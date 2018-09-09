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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Материалы по теме:

Дмитрий Азаров: Уверен, что жители Самарской области исполнят свой гражданский долг

Дмитрий Азаров: Уверен, что жители Самарской области исполнят свой гражданский долг

День выборов в Самарской области в самом разгаре. Явка на 12 часов дня по выборам губернатора составила почти 19% -проголосовали 445 тысяч избирателей. По выборам в Госдуму - чуть больше 17%, в абсолютных цифрах это более 80.000 человек. 

«Если говорить только 

9 сентября 2018, 02:38
Председатель Облизбиркома Вадим Михеев рассказал о явке на выборы на 12:00

Председатель Облизбиркома Вадим Михеев рассказал о явке на выборы на 12:00

Председатель Избирательной комиссии Самарской области озвучил данные о явке граждан на выборы по состоянию на 12:00. По выборам губернатора она составляет 18,76% или 444 779 избирателей. Явка по довыборам в Госдуму — 17,15% или 80 003 избирателя.

«Если говорить 
9 сентября 2018, 01:24
Появились первые данные о явке на выборах в Самарской области

Появились первые данные о явке на выборах в Самарской области



Избирательные участки в Самарской области 9 сентября открылись синхронно в 8 утра. Традиционно первые часы считаются пиковыми по числу голосующих. Всего воспользоваться своим законным правом могут 2,4 млн. граждан, зарегистрированных в 
9 сентября 2018, 12:27
Долг исполнил: Дмитрий Азаров проголосовал на выборах в Самарской области

Долг исполнил: Дмитрий Азаров проголосовал на выборах в Самарской области

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров проголосовал на выборах. Глава региона пришел на избирательный участок №2918, расположенном в здании школы №132. На участок Дмитрий Азаров пришел  приподнятом настроении. Опустив свой бюллетень в КОИБ, он пообщался с работниками избирательного участка и 
9 сентября 2018, 11:51
В Самаре запустили подсветку у ракеты-носителя на проспекте Ленина

В Самаре запустили подсветку у ракеты-носителя на проспекте Ленина

В субботу, 8 сентября, в Самаре запустили художественную иллюминацию ракеты-носителя «Союз», расположенной на проспекте Ленина около музея «Самара Космическая». 
 
- Инициатива ветеранов ракетно-космической отрасли воплотилась в жизнь, - сообщили представители мэрии Самары.
 
Напомним, что за необходимое оборудование — 53  светодиодных 
9 сентября 2018, 09:33
Спикер Гордумы Самары Алексей Дегтев проголосовал на выборах

Спикер Гордумы Самары Алексей Дегтев проголосовал на выборах

В числе первых самарцев, которые пришли на избирательные участки, стал спикер Гордумы Алексей Дегтев. Он исполнил свой гражданский долг на участке, расположенном на улице Радонежской.

Напомним, в это воскресенье в Самарской области избираются губернатор, депутат Госдумы и члены представительных 
9 сентября 2018, 09:17
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