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От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели
Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором …
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2 марта 2019, 10:09
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90 млрд рублей в этом году потратит РЖД на локомотивы
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26 февраля 2019, 10:29
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«Крылья Советов» отдали Лория 20 млн и получили право приглашать новичков
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20 февраля 2019, 01:53
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«Крылья Советов» начали в Турции с победы над датчанами
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19 февраля 2019, 02:36
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«Крылья Советов» улетели на заключительный сбор в Белек
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18 февраля 2019, 07:42
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Новым тренером пляжных «Крыльев Советов» стал Эмиль Джабаров
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15 февраля 2019, 11:10
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Тепловоз сошёл с рельсов в локомотивном депо «Самара»
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18 января 2019, 11:45
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«Крылья Советов» уступили «Локомотиву» в Самаре
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19 августа 2018, 10:52
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В РПЛ может появиться стабилизационный фонд
У Российской премьер-лиги вскоре может появиться стабилизационный фонд помощи клубам, заявил президент РПЛ Сергей Прядкин. По его словам, к руководству организации с таким предложением обратились сразу несколько команд, и оно было поддержано. Условия получения помощи будут равными для каждого клуба …
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15 августа 2018, 12:35
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Хоккейная «Лада» стала фарм-клубом ярославского «Локомотива»
Тольяттинский хоккейный клуб «Лада» стала фарм-клубом для ярославского «Локомотива». Команды подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве, сообщает сайт автозаводцев.
- После длительных переговоров мы подписали договор о сотрудничестве с «Локомотивом». Это взаимовыгодное соглашение, которое позволит «Ладе» привлекать игроков ярославского клуба, а хоккеисты …
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24 мая 2018, 10:08
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