений, заплаченных самарцам, которые добровольно сдали оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, составила более 193 тысяч рублей. Граждане принесли силовикам 19 единиц …
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28 декабря 2017, 07:02
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Под Тольятти разнорабочий украл две тонны семечек на 10 тысяч рублей
В Самарской области разнорабочий украл почти две тонны семечек, сообщили в правоохранительных органах. Преступление было совершено под Тольятти, в селе Севрюкаево Ставропольского района. Семена подсолнечника пропали из ангара. Полицейские выяснили, что вор пролез в помещение через окно, отогнув лист фанеры. …
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26 декабря 2017, 02:16
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В Самаре клиент почты вместо заказанного в Сети телефона получил мыло
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22 декабря 2017, 11:15
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В Сызрани Росгвардия поймала объявленного в розыск беглеца
В Сызрани Росгвардия поймала объявленного в федеральный розыск беглеца, который уклонялся от назначенных судом исправительных работ. Мужчину, подходящего под описание разыскиваемого злоумышленника, на улице Красной заметили патрульные из экипажа вневедомственной охраны. Ранее было получено сообщение о краже из частного дома.
«Установив …
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22 декабря 2017, 10:49
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В Самаре женщина на работе украла у коллеги деньги с банковской карты
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19 декабря 2017, 01:35
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В Самарской области Росгвардия поймала вора в женской шубе
В Самарской области Росгвардия задержала предполагаемого вора в женской шубе. Инцидент произошел в городе Отрадный. Сотрудники вневедомственной охраны во время патрулирования обратили внимание на мужчину, на котором была женская шуба. Силовики, представившись, обратились к прохожему, поинтересовавшись все ли у него …
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18 декабря 2017, 11:34
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Самарская область более пяти лет лидирует в ПФО по числу наркоманов
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13 декабря 2017, 05:55
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В квартире 37-летнего самарца нашли шкаф с наркотиками
В Самаре полицейские нашли в квартире 37-летнего горожанина шкаф с наркотиками. Мужчину задержали на улице Стара-Загора в ходе операции, проведенной сотрудниками МВД из управления по контролю за оборотом наркотиков. Силовики нашли у мужчины вещество серо-белого цвета. Проведенная экспертиза показала, что …
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13 декабря 2017, 01:17
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В Тольятти Росгвардия задержала вора с перфоратором
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13 декабря 2017, 12:54
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В Самаре осужденному пытались пронести наркотики в бритвенном станке
В Самаре в лечебное исправительное учреждение №4, которое находится на Заводском шоссе, осужденному пытались пронести наркотики в бритвенном станке. Подозрительное вещество белого цвета обнаружили в свертке, который заключенному передал посетитель.
«Порошок – предположительно героин, пытались передать ухищренным способом внутри ручки бритвенного …
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5 декабря 2017, 09:08
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В Самаре таможенники нашли наркотики в посылках с шампунями
Самарская таможня сообщила об итогах работы за три квартала 2017 года. Зафиксировано 57 фактов контрабанды наркотических средств. Общая масса изъятых веществ превышает 5,6 килограмма. Таможенники нашли наркотики в посылках с шампунями и с другими средствами гигиены.
«Возбуждено 3 уголовных дела по …
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24 ноября 2017, 12:49