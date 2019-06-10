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Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 07.06.2019 
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Самарцам запретили выезжать в леса в выходные

Самарцам запретили выезжать в леса в выходные

Со вторника, 11 июня по 14 июня в Самарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов (5-й класс). Главное управление ГУ МЧС России по региону напоминает самарцам, что не стоит нарушать запрет на посещение лесов,  разводить костры в лесу и на 
10 июня 2019, 05:50
«Ашан» пытается получить 3 млрд рублей с собственника ТРК «Московский»

«Ашан» пытается получить 3 млрд рублей с собственника ТРК «Московский»

ООО «Ашан» подал иск в отношении ООО «Виктор и Ко Московский» - оператора самарского ТРК «Московский». С ответчика требуют взыскать более 3 млрд рублей. Как говорится в сообщении компании, «в ходе действия контракта ООО «Ашан» столкнулось с нарушениями обязательств по 
10 июня 2019, 05:14
В Самаре мотоциклист погиб в ДТП с Lada Granta

В Самаре мотоциклист погиб в ДТП с Lada Granta

В понедельник, 10 июня, в Красноглинском районе Самары произошла смертельная авария. В 14:00 на пересечении Волжского шоссе и улицы Сергея Лазо столкнулись Lada Granta и мотоцикл. Молодой человек, который управлял байком, погиб на месте, а водитель легковушки — 37-летняя женщина 
10 июня 2019, 04:38
Самарчанка задолжала 3 млн рублей за использование квартиры

Самарчанка задолжала 3 млн рублей за использование квартиры

В столице 63-го региона местная жительница задолжала за пользование квартирой 3 млн рублей. Фирма, которая сдала жилье этой даме, обратилась в суд. Квартира площадью 178 квадратных метров располагалась в престижном районе города. Служители Фемиды рассмотрели дело и встали на сторону 
10 июня 2019, 04:12
В Самаре иномарка сбила 12-летнего велосипедиста на парковке ТЦ

В Самаре иномарка сбила 12-летнего велосипедиста на парковке ТЦ

В воскресенье, 9 июня, в столице 63-го региона произошла авария, в которой пострадал велосипедист. В 12:12 36-летний мужчина ехал на иномарке «Ниссан» по парковке ТЦ «Московский» со стороны Ракитовского шоссе в направлении «Касторамы». По пути автомобилист сбил велосипедиста, сообщили в 
10 июня 2019, 01:22
«Пьяное» ДТП в Тольятти: «Приора» перевернулась и сбила двух детей на тротуаре

«Пьяное» ДТП в Тольятти: «Приора» перевернулась и сбила двух детей на тротуаре

В воскресенье, 9 июня, в Автограде произошла авария, в которой пострадали двое детей. В 18:20 48-летний мужчина на автомобиле «Лада Приора» ехал по бульвару Туполева со стороны Ленинского проспекта в направлении улицы Свердлова. По пути он протаранил бордюр, и легковушка 
10 июня 2019, 08:53
Три женщины сгорели заживо после страшного ДТП на трассе Оренбург-Самара

Три женщины сгорели заживо после страшного ДТП на трассе Оренбург-Самара

Автомобилисты сняли на видео жуткую аварию, произошедшую на трассе Оренбург-Самара. В ДТП погибли три женщины.
 
Авария произошла в районе села Новоалександровка Бузулукского района, примерно в 30 километах от границы с Самарской областью. По предварительным данным, лоб в лоб столкнулись 
9 июня 2019, 05:00
В Самаре серебристый «Крузак» повис на заборе

В Самаре серебристый «Крузак» повис на заборе

Сегодня, 9 июня,  на пересечении Московского шоссе и Советской армии произошло довольно крупное ДТП. Там столкнулись черная «Приора» и серебристый «Крузак». По словам очевидцев, обе машины всмятку. Свидетели пытаются выяснить причины произошедшего. О пострадавших не сообщается.
 
«Не хотелось бы 
9 июня 2019, 04:35
Появилось видео с места ДТП с тремя погибшими в Самарской области

Появилось видео с места ДТП с тремя погибшими в Самарской области

В Сети появилось видео с места жуткой аварии в Самарской области. Напомним, что в пятницу, 7 июня, автомобиль «Лада Ларгус» залетел под автокран, 7 человек получили ранения, трое из них погибли. Остальные были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. 
7 июня 2019, 03:12
В больнице скончался байкер, который попал в ДТП на Товарной

В больнице скончался байкер, который попал в ДТП на Товарной

В столице 63-го региона ушел из жизни мотоциклист, который поступил в больницу после аварии на Товарной. Мужчине было всего 38 лет, пишет «Волга Ньюс». Напомним, что 4 июня в 14:00 водитель, который получил права всего год назад, двигался на 
6 июня 2019, 10:02
В Самаре байкер проехал на красный и угодил в больницу

В Самаре байкер проехал на красный и угодил в больницу

Во вторник, 4 июня, в столице 63-го региона случилась авария, в которой пострадал мотоциклист. В 14:00 38-летний водитель, который получил права всего год назад, двигался на мотоцикле «Хонда» по улице Магистральной со стороны Товарной в направлении Аэропортовского шоссе. По предварительной 
5 июня 2019, 12:31
В Самаре мотоциклист врезался в металлический забор

В Самаре мотоциклист врезался в металлический забор

В четверг, 30 мая, в Железнодорожном районе Самары произошла авария с участием мотоциклиста. Примерно в 14:00 35-летняя женщина на иномарке «Форд Фокус» выезжала на дорогу с прилегающей территории напротив дома № 131 по улице Красноармейской. Она не уступила дорогу, нарушила 
31 мая 2019, 01:08

"Бойтесь, байкеры!" В Самаре открыл новый сезон мотовзвод ДПС

В Самаре открылся новый сезон работы мотовзвода ДПС, информирует ГИБДД по Самарской области. Задачи полиции на мотоциклах: надзор за дорожным движением и пресечение нарушений со стороны мотоциклистов. В технопарке подразделения – 5 мотоциклов BMW, которые могут разгоняться до 200 километров 

20 апреля 2019, 02:17
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