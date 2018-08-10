Три года «строгача» дали телефонному мошеннику из Самары, обиравшему старушек В Самаре вынесли приговор 33-летнему мужчине, которого обвиняли в телефонных мошенничествах. Теперь он проведет в колонии строгого режима 3 года и 6 месяцев. Приговор вступил в силу, сообщили в региональном ГУ МВД. … Неоднократно судимый за мошенничества, грабежи, кражи, нападения мужчина решил