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В Самаре перекрыли улицу Ставропольскую: На дороге образовался огромный провал
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3 февраля 2019, 04:06
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В Сызрани неизвестный мастер сделал зверей из снега
В Сызрани неизвестный мастер сделал зверей из снега, передает КТВ-ЛУЧ. Сосновую аллею на Монгоре, где любят гулять горожане, украсили снежные коты, леший и мышонок. Раньше, возможно, этот же мастер «слепил» там же пса, кота и других зверей. О необычных …
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2 февраля 2019, 02:27
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Вот это «рекорд»! В Самаре фура протаранила 16 автомобилей
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2 февраля 2019, 01:57
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В Сызрани высокопоставленного полицейского оштрафовали за нежелание расследовать дело
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1 февраля 2019, 02:24
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Сызранский пенсионер украл из банкомата чужие деньги
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28 января 2019, 03:31
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На самарской станции ночью столкнулись два поезда: снегоуборочный и грузовой
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27 января 2019, 02:38
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Решение о возобновлении занятий в школах, оставшихся без отопления, примут 25 января
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24 января 2019, 06:33
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Тепло вернулось в 172 «замерзающих» дома в Самаре
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24 января 2019, 05:25
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Скандальный МУП "ЖЭС": потребители будут платить напрямую
В Сызрани с 1 января все потребители теплоресурсов перейдут на прямые расчеты с МУП "ЖЭС", цепочка посредников-перепродавцов будет упразднена. Такое принципиальное решение было принято на встрече представителей городской администрации с руководством "ЭнергосбыТ Плюс". Все предприятия, учреждения, а также население должны …
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28 декабря 2018, 11:23
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Группа подростков закидала камнями грузовой поезд на перегоне Чапаевск-Звезда
Сегодня, 6 января, в Самарской области группа подростков нашла весьма своеобразное развлечение. Они закидали камнями грузовой поезд на 1052 километре перегона Чапаевск-Звезда, передает 63.ru со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру.
Дети разбили лобовое стекло локомотива товарняка. К счастью, …
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6 января 2018, 05:01
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Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с начальником Куйбышевской железной дороги
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с начальником Куйбышевской железной дороги Рашидом Сайбаталовым. Они обсудили реализацию совместных проектов на территории Самарской области, инвестиционную программу РЖД и обеспечение перевозок болельщиков во время чемпионата мира по футболу.
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1 ноября 2017, 05:32
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В Чапаевске студентка погибла, пытаясь сделать селфи
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22 мая 2017, 08:38
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В Октябрьске сошел с рельсов поезд
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23 февраля 2014, 01:09
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