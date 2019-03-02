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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
 
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором 
2 марта 2019, 10:09
90 млрд рублей в этом году потратит РЖД на локомотивы

90 млрд рублей в этом году потратит РЖД на локомотивы

РЖД до конца 2019 года потратит почти 90 млрд рублей на обновление локомотивного парка, сообщает официальный сайт перевозчика. Всего в рамках инвестиционной программы хотят закупить 674 локомотива. То есть каждая единица техники обойдется госконцерну примерно в 130 млн. Наибольшее количество 
26 февраля 2019, 10:29
«Крылья Советов» отдали Лория 20 млн и получили право приглашать новичков

«Крылья Советов» отдали Лория 20 млн и получили право приглашать новичков

Палата по разрешению споров Российского Футбольного Союза сняла запрет на регистрацию новых игроков с футбольных клубов «Рубин» (Казань) и «Крылья Советов» (Самара). Решение принято по результатам рассмотрения апелляций на санкции, в свое время наложенные на клубы из-за долгов. Казанцы не 
20 февраля 2019, 01:53
«Крылья Советов» начали в Турции с победы над датчанами

«Крылья Советов» начали в Турции с победы над датчанами

В первом контрольном матче заключительного подготовительного сбора футболисты самарского клуба «Крылья Советов» победили соперников, защищающих цвета лидера восточного дивизиона второй лиги Дании, клуба «Колдинг ИФ».

На мячи Дениса Ткачука и Антона Зиньковского, забитые на 6 и 60 минутах, датчане 
19 февраля 2019, 02:36
«Крылья Советов» улетели на заключительный сбор в Белек

«Крылья Советов» улетели на заключительный сбор в Белек

В понедельник, 18 февраля, футболисты «Крыльев Советов» вылетели из Москвы в Анталию, а затем - в Белек. Там пройдет заключительный учебно-тренировочный сбор в зимнее межсезонье. После прибытия в отель у спортсменов запланирована тренировка. Сбор продлится с 18 февраля по 1 
18 февраля 2019, 07:42
Новым тренером пляжных «Крыльев Советов» стал Эмиль Джабаров

Новым тренером пляжных «Крыльев Советов» стал Эмиль Джабаров

Новым тренером самарских пляжных «Крыльев Советов» назначен Эмиль Джабаров. Об этом рассказали в министерстве спорта Самарской области. Ранее он работал в подмосковном «Новаторе», а в 2014 голу выиграл Чемпионат и Кубок России с «Ротором-Волгоград», в 2016 - «серебро» с командой 
15 февраля 2019, 11:10
Тепловоз сошёл с рельсов в локомотивном депо «Самара»

Тепловоз сошёл с рельсов в локомотивном депо «Самара»

В Самаре сотрудники Куйбышевской транспортной прокуратуры начали проверку в связи с инцидентом, который произошёл 14 января в 15:12. В тот день в локомотивном депо «Самара» с рельсов сошёл тепловоз. 

«Как показала прокурорская проверка, предварительной причиной схода послужила невнимательность со 
18 января 2019, 11:45
«Крылья Советов» уступили «Локомотиву» в Самаре

«Крылья Советов» уступили «Локомотиву» в Самаре

В воскресенье, 19 августа, «Крылья Советов» в матче четвертого тура российской премьер-лиги принимали на стадионе «Самара Арена» столичный «Локомотив». На игру пришли 31 652 человека. Единственный гол действующего чемпиона страны волжане пропустили на 37 минуте.
 
После подачи с угла поля Евгений 
19 августа 2018, 10:52
В РПЛ может появиться стабилизационный фонд

В РПЛ может появиться стабилизационный фонд

У Российской  премьер-лиги вскоре может появиться стабилизационный фонд помощи клубам, заявил президент РПЛ Сергей Прядкин. По его словам, к руководству организации с таким предложением обратились сразу несколько команд, и оно было поддержано. Условия получения помощи будут равными для каждого клуба 

15 августа 2018, 12:35
Хоккейная «Лада» стала фарм-клубом ярославского «Локомотива»

Хоккейная «Лада» стала фарм-клубом ярославского «Локомотива»

Тольяттинский хоккейный клуб «Лада» стала фарм-клубом для ярославского «Локомотива». Команды подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве, сообщает сайт автозаводцев.

- После длительных переговоров мы подписали договор о сотрудничестве с «Локомотивом». Это взаимовыгодное соглашение, которое позволит «Ладе» привлекать игроков ярославского клуба, а хоккеисты 

24 мая 2018, 10:08
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