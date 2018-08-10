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Фестиваль «Классика OPEN FEST» пройдет в Тольятти
С 11 по 26 августа в Тольятти пройдет Летняя сессия международного симфонического оркестра. В нем будут играть музыканты из многих городов России и Сирийской Арабской республики, Донецкой и Луганской народных республик, Испании, Узбекистана, Казахстана.
В сессии международного симфонического оркестра Поволжья примут …
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10 августа 2018, 11:21
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Три года «строгача» дали телефонному мошеннику из Самары, обиравшему старушек
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10 августа 2018, 10:48
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В Сызрани ветврач выдал липовые документы на 4 тонны рыбы и 3 тонны раков
Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте поймали на взяточничестве работника центра ветеринарии и безопасности продовольствия. По материалам правоохранителей, он вносил заведомо ложные сведения в ветеринарные свидельства, которые давали право на перевозку рыбы и подтверждали ее безопасность.
По версии …
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10 августа 2018, 10:19
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Вновь ограничили движение грузовиков на трассе М-5 в Самарской области
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10 августа 2018, 09:39
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Самарская область попала в тройку лидеров в России по количеству опасных участков на дорогах
Самарская область попала в тройку регионов России с самым большим количеством опасных участков дорог. Эксперты изучили данные ГИБДД о местах концентрации аварий, наличии камер фото- и видеофиксации, а также о мерах, которыми местные власти пытаются исправить ситуацию.Как сообщилив Общероссийском народном …
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9 августа 2018, 11:24
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На трассе в Самарской области «тринадцатая» столкнулась с грузовиком и влетела в ограждение
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9 августа 2018, 10:27
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Пассажир неизвестного авто травмировал велосипедиста дверью в Самаре
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8 августа 2018, 08:08
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«КамАЗ» разнес на куски фургон со сладостями под Сызранью
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8 августа 2018, 02:05