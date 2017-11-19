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«Бункер S» Эфир передачи от 14 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 ноября 2017г 
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В Самаре на Московском шоссе авто разорвало от удара о столб

В Самаре на Московском шоссе авто разорвало от удара о столб

В ночь на четверг, 16 ноября, в Самаре легковушка врезалась в столб. ДТП произошло на Московском шоссе в районе пересечения с Ракитовским шоссе. Авто (по предварительной информации «Лада Приора») разорвало от удара о столб, рассказывают очевидцы. Фото с места аварии 
16 ноября 2017, 11:01
В Самаре выделят деньги на ремонт фонтана «Девочка и мальчик»

В Самаре выделят деньги на ремонт фонтана «Девочка и мальчик»

На ремонт Струковского сада в Самаре выделят ещё более 56,5 миллиона рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Подрядчика ищет департамент городского хозяйства и экологии мэрии Самары. Согласно техзаданию, победителю тендера до 1 мая 2018 года предстоит отремонтировать фонтан «Девочка 

16 ноября 2017, 10:29
В Самаре на ремонт парка Металлургов добавят 56 миллионов рублей

В Самаре на ремонт парка Металлургов добавят 56 миллионов рублей

Муниципальное предприятие «Парки Самары» ищет подрядчика для продолжения ремонта парка 50-летия Октября (парк Металлургов), который начали минувшим летом. Нужно очистить дно озера и отремонтировать парковый водопровод и оборудование фонтана «Царевна-Лебедь». Кроме того, должны обновить систему наружного освещения и ограду памятника 

8 ноября 2017, 11:06
Движение автомобилей по Луначарского в районе Московского шоссе планируют открыть уже на этой неделе

Движение автомобилей по Луначарского в районе Московского шоссе планируют открыть уже на этой неделе

Движение автомобилей по улице Луначарского в районе Московского шоссе, по данным источников ТЕРРЫ, должны открыть уже на этой неделе. И если водители, уставшие от пробок, смогут вздохнуть относительно свободно, то у пассажиров и сотрудников метро может возникнуть ряд новых неудобств. 

7 ноября 2017, 04:56
В Самаре начали монтировать светофоры на кольце Луначарского

В Самаре начали монтировать светофоры на кольце Луначарского

Возле станции метро «Московская», на кольце улиц Гагарина, Луначарского и Московского шоссе в четверг, 2 ноября, начали монтировать новые светофоры. Заработать в штатном режиме они должны, когда будет открыто полноценное движение по развязке с возможностью проезда по улице Луначарского – 

3 ноября 2017, 11:45
Названа новая дата открытия отремонтированного самолета-памятника «Ил-2»

Названа новая дата открытия отремонтированного самолета-памятника «Ил-2»

Открытие обновленного самолета-памятника «Ил-2», который после ремонта снова установлен на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова, состоится 6, а не 7 ноября, как сообщалось ранее. Об этом проинформировала пресс-служба областного правительства.

Напомним, отремонтированный самолет уже установили на постамент, его 
2 ноября 2017, 03:18
В Самаре отремонтируют особняк Фон Вакано

В Самаре отремонтируют особняк Фон Вакано

Самарское реготделение фонда социального страхования объявило конкурс на капитальный ремонт кровли и фасада известного особняка Альфреда фон Вакано. Это здание является объектом культурного наследия и находится в исторической части города по адресу: улица Шостаковича, дом 3. Сейчас там базируется соцстрах. 

2 ноября 2017, 02:50
На ремонт трассы из Самары в Казахстан придут деньги из федеральной казны

На ремонт трассы из Самары в Казахстан придут деньги из федеральной казны

Федеральную трассу А-300, соединяющую Самару с Казахстаном и проходящую через Большеглушицкий район, отремонтируют. Деньги на приведение в порядок 11 километров этой дороги придут из федерального бюджета. Сумма пока не уточняется, но известно, что разрешение на проведение работ после рассмотрения проектной 

2 ноября 2017, 11:29
Самарец предложил уложить плитку на футбольной арене

Самарец предложил уложить плитку на футбольной арене

Блогер shabash91 иронизирует: "Друзья, для нас с вами есть очередная отличная новость, - пишет он - Пешеходные дорожки на площади Славы вымостят тротуарной плиткой. У нас полгорода в плитке - улицы, площадь Славы, скверы, набережная, площадь Куйбышева. Считаю это замечательным, 
14 сентября 2017, 10:01
В блогах: самарцев заставили «прыгать и матюкаться»

В блогах: самарцев заставили «прыгать и матюкаться»

Блогер 63ru рассказывает, что в Самаре уже проваливается плитка. "Вот вам и первые ласточки торопливого и бессмысленного самарского плиточного сумасшествия. Перед вами фото свежеотремонтированного новой плиткой участка тротуара на одной из центральных улиц Самары: рядом "белый дом" и Губдума. 
7 августа 2017, 07:25
Фото в блогах: с самарских тротуаров начала исчезать плитка

Фото в блогах: с самарских тротуаров начала исчезать плитка

Блогер Евгений Синюков задается вопросом, сколько живет тротуарная плитка? "В 2013 году ремонтировали Полевой спуск, ту его часть, что от ул. Молодогвардейской до Волжского проспекта", - рассказывает блогер. "Администрация совместно с "Роснефтью" произвела ремонт. Работы велись основательно, из более 
28 июня 2017, 09:00
На стадионе «Самара Арена» уложат рязанскую плитку

На стадионе «Самара Арена» уложат рязанскую плитку

Пешеходная зона от входа на новый стадион «Самара Арена» до трибун будет выложена квадратной гранитной плиткой размером 80 на 80 сантиметров. Она будет иметь 4 оттенка, преимущественно серых и темных тонов. Изготовлением плитки займется рязанская компания «Каменный век».

Прогулочные дорожки и 

22 июня 2017, 03:10
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