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В Самаре на Московском шоссе авто разорвало от удара о столб
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16 ноября 2017, 11:01
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В Самаре выделят деньги на ремонт фонтана «Девочка и мальчик»
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16 ноября 2017, 10:29
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В Самаре на ремонт парка Металлургов добавят 56 миллионов рублей
Муниципальное предприятие «Парки Самары» ищет подрядчика для продолжения ремонта парка 50-летия Октября (парк Металлургов), который начали минувшим летом. Нужно очистить дно озера и отремонтировать парковый водопровод и оборудование фонтана «Царевна-Лебедь». Кроме того, должны обновить систему наружного освещения и ограду памятника …
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8 ноября 2017, 11:06
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Движение автомобилей по Луначарского в районе Московского шоссе планируют открыть уже на этой неделе
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7 ноября 2017, 04:56
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В Самаре начали монтировать светофоры на кольце Луначарского
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3 ноября 2017, 11:45
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Названа новая дата открытия отремонтированного самолета-памятника «Ил-2»
Открытие обновленного самолета-памятника «Ил-2», который после ремонта снова установлен на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова, состоится 6, а не 7 ноября, как сообщалось ранее. Об этом проинформировала пресс-служба областного правительства.
Напомним, отремонтированный самолет уже установили на постамент, его …
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2 ноября 2017, 03:18
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В Самаре отремонтируют особняк Фон Вакано
Самарское реготделение фонда социального страхования объявило конкурс на капитальный ремонт кровли и фасада известного особняка Альфреда фон Вакано. Это здание является объектом культурного наследия и находится в исторической части города по адресу: улица Шостаковича, дом 3. Сейчас там базируется соцстрах. …
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2 ноября 2017, 02:50
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На ремонт трассы из Самары в Казахстан придут деньги из федеральной казны
Федеральную трассу А-300, соединяющую Самару с Казахстаном и проходящую через Большеглушицкий район, отремонтируют. Деньги на приведение в порядок 11 километров этой дороги придут из федерального бюджета. Сумма пока не уточняется, но известно, что разрешение на проведение работ после рассмотрения проектной …
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2 ноября 2017, 11:29
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Самарец предложил уложить плитку на футбольной арене
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14 сентября 2017, 10:01
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В блогах: самарцев заставили «прыгать и матюкаться»
Блогер 63ru рассказывает, что в Самаре уже проваливается плитка. "Вот вам и первые ласточки торопливого и бессмысленного самарского плиточного сумасшествия. Перед вами фото свежеотремонтированного новой плиткой участка тротуара на одной из центральных улиц Самары: рядом "белый дом" и Губдума. …
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7 августа 2017, 07:25
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Фото в блогах: с самарских тротуаров начала исчезать плитка
Блогер Евгений Синюков задается вопросом, сколько живет тротуарная плитка? "В 2013 году ремонтировали Полевой спуск, ту его часть, что от ул. Молодогвардейской до Волжского проспекта", - рассказывает блогер. "Администрация совместно с "Роснефтью" произвела ремонт. Работы велись основательно, из более …
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28 июня 2017, 09:00
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На стадионе «Самара Арена» уложат рязанскую плитку
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22 июня 2017, 03:10