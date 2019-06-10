«Пьяное» ДТП в Тольятти: «Приора» перевернулась и сбила двух детей на тротуаре … В воскресенье, 9 июня, в Автограде произошла авария, в которой пострадали двое детей. В 18:20 48-летний мужчина на автомобиле «Лада Приора» ехал по бульвару Туполева со стороны Ленинского проспекта в направлении улицы Свердлова. По пути он протаранил бордюр, и легковушка