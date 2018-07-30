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В Сызрани неизвестный сбил муляж школьника
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30 июля 2018, 11:01
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«Возвращался с соревнований»: 17-летний кадет утонул на реке Сок под Самарой
В воскресенье, 29 июля, в 09:55 водолазный отряд Поисково-спасательной службы Самарской области направили по вызову в Красноярский район. Там, по словам очевидцев, на реке Сок утонул 17-летний подросток. Молодой человек учился в Удмуртском кадетском корпусе. Его команда возвращалась с соревнований …
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30 июля 2018, 09:11
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«Погиб на месте»: в Самарской области легковушка врезалась в дерево и загорелась
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29 июля 2018, 11:22
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«Неужто запах отвлек?»: Напротив самарского пивзавода перевернулась байдарка с мужчиной
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29 июля 2018, 02:22
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«Эх, была не была!»: самарец прыгнул с моста в Волгу и повредил позвоночник
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29 июля 2018, 01:48
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Видео: полицейские сняли самарца с перил моста на Ракитовском шоссе
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26 июля 2018, 12:32
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6 детей потерялись в июле на пляжах Самары
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11 июля 2018, 05:50
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На озере Казаркино под Безенчуком утонул пенсионер
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2 сентября 2017, 05:00
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В Тольятти спасли 7-месячную девочку, захлебнувшуюся в ванной
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21 января 2017, 02:44
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В заливных лугах под Новокуйбышевском утонул рыбак
Сегодня, 26 апреля, водолазы поисково-спасательного отряда Новокуйбышевска проводили поиски утонувшего рыбака, сообщает региональная ПСС.
По предварительной версии спасателей, вечером 25 апреля, двое мужчин рыбачили на лодке в заливных лугах озера Дегтярное. По неустановленной причине плавательное средство перевернулась. Рыбаки оказались …
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26 апреля 2016, 11:20
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В аквапарке Сургута утонул 8-летний ребенок
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26 марта 2015, 03:41