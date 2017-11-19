Движение автомобилей по Луначарского в районе Московского шоссе планируют открыть уже на этой неделе Движение автомобилей по улице Луначарского в районе Московского шоссе, по данным источников ТЕРРЫ, должны открыть уже на этой неделе. И если водители, уставшие от пробок, смогут вздохнуть относительно свободно, то у пассажиров и сотрудников метро может возникнуть ряд новых неудобств. …