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«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
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Материалы по теме:

Фестиваль «Классика OPEN FEST» пройдет в Тольятти

Фестиваль «Классика OPEN FEST» пройдет в Тольятти

С 11 по 26 августа в Тольятти пройдет Летняя сессия международного симфонического оркестра. В нем будут играть музыканты из многих городов России и Сирийской Арабской республики, Донецкой и Луганской народных республик, Испании, Узбекистана, Казахстана.

 

В сессии международного симфонического оркестра Поволжья примут 

10 августа 2018, 11:21
Три года «строгача» дали телефонному мошеннику из Самары, обиравшему старушек

Три года «строгача» дали телефонному мошеннику из Самары, обиравшему старушек

В Самаре вынесли приговор 33-летнему мужчине, которого обвиняли в телефонных мошенничествах. Теперь он проведет в колонии строгого режима 3 года и 6 месяцев. Приговор вступил в силу, сообщили в региональном ГУ МВД. 
 
Неоднократно судимый за мошенничества, грабежи, кражи, нападения мужчина решил 
10 августа 2018, 10:48
В Сызрани ветврач выдал липовые документы на 4 тонны рыбы и 3 тонны раков

В Сызрани ветврач выдал липовые документы на 4 тонны рыбы и 3 тонны раков

Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте поймали на взяточничестве работника центра ветеринарии и безопасности продовольствия. По материалам правоохранителей, он вносил заведомо ложные сведения в ветеринарные свидельства, которые давали право на перевозку рыбы и подтверждали ее безопасность.

По версии 
10 августа 2018, 10:19
Вновь ограничили движение грузовиков на трассе М-5 в Самарской области

Вновь ограничили движение грузовиков на трассе М-5 в Самарской области

В Самарской губернии снова введены ограничения на движение большегрузов по дороге М-5. Мера коснулась участка от Тольятти до Сызрани с 889 по 977 километр. Ограничения распространяются на грузовики массой более 3,5 тонн и габаритами шире 3 метров 40 сантиметров. Проезд 

10 августа 2018, 09:39
Самарская область попала в тройку лидеров в России по количеству опасных участков на дорогах

Самарская область попала в тройку лидеров в России по количеству опасных участков на дорогах

Самарская область попала в тройку регионов России с самым большим количеством опасных участков дорог. Эксперты изучили данные ГИБДД о местах концентрации аварий, наличии камер фото- и видеофиксации, а также о мерах, которыми местные власти пытаются исправить ситуацию.Как сообщилив Общероссийском народном 
9 августа 2018, 11:24
На трассе в Самарской области «тринадцатая» столкнулась с грузовиком и влетела в ограждение

На трассе в Самарской области «тринадцатая» столкнулась с грузовиком и влетела в ограждение

В Самарской области полицейские ведут проверку ДТП на трассе Москва - Челябинск. Авария произошла рано утром 7 августа. На 1030 километре трассы Москва - Челябинск 35-летний автомобилист на ВАЗ-21130 ехал в направлении Челябинска со стороны российской столицы. 

По предварительным 
9 августа 2018, 10:27
Пассажир неизвестного авто травмировал велосипедиста дверью в Самаре

Пассажир неизвестного авто травмировал велосипедиста дверью в Самаре

Полицейские ищут в Самаре неизвестного водителя, в ДТП с которым пострадал велосипедист. Это случилось 6 августа в 15:30.

Неустановленный водитель остановился на запрещающий сигнал светофора напротив дома № 86 А на улице Ново-Вокзальной. Когда пассажир легковушки открыл переднюю дверь, 
8 августа 2018, 08:08
«КамАЗ» разнес на куски фургон со сладостями под Сызранью

«КамАЗ» разнес на куски фургон со сладостями под Сызранью

8 августа в Сызранском районе произошло ДТП, участниками которого стали сразу три автомобиля. Все случилось на так называемом «шигонском перекрестке». Фургон на базе ВАЗ-2107 с грузом конфет сворачивал с федеральной трассы на дорогу в сторону Шигон. Водитель машины начал объезжать 
8 августа 2018, 02:05
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