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Самарцам запретили выезжать в леса в выходные
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10 июня 2019, 05:50
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«Ашан» пытается получить 3 млрд рублей с собственника ТРК «Московский»
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10 июня 2019, 05:14
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В Самаре мотоциклист погиб в ДТП с Lada Granta
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10 июня 2019, 04:38
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Самарчанка задолжала 3 млн рублей за использование квартиры
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10 июня 2019, 04:12
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В Самаре иномарка сбила 12-летнего велосипедиста на парковке ТЦ
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10 июня 2019, 01:22
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«Пьяное» ДТП в Тольятти: «Приора» перевернулась и сбила двух детей на тротуаре
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10 июня 2019, 08:53
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Три женщины сгорели заживо после страшного ДТП на трассе Оренбург-Самара
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9 июня 2019, 05:00
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В Самаре серебристый «Крузак» повис на заборе
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9 июня 2019, 04:35
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Появилось видео с места ДТП с тремя погибшими в Самарской области
В Сети появилось видео с места жуткой аварии в Самарской области. Напомним, что в пятницу, 7 июня, автомобиль «Лада Ларгус» залетел под автокран, 7 человек получили ранения, трое из них погибли. Остальные были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. …
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7 июня 2019, 03:12
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В больнице скончался байкер, который попал в ДТП на Товарной
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6 июня 2019, 10:02
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В Самаре байкер проехал на красный и угодил в больницу
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5 июня 2019, 12:31
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В Самаре мотоциклист врезался в металлический забор
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31 мая 2019, 01:08
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"Бойтесь, байкеры!" В Самаре открыл новый сезон мотовзвод ДПС
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20 апреля 2019, 02:17
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