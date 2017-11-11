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В сети появился видеоролик о строительстве трамвайной линии до стадиона “Самара Арена”
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21 августа 2017, 11:37
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Срок ввода в эксплуатацию стадиона "Самара Арена" перенесен на 2018 год
Аналогичное решение принято в отношении стадиона в Калининграде. Об этом говорится в постановлении правительства России, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
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19 апреля 2017, 06:40
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Кто получит миллиард за новые трамвайные пути до «Самара Арены»
Строительством трамвайной линии на Московском шоссе - от улицы Ташкентской до нового стадиона «Самара Арена» займется компания "ВТС-Метро". Она все-таки выиграла торги, правда, со второго раза. Напомним, результаты предыдущего аукциона, к которому «ВТС-Метро» не допустили, бизнесменам пришлось оспаривать в антимонопольной …
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14 апреля 2017, 11:49
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Межведомственная комиссия будет контролировать строительство стадиона в Самаре
При Минстрое России создана межведомственная комиссия, которая будет контролировать строительство в Самаре стадиона для чемпионата мира по футболу 2018 года. Орган учредили по поручению зампреда правительства Виталия Мутко. Представители комиссии будут заниматься решением вопросов строительно-технической экспертизы, корректировки проектно-сметной документации объекта без …
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16 февраля 2017, 01:05
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Виталий Мутко проинспектировал ход строительства «Самара-Арены»
Заместитель председателя правительства России Виталий Мутко провел рабочую среду в Самаре. Он проинспектировал, как регион готовится к проведению матчей чемпионата мира.
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24 ноября 2016, 08:59
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Депутатов Самарской губернской думы не пустили на строительную площадку стадиона "Самара Арена"
Очередной скандал разгорелся вокруг будущего стадиона "Самара Арена", на котором пройдут шесть матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Депутатов Самарской губернской думы не пустили на строительную площадку, на которой они планировали провести выездное заседание комитета по культуре, спорту и молодежной …
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16 июня 2016, 01:46
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Сегодня в Самаре обсудят создание Гагарин-центра
Сегодня в Самарском государственном университете встретятся участники Научно-технического совета при губернаторе Самарской области. Главная тема заседания - создание Гагарин-центра в районе будущего стадиона к чемпионату мира по футболу в 2018 году. На встречу приедут коллеги из научных и образовательных центров …
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1 июля 2015, 10:43