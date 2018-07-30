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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Водители, проезжавшие по Ракитовскому мосту на пересечении Ракитовского шоссе и Магистральной в областной столице, сообщили в полицию о ЧП. Мужчина залез на перила моста на путепроводе. Полицейские отправились к мосту и сняли человека, удерживая его за одежду. Для выяснения причин 
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6 детей потерялись в июле на пляжах Самары

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На озере Казаркино под Безенчуком утонул пенсионер

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На месте происшествия работали четверо спасателей. Они извлекли из водоема тело 60-летнего мужчины 1957 года рождения, говорится в 
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В Тольятти спасли 7-месячную девочку, захлебнувшуюся в ванной

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В заливных лугах под Новокуйбышевском утонул рыбак

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По предварительной версии спасателей, вечером 25 апреля, двое мужчин рыбачили на лодке в заливных лугах озера Дегтярное. По неустановленной причине плавательное средство перевернулась. Рыбаки оказались 
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26 марта 2015, 03:41
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