4
25
55
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 29.01.2019  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 01.02.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

В Самаре перекрыли улицу Ставропольскую: На дороге образовался огромный провал

В Самаре перекрыли улицу Ставропольскую: На дороге образовался огромный провал

Провал проезжей части случился на участке улицы Ставропольской от Ново-Вокзальной до Матросова. «К счастью» температурные ожоги горожанам на этот раз не грозят. На месте аварии льется не горячий кипяток, а холодная вода. По информации мэрии Самары, произошла утечка из колодцев 

3 февраля 2019, 04:06
В Сызрани неизвестный мастер сделал зверей из снега

В Сызрани неизвестный мастер сделал зверей из снега

В Сызрани неизвестный мастер сделал зверей из снега, передает КТВ-ЛУЧ. Сосновую аллею на Монгоре, где любят гулять горожане, украсили снежные коты, леший и мышонок. Раньше, возможно, этот же мастер «слепил» там же пса, кота и других зверей. О необычных 
2 февраля 2019, 02:27
Вот это «рекорд»! В Самаре фура протаранила 16 автомобилей

Вот это «рекорд»! В Самаре фура протаранила 16 автомобилей

Сегодня, 2 февраля, около 10 часов утра 28-летний водитель за рулем многотонного грузовика устроил крупное ДТП на окраине самарского поселка Зубчаниновка. В районе дома №78а большегруз снес сразу … 16 припаркованных автомобилей. Также «добычей» грузовика стала опора линии электропередач. Столб 
2 февраля 2019, 01:57
В Сызрани высокопоставленного полицейского оштрафовали за нежелание расследовать дело

В Сызрани высокопоставленного полицейского оштрафовали за нежелание расследовать дело

Высокопоставленного правоохранителя из Сызрани наказали рублём за нежелание исполнять свои прямые обязанности. В поле зрения силовиков попал  начальник отдела уголовного розыска Сызранского ЛО МВД России на транспорте  Руслан Курмакаев. К нему поступило заявление от «РЖД» о краже на сумму в 

1 февраля 2019, 02:24
Сызранский пенсионер украл из банкомата чужие деньги

Сызранский пенсионер украл из банкомата чужие деньги

Любитель легкой наживы из Сызрани получил проблемы с законом. История произошла на днях в одном из городских супермаркетов. Женщина подошла к банкомату, чтобы снять деньги. Внезапно ей стало плохо и она ушла. Уже дома потерпевшая прочитала в телефоне СМС о 

28 января 2019, 03:31
На самарской станции ночью столкнулись два поезда: снегоуборочный и грузовой

На самарской станции ночью столкнулись два поезда: снегоуборочный и грузовой

В ночь на воскресенье, 27 января, на станции Безымянка произошло столкновение снегоуборочного и грузового поездов.
 
В результате ЧП две платформы грузового поезда сошли с рельсов и опрокинулись, сообщает пресс-служба КбЖД В результате инцидента никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело.

27 января 2019, 02:38
Решение о возобновлении занятий в школах, оставшихся без отопления, примут 25 января

Решение о возобновлении занятий в школах, оставшихся без отопления, примут 25 января

В Самаре продолжается возврат тепла в объекты, которые остались без него из-за крупной коммунальной аварии. В том числе подключаются и школы, идет постепенный прогрев систем. Окончательное решение о возобновлении занятий будет принято в 6 утра, 25 января. Информация будет опубликована 

24 января 2019, 06:33
Тепло вернулось в 172 «замерзающих» дома в Самаре

Тепло вернулось в 172 «замерзающих» дома в Самаре

Отопление продолжает возвращаться в объекты, которые оказались в зоне крупной коммунальной аварии, произошедшей в Самаре накануне вечером. По последним данным, тепло получили 172 дома из 338, 11 детских садов, 8 школ. Об этом на заседании оперативного штаба сообщила глава города 

24 января 2019, 05:25
Скандальный МУП

Скандальный МУП "ЖЭС": потребители будут платить напрямую

В Сызрани с 1 января все потребители теплоресурсов перейдут на прямые расчеты с МУП "ЖЭС", цепочка посредников-перепродавцов будет упразднена. Такое принципиальное решение было принято на встрече представителей городской администрации с руководством "ЭнергосбыТ Плюс". Все предприятия, учреждения, а также население должны 
28 декабря 2018, 11:23
Группа подростков закидала камнями грузовой поезд на перегоне Чапаевск-Звезда

Группа подростков закидала камнями грузовой поезд на перегоне Чапаевск-Звезда

Сегодня, 6 января, в Самарской области группа подростков нашла весьма своеобразное развлечение. Они закидали камнями грузовой поезд на 1052 километре перегона Чапаевск-Звезда, передает 63.ru со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру.
 
Дети разбили лобовое стекло локомотива товарняка. К счастью, 
6 января 2018, 05:01
Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с начальником Куйбышевской железной дороги

Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с начальником Куйбышевской железной дороги

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с начальником Куйбышевской железной дороги Рашидом Сайбаталовым. Они обсудили реализацию совместных проектов на территории Самарской области, инвестиционную программу РЖД и обеспечение перевозок болельщиков во время чемпионата мира по футболу.
 Рашид Сайбаталов 

1 ноября 2017, 05:32
В Чапаевске студентка погибла, пытаясь сделать селфи

В Чапаевске студентка погибла, пытаясь сделать селфи

Вчера, 21 мая, около 3 -х часов часу ночи на станции Чапаевск Куйбышевской железной дороги 20-летняя студентка музыкального училища пыталась залезть на вагон-цистерну.
 
Девушка полезла на нее, чтобы сделать селфи, сообщает Куйбышевская транспортная прокуратура. На станции она была вместе 

22 мая 2017, 08:38
В Октябрьске сошел с рельсов поезд

В Октябрьске сошел с рельсов поезд

Поезда, прибывающие в Самару с западного направления, через Сызрань, задерживаются на полтора-два часа. Поезд 318 "Брест - Караганда" задерживается на 2 часа, поезд 14 "Москва - Челябинск" - на 1 час, 132-й "Москва - Орск" - на 1,5 часа, 312-й 

23 февраля 2014, 01:09
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04

Мы Вам перезвоним!

Наверх