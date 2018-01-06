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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 декабря 2017г 
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Испортили людям праздник: В Тольятти двое воров украли подъездную гирлянду и попали на видео

Испортили людям праздник: В Тольятти двое воров украли подъездную гирлянду и попали на видео

В ночь со среды на четверг, с 27 на 28 декабря, около 2:00 в Тольятти на улице Ворошилова, дом 31 произошла "самая дерзкая и кощунственная кража года", иронизирует портал Прогород. Там двое молодых пацанов похитили гирлянду. Инцидент попал на 
31 декабря 2017, 05:02
Самарцы добровольно сдали оружия на 193 тысячи рублей

Самарцы добровольно сдали оружия на 193 тысячи рублей

В управлении Росгвардии по Самарской области подвели итоги операции «Оружие» в 2017 году, проведенной совместно с полицией. Общая сумма вознаграждений, заплаченных самарцам, которые добровольно сдали оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, составила более 193 тысяч рублей. Граждане принесли силовикам 19 единиц 

28 декабря 2017, 07:02
Под Тольятти разнорабочий украл две тонны семечек на 10 тысяч рублей

Под Тольятти разнорабочий украл две тонны семечек на 10 тысяч рублей

В Самарской области разнорабочий украл почти две тонны семечек, сообщили в правоохранительных органах. Преступление было совершено под Тольятти, в селе Севрюкаево Ставропольского района. Семена подсолнечника пропали из ангара. Полицейские выяснили, что вор пролез в помещение через окно, отогнув лист фанеры. 
26 декабря 2017, 02:16
В Самаре клиент почты вместо заказанного в Сети телефона получил мыло

В Самаре клиент почты вместо заказанного в Сети телефона получил мыло

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудника почтовой службы, который, по версии следствия, подменил содержимое посылки. В результате клиент почты вместе заказанного в Сети телефона получил мыло. Подозреваемому 30 лет. Его обвиняют в краже. Уголовное дело направлено в 

22 декабря 2017, 11:15
В Сызрани Росгвардия поймала объявленного в розыск беглеца

В Сызрани Росгвардия поймала объявленного в розыск беглеца

В Сызрани Росгвардия поймала объявленного в федеральный розыск беглеца, который уклонялся от назначенных судом исправительных работ. Мужчину, подходящего под описание разыскиваемого злоумышленника, на улице Красной заметили патрульные из экипажа вневедомственной охраны. Ранее было получено сообщение о краже из частного дома.

«Установив 

22 декабря 2017, 10:49
В Самаре женщина на работе украла у коллеги деньги с банковской карты

В Самаре женщина на работе украла у коллеги деньги с банковской карты

В Самаре полицейские раскрыли хищение денег с банковской карты. Потерпевшая – 54-летняя жительница города. Потерпевшая рассказала, что пришла на работу и оставила в гардеробе сумку и верхнюю одежду. Через несколько часов она получила смс: с ее карты списали 9 тысяч 

19 декабря 2017, 01:35

В Самарской области Росгвардия поймала вора в женской шубе

В Самарской области Росгвардия поймала вора в женской шубе

В Самарской области Росгвардия задержала предполагаемого вора в женской шубе. Инцидент произошел в городе Отрадный. Сотрудники вневедомственной охраны во время патрулирования обратили внимание на мужчину, на котором была женская шуба. Силовики, представившись, обратились к прохожему, поинтересовавшись все ли у него 

18 декабря 2017, 11:34
Самарская область более пяти лет лидирует в ПФО по числу наркоманов

Самарская область более пяти лет лидирует в ПФО по числу наркоманов

Самарская область более 5 лет лидирует в Приволжском Федеральном округе по числу наркоманов. Глава региона Дмитрий Азаров уже не раз поднимал этот вопрос на федеральном уровне - обсуждал с заместителем прокурора РФ Сергеем Зайцевым. Пришли к выводу, что деньги, направляемые 

13 декабря 2017, 05:55
В квартире 37-летнего самарца нашли шкаф с наркотиками

В квартире 37-летнего самарца нашли шкаф с наркотиками

В Самаре полицейские нашли в квартире 37-летнего горожанина шкаф с наркотиками. Мужчину задержали на улице Стара-Загора в ходе операции, проведенной сотрудниками МВД из управления по контролю за оборотом наркотиков. Силовики нашли у мужчины вещество серо-белого цвета. Проведенная экспертиза показала, что 

13 декабря 2017, 01:17
В Тольятти Росгвардия задержала вора с перфоратором

В Тольятти Росгвардия задержала вора с перфоратором

В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали предполагаемого вора. В руках мужчины был перфоратор. Стражи порядка как раз направлялись в квартиру заявителя, у которого похитили электроинструмент. Кража была совершена в доме на Майском проезде. Владелец имущества оценил ущерб в 11 тысяч рублей.

«К 

13 декабря 2017, 12:54
В Самаре осужденному пытались пронести наркотики в бритвенном станке

В Самаре осужденному пытались пронести наркотики в бритвенном станке

В Самаре в лечебное исправительное учреждение №4, которое находится на Заводском шоссе, осужденному пытались пронести наркотики в бритвенном станке. Подозрительное вещество белого цвета обнаружили в свертке, который заключенному передал посетитель.

«Порошок – предположительно героин, пытались передать ухищренным способом внутри ручки бритвенного 

5 декабря 2017, 09:08
В Самаре таможенники нашли наркотики в посылках с шампунями

В Самаре таможенники нашли наркотики в посылках с шампунями

Самарская таможня сообщила об итогах работы за три квартала 2017 года. Зафиксировано 57 фактов контрабанды наркотических средств. Общая масса изъятых веществ превышает 5,6 килограмма. Таможенники нашли наркотики в посылках с шампунями и с другими средствами гигиены.

«Возбуждено 3 уголовных дела по 

24 ноября 2017, 12:49
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